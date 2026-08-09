Los mejores memes del clásico que Huracán le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro: del festejo de Caicedo al cabezazo de Gill

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Jordy Caicedo anotó dos veces y Huracán venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro para cortar una racha de 25 años sin ganar en ese estadio. El resultado del clásico del domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura no tardó en detonar una catarata de memes en las redes sociales, con el delantero ecuatoriano como figura excluyente y el arquero Orlando Gill como blanco de las burlas por su expulsión.

La figura del partido fue material inmediato para los usuarios de X (ex Twitter). Una cuenta publicó una imagen de Caicedo caracterizado como el superhéroe de Marvel Black Panther, acompañada de su registro goleador con la camiseta del Globo: 11 goles en 21 partidos disputados, con tantos ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y San Lorenzo, entre otros. La postal del ecuatoriano con la camiseta de Huracán abrazando un cuervo —imagen que circula desde hace semanas— también fue recuperada con ironía por los hinchas del Globo: el ave negra como símbolo de mal augurio para el Ciclón. Otra imagen lo muestra con la camiseta alternativa del club, con un carrito de supermercado Carrefour repleto de pelotas de la AFA, una metáfora visual de su voracidad goleadora.

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La expulsión de Gill fue el otro gran disparador. El arquero de San Lorenzo le propinó un cabezazo a Lucas Blondel en medio de la gresca que se desató tras el segundo gol de Caicedo, y el VAR determinó su expulsión por conducta violenta. La red no tardó en reciclar la imagen más famosa del fútbol mundial para esa acción: el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006. La leyenda del meme fue directa: “Orlando Gill a Blondel”. Otro usuario, con menos piedad, publicó la foto de un muñeco de bebé con la cabeza deformada y escribió: “que protestaban si dejó a Blondel así”.

La bronca de los hinchas del Ciclón tampoco quedó fuera del archivo digital. Una foto de una bandera desplegada en las tribunas del estadio Pedro Bidegain sintetizó el estado de ánimo de la parcialidad azulgrana: “Se fue el papá, se fue Pappo, andate ‘Pipo’”. El mensaje apunta directamente al técnico Néstor Gorosito, cuyo equipo marcha último en el Grupo A del Clausura con apenas tres puntos. Un usuario de X que se identificó como hincha del club retuiteó la imagen con el agregado: “Y con el que se vaya Culotta y todos los jugadores de este plantel mediocre y sin sangre”. El meme se viralizó rápidamente como termómetro del malestar en las tribunas, que fue visible durante el partido.

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El humor de los hinchas del Globo, en cambio, tomó otro tono. Circuló un meme con el emoji clásico de cara amarilla con gorra roja y la “H” de Huracán, con el texto: “Me veo en la obligación de ilusionarme”. La frase, que mezcla resignación y esperanza con la ironía propia del fútbol argentino, fue uno de los posteos más compartidos de la tarde. La victoria coloca al equipo de Diego Martínez en la séptima posición de la zona B con siete unidades.

Los viejos tuits del propio Gorosito también fueron exhumados. Dos publicaciones de junio de 2018 —“Me quiero agarrar a piñas !!!!!!!!!!” y “Me quiero pelear !!!!!!”— volvieron a circular con renovada vigencia, esta vez en el contexto de la derrota ante el clásico rival y la presión que crece sobre su continuidad en el banco de San Lorenzo.

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