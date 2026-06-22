Tras el triunfo ante Austria, cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por el Grupo J (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Tras el triunfo por 2 a 0 ante Austria, la selección argentina continuará la acción en el Mundial 2026, cuando enfrente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium. Este encuentro será el cierre de la etapa de grupos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que busca definir su posición final en el Grupo J.

El contexto previo al partido ante Jordania muestra una fase inicial marcada por el rendimiento sólido de Argentina. Tras golear 3-0 a Argelia en la jornada inaugural, la Albiceleste volvió a ganar frente a Austria. Los cinco tantos de la Albiceleste en el torneo fueron gentileza de Messi.

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La selección de Lionel Scaloni se mantiene en foco en busca de repetir la hazaña de Qatar 2022 (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

El desenlace de la etapa inicial puede alterar el futuro de la Albiceleste en el certamen. Si Argentina termina como líder del Grupo J, se medirá con el segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En caso de quedar segunda, enfrentará al primero de ese mismo grupo.

Este cruce ante Jordania no solo define la posición final, sino que puede marcar el camino hacia un rival de mayor o menor exigencia en la siguiente instancia. Según el formato actual, avanzan a los 16avos de final los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto resulta fundamental para la clasificación.

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Jordania sufrió una derrota en su debut ante Austria por 3-1 (Photo by Richard HEATHCOTE / Getty Images via AFP)

La selección de Jordania llegó al Mundial 2026 tras un proceso clasificatorio destacado en Asia. La ampliación de plazas en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) permitió que ocho equipos accedieran de forma directa, entre ellos el conjunto dirigido por Jamal Sellami.

El camino de Jordania comenzó en la segunda ronda de las eliminatorias, donde superó a sus rivales con autoridad. En la tercera ronda, enfrentó a selecciones como Omán, Kuwait y Uzbekistán, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. El partido clave se disputó el 5 de junio de 2025, cuando venció 3-0 a Omán con un triplete de Ali Olwan, resultado que selló la clasificación y generó un hito para el fútbol del país.

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El equipo jordano se caracteriza por su esquema compacto y físico. Su juego defensivo es difícil de vulnerar, mientras que en ataque apuesta por transiciones rápidas y la velocidad de sus extremos. La pelota parada es otro recurso táctico que suelen explotar, especialmente frente a selecciones de mayor tradición.

El conjunto dirigido por Jamal Sellami se medirá ante Argelia este martes a las 12:00 (Photo by Richard HEATHCOTE / Getty Images via AFP)

En su debut mundialista, Jordania cayó 3-1 ante Austria. El único tanto fue obra de Ali Olwan, quien se ha posicionado como el referente ofensivo de la selección. Junto a él destaca Mousa Al-Tamari, apodado “El Messi de Jordania”, quien lidera las transiciones ofensivas y se ha consolidado como figura clave para el entrenador Sellami.

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