Qué pasa si buscás la palabra “Messi” en Google

El futbolista Lionel Messi patea una pelota de fútbol que se integra en el logo de Google, bajo un cielo claro con nubes y barras de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la histórica actuación del capitán de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, el buscador más utilizado del planeta activó un homenaje especial para celebrar una nueva marca del rosarino. Quienes escriban “Messi”, “Lionel Messi” o simplemente “Leo Messi” en Google podrán encontrarse con una sorpresa: “junto a los resultados aparece un balón celeste y blanco acompañado por la leyenda ‘¡Máximo goleador en la historia de los Mundiales!’”. El reconocimiento digital se activa luego de que el capitán argentino se convirtiera en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

El homenaje llegó apenas unas horas después del triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, encuentro en el que Messi marcó los dos goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con ese doblete, el rosarino alcanzó los 18 tantos en la historia de los Mundiales y dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había cerrado su carrera mundialista con 16 conquistas.

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El homenaje de Google a Lionel Messi tras convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.

La actuación tuvo además un componente épico. Messi había tenido la oportunidad de romper el récord a los pocos minutos de iniciado el encuentro, pero falló un penal ante el arquero austríaco Alexander Schlager. Sin embargo, lejos de quedarse en ese error, el capitán argentino respondió con una actuación decisiva: abrió el marcador con un remate desde la puerta del área tras una gran jugada colectiva y selló el triunfo en tiempo de descuento para escribir otro capítulo inolvidable de su carrera.

El rosarino alcanzó este récord en su sexta participación mundialista, una cifra que por sí sola ya representa un hito. Sus 18 goles fueron convertidos a lo largo de dos décadas, desde Alemania 2006 hasta el actual Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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No es la primera vez que Google homenajea a grandes figuras del deporte, pero el reconocimiento dedicado a Messi vuelve a poner en evidencia la dimensión global del capitán argentino. A los casi 39 años y disputando su sexta Copa del Mundo, el rosarino continúa rompiendo récords y sumando capítulos a una historia que parece no tener final.

El impacto del récord en las búsquedas

El nuevo récord de Messi también se reflejó de inmediato en Google Trends. Los datos de las últimas 24 horas muestran un fuerte pico de interés global alrededor del capitán argentino, con el mayor nivel de búsquedas registrado inmediatamente después del partido ante Austria. El gráfico evidencia cómo las consultas sobre el rosarino se dispararon hasta alcanzar el valor máximo de popularidad, coincidiendo con el momento en el que superó la marca histórica de Miroslav Klose.

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Las búsquedas sobre Lionel Messi se dispararon en todo el mundo en Google tras la victoria ante Austria, según datos de Google Trends.

Entre las búsquedas más populares a nivel mundial aparecieron términos como “Messi”, “Lionel Messi”, “Messi World Cup” y “Messi goals”. Además, crecieron de manera significativa consultas vinculadas a su desempeño en el Mundial 2026, como “Messi World Cup goals”, que registró un aumento del 250%, y “Messi goal”, con un incremento del 130%. También se destacó el crecimiento del interés por Kylian Mbappé, una muestra de que los usuarios compararon las estadísticas de las principales figuras del torneo.

Las búsquedas que más crecieron estuvieron directamente relacionadas con la histórica marca del argentino. Frases como “cuántos goles tiene Messi en Mundiales” y “Messi goles en Mundiales” aumentaron un 600%, mientras que “gol de Messi hoy” se disparó un 1.250%. Otro dato llamativo es que la consulta “Messi missed penalty” (“Messi falló un penal”) lideró las tendencias con un incremento del 2.200%, reflejando que el penal errado en el inicio del encuentro también despertó un fuerte interés entre los usuarios de todo el mundo.

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Las búsquedas en aumento en Google relacionadas a Lionel Messi, según Googloe Trends.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026

Tras el triunfo por 2 a 0 ante Austria, la Selección Argentina volverá a presentarse en el Mundial 2026 el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrente a Jordania por la tercera y última fecha de la fase de grupos. El encuentro se disputará desde las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium, escenario en el que la Albiceleste ya jugó sus dos primeros compromisos en el certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará a ese encuentro con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada. Con victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), Argentina suma puntaje ideal, lidera el Grupo J con seis unidades y una diferencia de gol de +5, números que la colocan en una posición inmejorable de cara al cierre de la primera fase.

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Detrás de la Albiceleste aparecen Austria y Argelia, ambos con tres puntos, mientras que Jordania todavía no logró sumar unidades. Aunque el seleccionado argentino ya aseguró su boleto a la próxima ronda, el duelo ante los jordanos será clave para ratificar el primer puesto del grupo y llegar a la fase eliminatoria con un pleno de victorias.