Así puedes reconocer una estafa telefónica antes de caer en la trampa

Las estafas telefónicas se vuelven más personalizadas y convierten el número móvil en un identificador clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas telefónicas evolucionan y afectan cada año a millones de personas, que pueden perder desde pequeñas sumas hasta todos sus ahorros por responder a una llamada inesperada. Reconocer las señales de alerta resulta fundamental para proteger la información personal y financiera frente a fraudes cada vez más sofisticados.

El incremento de llamadas fraudulentas se explica por la facilidad con la que los delincuentes acceden a bases de datos personales y por la transformación del número de teléfono en una especie de “segunda cédula” digital. Detectar una estafa a tiempo es vital para evitar consecuencias económicas y riesgos de suplantación de identidad.

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Qué es una estafa telefónica

Soporte técnico falso por teléfono, la táctica que busca acceso remoto y control del equipo

Las estafas telefónicas consisten en llamadas engañosas que buscan obtener dinero o información confidencial de la víctima. Los estafadores suelen presentarse como empleados de entidades bancarias, representantes de servicios públicos, funcionarios gubernamentales o incluso familiares en apuros. El objetivo siempre es el mismo: lograr que la persona entregue datos sensibles o realice algún pago bajo presión.

El auge del uso de datos personales y la presencia constante de teléfonos móviles facilitan que los ciberdelincuentes contacten a potenciales víctimas en cualquier momento. Esta tendencia preocupa porque las tácticas de engaño son cada vez más personalizadas y difíciles de detectar.

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Cómo identificar una llamada sospechosa

Reconocer una estafa telefónica es posible si se presta atención a ciertas señales comunes. Entre las más frecuentes se encuentran:

Ofertas exclusivas o premios inesperados: Afirman que la persona fue especialmente seleccionada o que ha ganado algo sin haber participado en ningún concurso.

Presión para tomar decisiones rápidas: Los estafadores utilizan tácticas de venta agresivas y ofrecen supuestas promociones por tiempo limitado.

Solicitudes de información personal: Piden confirmar datos bancarios, números de tarjeta, contraseñas o detalles de identidad.

Rechazo a responder preguntas: Muestran renuencia a entregar detalles sobre la empresa, el producto o la oferta.

Medios de pago poco convencionales: Solicitan transferencias bancarias, tarjetas de regalo, pagos en efectivo o a través de mensajeros privados.

Mensajes grabados o robollamadas: La llamada inicia con una grabación automática, lo que suele indicar un intento masivo de fraude.

Amenazas o advertencias legales: Insinúan consecuencias graves, como arresto, si la persona no responde a la solicitud.

Solicitudes de acceso remoto o soporte técnico falso: Advierten sobre supuestos virus en la computadora y piden tomar control del equipo.

Suplantación de identidad: Se hacen pasar por familiares o amigos en problemas, buscando que la víctima actúe sin verificar la historia.

Cómo protegerse y limitar el riesgo de estafas

Qué hacer tras una estafa telefónica, reporte inmediato, cambio de claves y monitoreo bancario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varios mecanismos para reducir la exposición a llamadas no deseadas y fraudes telefónicos, tanto en móviles como en líneas fijas.

Herramientas para bloquear llamadas

Aplicaciones de terceros: En teléfonos móviles, existen apps especializadas que detectan y bloquean números reportados como spam o fraude. Estas aplicaciones, actualizadas con bases de datos colaborativas, ayudan a filtrar llamadas sospechosas.

Funciones integradas: Muchos dispositivos permiten identificar y bloquear llamadas no deseadas desde el propio sistema operativo. Estas opciones pueden complementarse con listas de bloqueo personalizadas.

Soluciones para teléfonos fijos: Algunos proveedores ofrecen dispositivos o servicios que bloquean llamadas no deseadas en líneas residenciales. Es recomendable consultar con la compañía telefónica para conocer las opciones disponibles.

Prácticas recomendadas al recibir una llamada

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, resalta tres recomendaciones esenciales para evitar caer en la trampa:

No contestar llamadas desconocidas de inmediato: Si el número no es reconocido, conviene esperar a que el interlocutor insista. Si decide atender, debe preguntar con cautela la identidad y el motivo de la llamada. Nunca entregar información personal por teléfono: Ante cualquier solicitud de datos confidenciales, lo adecuado es cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad supuestamente involucrada. Utilizar herramientas de identificación: Aplicaciones que permiten identificar el contexto de la llamada y saber si el número ha sido reportado por otros usuarios.

Cómo obtienen los ciberdelincuentes los datos

El número de teléfono se ha convertido en un identificador permanente, acompañando a los usuarios aunque cambien de operador. Basta con rellenar un formulario digital o compartir información en redes sociales para que los datos circulen y lleguen a manos equivocadas.

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Los delincuentes utilizan bases de datos recopiladas por diferentes medios, tanto legales como ilegales, para organizar campañas masivas de llamadas fraudulentas. El objetivo va desde vender productos inexistentes hasta extraer información bancaria para cometer delitos de suplantación de identidad.

Si sospecha que ha sido blanco de una estafa telefónica, debe reportar el incidente ante las autoridades o la entidad financiera correspondiente, cambiar contraseñas de servicios afectados y vigilar movimientos bancarios. Actuar con rapidez puede limitar el impacto del fraude y evitar que se repita.

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