Deportes

Tras el triunfo ante Austria, cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania nuevamente en el Dallas Stadium y definirá su posición en el Grupo J

Guardar
Google icon
Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por el Grupo J (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por el Grupo J (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Tras el triunfo por 2 a 0 ante Austria, la selección argentina continuará la acción en el Mundial 2026, cuando enfrente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium. Este encuentro será el cierre de la etapa de grupos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que busca definir su posición final en el Grupo J.

El contexto previo al partido ante Jordania muestra una fase inicial marcada por el rendimiento sólido de Argentina. Tras golear 3-0 a Argelia en la jornada inaugural, la Albiceleste volvió a ganar frente a Austria. Los cinco tantos de la Albiceleste en el torneo fueron gentileza de Messi.

PUBLICIDAD

La selección de Lionel Scaloni se mantiene en foco en busca de repetir la hazaña de Qatar 2022 (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)
La selección de Lionel Scaloni se mantiene en foco en busca de repetir la hazaña de Qatar 2022 (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

El desenlace de la etapa inicial puede alterar el futuro de la Albiceleste en el certamen. Si Argentina termina como líder del Grupo J, se medirá con el segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En caso de quedar segunda, enfrentará al primero de ese mismo grupo.

Este cruce ante Jordania no solo define la posición final, sino que puede marcar el camino hacia un rival de mayor o menor exigencia en la siguiente instancia. Según el formato actual, avanzan a los 16avos de final los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto resulta fundamental para la clasificación.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Austria - Jordania
Jordania sufrió una derrota en su debut ante Austria por 3-1 (Photo by Richard HEATHCOTE / Getty Images via AFP)

La selección de Jordania llegó al Mundial 2026 tras un proceso clasificatorio destacado en Asia. La ampliación de plazas en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) permitió que ocho equipos accedieran de forma directa, entre ellos el conjunto dirigido por Jamal Sellami.

El camino de Jordania comenzó en la segunda ronda de las eliminatorias, donde superó a sus rivales con autoridad. En la tercera ronda, enfrentó a selecciones como Omán, Kuwait y Uzbekistán, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. El partido clave se disputó el 5 de junio de 2025, cuando venció 3-0 a Omán con un triplete de Ali Olwan, resultado que selló la clasificación y generó un hito para el fútbol del país.

El equipo jordano se caracteriza por su esquema compacto y físico. Su juego defensivo es difícil de vulnerar, mientras que en ataque apuesta por transiciones rápidas y la velocidad de sus extremos. La pelota parada es otro recurso táctico que suelen explotar, especialmente frente a selecciones de mayor tradición.

Mundial 2026 - Austria - Jordania
El conjunto dirigido por Jamal Sellami se medirá ante Argelia este martes a las 12:00 (Photo by Richard HEATHCOTE / Getty Images via AFP)

En su debut mundialista, Jordania cayó 3-1 ante Austria. El único tanto fue obra de Ali Olwan, quien se ha posicionado como el referente ofensivo de la selección. Junto a él destaca Mousa Al-Tamari, apodado “El Messi de Jordania”, quien lidera las transiciones ofensivas y se ha consolidado como figura clave para el entrenador Sellami.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Lionel MessiLionel ScaloniSelección Jordania Mundial 2026CopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

El entrenador de la Selección analiza la memorable actuación de Lionel Messi en Dallas

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina contra Austria: Messi en modo goleador y Enzo Fernández superestrella

El equipo de Lionel Scaloni ganó por 2 a 0 ante el combinado europeo y se aseguró el pasaje a los 16avos de final en la Copa del Mundo

El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina contra Austria: Messi en modo goleador y Enzo Fernández superestrella

La espectacular atajada del Dibu Martínez que sostuvo el triunfo de Argentina en el Mundial y lo acercó al récord que lo obsesiona

El arquero marplatense sumó una nueva valla invicta en el triunfo 2-0 de la Albiceleste sobre Austria

La espectacular atajada del Dibu Martínez que sostuvo el triunfo de Argentina en el Mundial y lo acercó al récord que lo obsesiona

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

La Albiceleste ganó por segundo partido consecutivo y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

Ponele el puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en el triunfo frente a Austria por el Mundial 2026

El campeón del mundo venció 2-0 y aseguró su pase a los 16avos de final: lidera en soledad el Grupo J

Ponele el puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en el triunfo frente a Austria por el Mundial 2026

DEPORTES

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina contra Austria: Messi en modo goleador y Enzo Fernández superestrella

La espectacular atajada del Dibu Martínez que sostuvo el triunfo de Argentina en el Mundial y lo acercó al récord que lo obsesiona

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

Ponele el puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en el triunfo frente a Austria por el Mundial 2026

TELESHOW

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

“Nos cancelaron el vuelo dos veces”: el accidentado viaje de Marcelo Tinelli para llegar al partido de Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Descubren cómo las palomas detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse

Descubren cómo las palomas detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse

Guatemala: Un conflicto de tierras en Sipacate deja tres vehículos incendiados y una persona herida

Línea aérea europea abrirá el 17 de diciembre una ruta regular entre Madrid y El Salvador con tres vuelos semanales

El nuevo Hospital de Nejapa inicia fase de equipamiento con tecnología avanzada en El Salvador

Fingió su muerte, vivió años oculto en Escocia bajo una identidad falsa, pero sus tatuajes lo condenaron a cadena perpetua en Utah