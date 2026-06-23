Tecno

Qué pasa si buscás la palabra “Messi” en Google

El motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial activó un homenaje para el capitán de la Selección Argentina, tras convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Guardar
Google icon
Dibujo animado de Lionel Messi pateando un balón de fútbol que forma parte del logo de Google sobre un campo verde, con nubes y barras de búsqueda.
El futbolista Lionel Messi patea una pelota de fútbol que se integra en el logo de Google, bajo un cielo claro con nubes y barras de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la histórica actuación del capitán de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, el buscador más utilizado del planeta activó un homenaje especial para celebrar una nueva marca del rosarino. Quienes escriban “Messi”, “Lionel Messi” o simplemente “Leo Messi” en Google podrán encontrarse con una sorpresa: “junto a los resultados aparece un balón celeste y blanco acompañado por la leyenda ‘¡Máximo goleador en la historia de los Mundiales!’”. El reconocimiento digital se activa luego de que el capitán argentino se convirtiera en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

El homenaje llegó apenas unas horas después del triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, encuentro en el que Messi marcó los dos goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con ese doblete, el rosarino alcanzó los 18 tantos en la historia de los Mundiales y dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había cerrado su carrera mundialista con 16 conquistas.

PUBLICIDAD

El homenaje de Google a Lionel Messi tras convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.

La actuación tuvo además un componente épico. Messi había tenido la oportunidad de romper el récord a los pocos minutos de iniciado el encuentro, pero falló un penal ante el arquero austríaco Alexander Schlager. Sin embargo, lejos de quedarse en ese error, el capitán argentino respondió con una actuación decisiva: abrió el marcador con un remate desde la puerta del área tras una gran jugada colectiva y selló el triunfo en tiempo de descuento para escribir otro capítulo inolvidable de su carrera.

El rosarino alcanzó este récord en su sexta participación mundialista, una cifra que por sí sola ya representa un hito. Sus 18 goles fueron convertidos a lo largo de dos décadas, desde Alemania 2006 hasta el actual Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Google homenajea a grandes figuras del deporte, pero el reconocimiento dedicado a Messi vuelve a poner en evidencia la dimensión global del capitán argentino. A los casi 39 años y disputando su sexta Copa del Mundo, el rosarino continúa rompiendo récords y sumando capítulos a una historia que parece no tener final.

El impacto del récord en las búsquedas

El nuevo récord de Messi también se reflejó de inmediato en Google Trends. Los datos de las últimas 24 horas muestran un fuerte pico de interés global alrededor del capitán argentino, con el mayor nivel de búsquedas registrado inmediatamente después del partido ante Austria. El gráfico evidencia cómo las consultas sobre el rosarino se dispararon hasta alcanzar el valor máximo de popularidad, coincidiendo con el momento en el que superó la marca histórica de Miroslav Klose.

Lionel Messi Google Trends
Las búsquedas sobre Lionel Messi se dispararon en todo el mundo en Google tras la victoria ante Austria, según datos de Google Trends.

Entre las búsquedas más populares a nivel mundial aparecieron términos como “Messi”, “Lionel Messi”, “Messi World Cup” y “Messi goals”. Además, crecieron de manera significativa consultas vinculadas a su desempeño en el Mundial 2026, como “Messi World Cup goals”, que registró un aumento del 250%, y “Messi goal”, con un incremento del 130%. También se destacó el crecimiento del interés por Kylian Mbappé, una muestra de que los usuarios compararon las estadísticas de las principales figuras del torneo.

Las búsquedas que más crecieron estuvieron directamente relacionadas con la histórica marca del argentino. Frases como “cuántos goles tiene Messi en Mundiales” y “Messi goles en Mundiales” aumentaron un 600%, mientras que “gol de Messi hoy” se disparó un 1.250%. Otro dato llamativo es que la consulta “Messi missed penalty” (“Messi falló un penal”) lideró las tendencias con un incremento del 2.200%, reflejando que el penal errado en el inicio del encuentro también despertó un fuerte interés entre los usuarios de todo el mundo.

Lionel Messi Google Trends
Las búsquedas en aumento en Google relacionadas a Lionel Messi, según Googloe Trends.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026

Tras el triunfo por 2 a 0 ante Austria, la Selección Argentina volverá a presentarse en el Mundial 2026 el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrente a Jordania por la tercera y última fecha de la fase de grupos. El encuentro se disputará desde las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium, escenario en el que la Albiceleste ya jugó sus dos primeros compromisos en el certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará a ese encuentro con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada. Con victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), Argentina suma puntaje ideal, lidera el Grupo J con seis unidades y una diferencia de gol de +5, números que la colocan en una posición inmejorable de cara al cierre de la primera fase.

Detrás de la Albiceleste aparecen Austria y Argelia, ambos con tres puntos, mientras que Jordania todavía no logró sumar unidades. Aunque el seleccionado argentino ya aseguró su boleto a la próxima ronda, el duelo ante los jordanos será clave para ratificar el primer puesto del grupo y llegar a la fase eliminatoria con un pleno de victorias.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Instagram quiere destronar a YouTube: tendrá videos horizontales para TV y hasta series

Meta quiere que los usuarios permanezcan más tiempo en Instagram con una experiencia similar a la de YouTube

Instagram quiere destronar a YouTube: tendrá videos horizontales para TV y hasta series

Dónde ver Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026, hora del partido, alineaciones y más preguntas trend en Google

Tras ganar en su debut, Inglaterra y Ghana buscarán un nuevo triunfo que los acerque a los octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026, hora del partido, alineaciones y más preguntas trend en Google

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

La plataforma impulsada por Schleswig-Holstein y la Unión Europea ofrece talleres presenciales y acceso digital para públicos de todas las edades, con especial foco en la inclusión y la formación de nuevas habilidades para el mercado laboral

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

El 65% de las usuarias de apps de citas aprovecharía el Mundial 2026 para concretar una aventura amorosa

El 68% de las mujeres y el 70% de los hombres encuestados en Latinoamérica considera que el torneo facilita encuentros fuera de la pareja

El 65% de las usuarias de apps de citas aprovecharía el Mundial 2026 para concretar una aventura amorosa

Así puedes reconocer una estafa telefónica antes de caer en la trampa

El filtrado con aplicaciones especializadas y herramientas del sistema operativo permite detectar números reportados, silenciar spam y crear listas de bloqueo

Así puedes reconocer una estafa telefónica antes de caer en la trampa

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lionel Messi después de otra sinfonía de fútbol: la devolución de elogios a Ronaldo y la sorpresa por una pregunta

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

TELESHOW

Fue a Ahora Caigo y emocionó a Darío Barassi con el motivo de su presencia: “Ella te veía siempre”

Fue a Ahora Caigo y emocionó a Darío Barassi con el motivo de su presencia: “Ella te veía siempre”

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

La hija de Piñón Fijo reveló la charla que tuvo con su padre antes de mostrar su rostro por primera vez

La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

INFOBAE AMÉRICA

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Caso Goleada: testigo afirma que un operador político cobró USD 250.000 por acercar a Aquiles Álvarez con Correa

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Relatora de las Naciones Unidas vinculó el caso Monika Silva con los riesgos para activistas en Ecuador