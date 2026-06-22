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Messi para la historia: marcó su 17° gol en los Mundiales y se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos

El astro argentino gritó el 1-0 frente a Austria y dejó atrás el registro que estaba en poder del alemán Miroslav Klose

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El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que sucedió en Qatar 2022, cuando logró tocar el cielo con sus manos y levantó el trofeo más anhelado por todos los futbolistas del mundo. Cuando nadie pensaba que el capitán de la selección argentina iba a disputar su sexta Copa del Mundo, en el primer encuentro del torneo en Norteamérica anotó tres goles contra Argelia y ahora sumó uno más frente a Austria para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo con 17 goles en seis ediciones.

El rosarino con pasado en Barcelona y París Saint Germain había fallado un penal a los 8 minutos de juego, pero poco le importó. Y lo hizo con una receta conocida: centro atrás del lateral, en este caso Facundo Medina, y tiro desde la puerta del área para dejar sin opciones al arquero. Este grito, además, lo ubicó momentáneamente como el máximo anotador de la actual Copa del Mundo, superando al alemán Deniz Undav y al canadiense Jonathan David (ambos con 3).

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El capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, con 17 tantos

El astro argentino dejó su marca en casi todas las ediciones que participó con la Albiceleste (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026), transformando cada gol en un capítulo distintivo de su gloriosa carrera en la que se cansó de romper récord que estaban en los libros del fútbol.

El recorrido mundialista de Messi inició en Alemania, hace dos décadas. Con apenas 18 años, marcó su primer gol ante Serbia y Montenegro. Carlos Tevez asistió a un joven Leo, que definió de derecha para cerrar la histórica goleada 6-0. Aquella conquista lo convirtió en el jugador argentino más joven en anotar en un Mundial.

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El 16/6/2006 marcó su primer gol en un Mundial. Fue ante Serbia y Montenegro por la segunda fecha de la fase de grupos. La Pulga definió cruzado ante la salida del arquero luego de ser asistido por Carlos Tevez
El 16/6/2006 marcó su primer gol en un Mundial. Fue ante Serbia y Montenegro por la segunda fecha de la fase de grupos. La Pulga definió cruzado ante la salida del arquero luego de ser asistido por Carlos Tevez

Después de no lograr convertir en su paso por Sudáfrica 2010 con Diego Maradona como su entrenador, la revancha llegó cuatro años más tarde en Brasil 2014. Allí, el número 10 sumó cuatro goles. El primero ante Bosnia y Herzegovina llegó tras un remate de zurda luego de una combinación con Gonzalo Higuaín. Frente a Irán, Messi resolvió un partido cerrado con un disparo de media distancia que ingresó junto al ángulo en el tiempo añadido. Ante Nigeria, abrió el marcador con un remate de zurda tras un rebote y, más tarde, ejecutó un tiro libre al ángulo para sellar un doblete en ese partido.

Después del subcampeonato mundial, llegó el turno de Rusia 2018. En medio del caos que vivió el plantel dirigido por Jorge Sampaoli, el único gol de Messi fue otra vez ante Nigeria. En un partido en el que la Albiceleste estaba al borde de la eliminación y quedar afuera en la primera ronda, el rosarino recibió un pase largo, lo controló con el muslo y definió cruzado de derecha, ampliando su repertorio de goles en Mundiales.

La edición de Qatar 2022 resultó decisiva para la carrera internacional de Messi con la celeste y blanca. El capitán, que venía de lograr la Copa América un año antes, además de la Finalissima contra Italia en Wembley, el zurdo mostró todo su repertorio. El primer gol llegó frente a Arabia Saudita mediante un penal ejecutado con precisión, pero poco valió porque Argentina cayó en su estreno de manera sorpresiva. Contra México, anotó desde fuera del área con un remate bajo, una conquista que destrabó un partido cerrado y que para muchos fue la primera piedra que construyó la selección de Scaloni camino al título.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, anota el tercer gol ante Francia en la final mundialista disputada el domingo 18 de diciembre de 2022 en Lusail, Qatar (AP Foto/Christophe Ena)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, anota el tercer gol ante Francia en la final mundialista disputada el domingo 18 de diciembre de 2022 en Lusail, Qatar (AP Foto/Christophe Ena)

Frente a Australia en octavos de final, Messi marcó tras una jugada colectiva. Y luego de eso, siguieron goles de penal ante Países Bajos, Croacia y Francia. Además, en la final ante los franceses, sumó un segundo gol al aprovechar un rebote en el área durante el tiempo suplementario. A estos, hay que agregarle su certera ejecución en la tanda de penales ante los neerlandeses y en la definición en el Lusail por el título.

Ahora, en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Messi alcanzó la cifra récord con una actuación sobresaliente frente a Argelia. El astro argentino abrió el marcador con una definición espectacular desde afuera del área, amplió la cuenta con un remate de derecha tras un rebote del arquero Zidane y cerró con un disparo desde fuera del área, logrando su primer hat-trick en Copas del Mundo y convirtiéndose en el jugador más veterano en lograrlo.

¿Y ahora? La cuenta sigue. Llegó a 17 contra los austriacos para dejar en el camino a Miroslav Klose, el alemán que se mantuvo en la cima de máximos artilleros. Hasta que Messi decidió superarlo para quebrar una nueva marca mundialista.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

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