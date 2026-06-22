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Argentina lidera el Mundial junto a Google: este es el as bajo la manga del equipo de Scaloni

La IA de Google analiza jugadas y estadísticas de rivales para optimizar el rendimiento de la albiceleste, liderada por Messi

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Gemini es utilizada en dos grandes ámbitos para la Selección Argentina: uno es dentro del plantel técnico y otra para los hinchas. (Google)
Gemini es utilizada en dos grandes ámbitos para la Selección Argentina: uno es dentro del plantel técnico y otra para los hinchas. (Google)

Tras el debut de la Selección Argentina ante Argelia con triplete de Lionel Messi en la Copa Mundial 2026, vale mencionar el secreto tecnológico con inteligencia artificial que tiene la albiceleste: Gemini de Google.

La inteligencia artificial de Google es el patrocinador global principal del equipo y una herramienta de análisis del plantel. Para Google, la apuesta es tecnológica: el campeonato del mundo se convierte en el escenario de mayor visibilidad para probar sus modelos de IA a escala global.

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Por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la alianza “representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida” del organismo y reafirma el lugar de la Selección como plataforma de alcance mundial.

Gemini de Google es el patrocinador principal global de la Selección Argentina. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini de Google es el patrocinador principal global de la Selección Argentina. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo la Selección Argentina usa Gemini de Google

Tras convertirse en el patrocinador global principal de las selecciones nacionales, según anunció la AFA en su sitio oficial, Google Gemini opera en dos frentes dentro de la albiceleste: de cara al cuerpo técnico y para la hinchada.

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En el plano profesional, jugadores y cuerpo técnico acceden a modelos de inteligencia artificial para analizar jugadas, estudiar estadísticas de rivales y acortar los tiempos de reacción entre el vestuario y la cancha.

En el plano comunicacional, el blog oficial de Google detalló que Gemini actúa como asistente personal para los hinchas: permite seguir resultados en tiempo real, profundizar en estadísticas y generar imágenes, canciones y memes para compartir en redes sociales tras cada partido.

Google no precisó qué herramientas internas utiliza el plantel, pero el alcance del acuerdo convierte al Mundial 2026 en la primera prueba de estrés real de la IA aplicada al fútbol de alto rendimiento.

El logo de Gemini está presente en en el uniforme de entrenamiento de la albiceleste. (Instagram: afaseleccionen)
El logo de Gemini está presente en en el uniforme de entrenamiento de la albiceleste. (Instagram: afaseleccionen)

“Será el primer Mundial con inteligencia artificial. No solo se trata de abrir la puerta, sino de entender sus límites reales mientras mejora la experiencia”, reflexionó Flor Sabatini Directora de Comunicaciones para Google Hispanoamérica, según consignó Wired.

Por otra parte, el logo de Gemini está estampado en la indumentaria de entrenamiento oficial de la albiceleste. No es un detalle menor: como señala el blog oficial de Google para América Latina, ese hito “marca el inicio de una nueva era donde la IA sale a la cancha para potenciar la creatividad y la conexión entre los campeones del mundo y sus millones de seguidores”.

El acuerdo con la AFA se cerró en marzo de 2026, aunque Google postergó el anuncio para continuar negociando con otras federaciones. Wired en español reveló que la compañía también cerró acuerdos con Brasil y Francia, dos selecciones igualmente campeonas del mundo. Sabatini subrayó que, para Google, el Mundial es “el evento cultural más importante del año” y que “la pasión que despierta la selección argentina trasciende a los argentinos. Es una emoción compartida”.

Gemini actúa como una extensión del cerebro del director técnico de la albiceleste. (Instagram: afaseleccionen)
Gemini actúa como una extensión del cerebro del director técnico de la albiceleste. (Instagram: afaseleccionen)

La selección estadounidense también usa IA

La selección de Estados Unidos, liderada por el argentino Mauricio Pochettino, también usa inteligencia artificial como su herramienta secreta. En este caso es a través de una plataforma denominada Sportian Performance de Globant que analiza diferentes datos derivados del partido en tiempo real como videos, desempeño de los jugadores, tácticas, entre otros.

De esta forma, la plataforma mencionada tiene la capacidad de señalar, por ejemplo, cuando un jugador está cansado y es necesario realizar un cambio. Asimismo, cuenta con la capacidad de anticipar lesiones con el objetivo de preservar la integridad de los jugadores.

Antes del partido, Sportian Performance también cumple una función preparatoria. El equipo técnico puede generar informes personalizados por jugador, comparar métricas con rivales anteriores y construir visualizaciones tácticas para explicarle al plantel, de forma clara, qué se espera de cada uno en el campo.

“Esta plataforma ofrece un entorno único de trabajo que permite a nuestro staff analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos”, afirmó Pochettino.

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