Nvidia quiere reducir a cero el uso de agua en centros de datos: cómo se reduciría el consumo

El líquido empleado consiste en una mezcla de un 75% de agua y un 25% de propilenglicol, que fluye a una temperatura de 45 grados Celsius. NVIDIA

Nvidia ha dado a conocer un sistema que apunta a transformar la sostenibilidad de los centros de datos, eliminando por completo el uso de agua para la refrigeración. Esta propuesta introduce una tecnología capaz de mantener los servidores a temperaturas óptimas sin depender de los enormes volúmenes de agua y energía requeridos por los métodos tradicionales.

El avance es presentado por la compañía como una alternativa para reducir la huella hídrica y energética de las instalaciones de inteligencia artificial.

Tecnología de refrigeración sin agua en centros de datos: el nuevo método de Nvidia

Nvidia ha presentado públicamente un método de refrigeración templada dirigido a sus centros de datos de última generación Rubin, orientados a aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que distingue a esta propuesta es su capacidad para minimizar el consumo tanto energético como de agua, una preocupación creciente entre autoridades internacionales como Naciones Unidas y comunidades vecinas a estas instalaciones.

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En una planta dedicada a la inteligencia artificial, el líquido refrigerante circula desde una unidad encargada de su distribución hasta los servidores, manteniéndose siempre dentro de un circuito cerrado. (Nvidia)

La empresa, liderada por Jensen Huang, ha decidido prescindir de los tradicionales sistemas de ventiladores y aire acondicionado a gran escala, que se caracterizan por su elevado coste energético y por exigir un uso intensivo de agua. En su lugar, la solución se basa en un circuito cerrado de líquido refrigerante que circula directamente sobre los procesadores y otros componentes clave de los servidores.

El líquido empleado consiste en una mezcla de un 75% de agua y un 25% de propilenglicol, que fluye a una temperatura de 45 grados Celsius. Esta proximidad con el silicio permite una absorción eficiente del calor generado por los chips, que puede elevar la temperatura del líquido hasta los 55 grados Celsius antes de ser extraído del sistema.

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Funcionamiento del sistema de refrigeración líquida y su impacto ambiental

El nuevo sistema de Nvidia elimina la necesidad de evaporar agua para disipar el calor. En los centros de datos convencionales, el aire caliente es absorbido y transferido a un circuito de agua, cuyo destino final suele ser una torre de refrigeración exterior.

Sistemas de refrigeración líquida utilizados en grandes centros de datos o maquinaria especializada. (Captura Nvidia)

Allí, el agua se evapora, liberando el calor a la atmósfera y repitiendo el ciclo. Este método, aunque efectivo desde el punto de vista técnico, implica el consumo de millones de litros de agua cada año.

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Con la solución de Nvidia, el líquido refrigerante permanece en un ciclo cerrado, sin pérdidas por evaporación. Los radiadores secos, similares a los utilizados en automóviles, permiten expulsar el calor al exterior únicamente mediante la diferencia de temperatura con el aire ambiente. De ese modo, no se requiere encender sistemas de aire acondicionado ruidosos ni realizar complejas instalaciones de tuberías adicionales.

Al respecto, Richard Whitmore, presidente y director ejecutivo de Motivair, socio estratégico de Nvidia para el desarrollo de esta tecnología, dijo lo siguiente: “Simplemente se pueden colocar grandes serpentines radiadores en el exterior y usar la temperatura del aire para toda la refrigeración. Es increíblemente eficiente”.

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Gracias a este enfoque, se logra una reducción del 100% en el consumo de agua, pasando de los millones de litros evaporados anualmente a prácticamente cero.

La imagen muestra el interior de lo que es un centro de procesamiento de datos (data center), centrándose en un gran armario de servidores o rack en funcionamiento. (Captura Nvidia)

Cuáles son las diferencias entre el sistema tradicional y la propuesta de Nvidia

El sistema tradicional de refrigeración en centros de datos opera mediante ventiladores industriales y unidades de aire acondicionado de gran capacidad, que suministran aire frío a los servidores. Para mantener la temperatura adecuada, estas máquinas absorben el calor, lo transfieren a un circuito de agua y, finalmente, lo disipan mediante evaporación en torres externas.

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Este proceso implica una doble demanda: por un lado, grandes cantidades de energía eléctrica para alimentar los sistemas de climatización, y por otro, un consumo de agua que afecta tanto a los recursos hídricos locales como al balance ambiental global.

En contraste, el método de Nvidia utiliza un circuito hermético de líquido que elimina la evaporación y simplifica la infraestructura interna, al requerir solo una entrada y una salida para el refrigerante.

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Nvidia ha dado a conocer un sistema que apunta a transformar la sostenibilidad de los centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic

La circulación del líquido a 45 grados Celsius sobre los componentes electrónicos permite aprovechar la física del intercambio térmico: la diferencia de temperatura con el exterior facilita la expulsión del calor sin depender de la evaporación, lo que supone un salto cualitativo en eficiencia y sostenibilidad para el sector.

Retos y límites de la tecnología de Nvidia en sostenibilidad de centros de datos

Pese a la reducción total del consumo de agua, la propuesta de Nvidia no resuelve automáticamente todas las preocupaciones sociales y ambientales asociadas a los centros de datos. La ocupación territorial y el alto requerimiento energético continúan siendo cuestiones pendientes de revisión.

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Además, la implementación de esta solución implica un coste adicional, tanto en la construcción de la infraestructura física como en la integración del nuevo sistema de refrigeración en los centros ya existentes.

En los centros de datos modernos, ese tipo de mangueras tan robustas cumple una función crítica: forman parte de los sistemas avanzados de refrigeración líquida (Liquid Cooling). (Captura Nvidia)

A esto se suma la percepción pública sobre el impacto de los centros de datos, que ha sido motivo de protestas por parte de asociaciones vecinales. Organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos que estas instalaciones suponen para el medio ambiente y la gestión del territorio, por lo que las innovaciones tecnológicas como la de Nvidia representan solo una parte del camino hacia un modelo más sostenible.

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La viabilidad de la alternativa física propuesta por la compañía dependerá, por tanto, de factores como la inversión inicial, la adaptación de las infraestructuras y la evolución de los estándares regulatorios en materia ambiental y territorial.