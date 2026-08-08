Cuántas horas al día debería jugar un niño videojuegos para evitar adicciones

Un estudio del Hospital de Barcelona indicó que jugar videojuegos hasta dos horas semanales se asocia con mejoras en habilidades motoras y rendimiento escolar en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alejar a los niños de los videojuegos es algo complicado y como padres lo mejor es hacer una gestión adecuada de su tiempo y poner límites a este disfrute para que no se convierta en un problema para su salud física y mental.

Diversos estudios han evaluado el rango de tiempo ideal, teniendo en cuenta que esta práctica también trae beneficios y poder encontrar el equilibrio en casa.

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Cuál es el tiempo ideal que un niño debería jugar al día

Una investigación dirigida por el Dr. Jesús Pujol del Hospital de Barcelona, con una muestra de 2.442 niños de entre siete y once años, identificó que jugar hasta dos horas semanales a videojuegos se asocia con mejoras en habilidades motoras y rendimiento escolar.

En cambio, cuando el tiempo de juego supera las nueve horas semanales, comienzan a aparecer problemas de conducta y dificultades en las habilidades sociales.

La resonancia magnética mostró que el uso moderado de videojuegos se relacionó con un mejor funcionamiento de circuitos cerebrales ligados al aprendizaje de nuevas habilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia magnética realizada a un subgrupo de esos niños reveló que el uso moderado de videojuegos “estaba asociado a un mejor funcionamiento de circuitos cerebrales importantes para la adquisición de nuevas habilidades a través de la práctica, concretamente de las conexiones entre los ganglios basales y los lóbulos frontales”, según explicó el Dr. Pujol.

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Estos resultados sugieren que el entrenamiento en entornos virtuales puede modificar los circuitos del cerebro implicados en el aprendizaje de habilidades motoras.

Cuáles deberían ser los límites diarios y las reglas recomendadas

La doctora Nancy M. Petry, especialista en problemas de adicción y autora de un manual sobre el tema, recomienda que los menores de seis años no jueguen más de 30 minutos al día. Para los mayores de seis años, el límite sugerido es de 60 minutos en días escolares y hasta dos horas durante los fines de semana.

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Petry subraya la importancia de mantener reglas claras y consecuencias inmediatas si no se cumplen. Los videojuegos deben ser un privilegio que solo se disfruta tras cumplir con las tareas escolares y responsabilidades domésticas.

Para los mayores de seis años, el límite de videojuegos sugerido es de 60 minutos en días escolares y hasta dos horas los fines de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es aconsejable que haya días de la semana sin videojuegos, para fomentar la participación en otras actividades recreativas y fortalecer la relación familiar.

Según la psicóloga Rocío Gómez, los niños, incluyendo aquellos con TDAH, pueden jugar a cualquier videojuego siempre que exista supervisión y se elijan títulos adecuados a su madurez emocional.

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Juegos de ritmo pausado, como Pokémon o Secret of Mana, ayudan a los niños a regular la frustración y a aprender a esperar su turno, en contraste con títulos más estimulantes que pueden generar sobreexcitación y dificultad para detener la sesión.

El acompañamiento adulto es clave, no solo para controlar el tiempo, sino para conocer mejor al niño a través de sus preferencias y reacciones durante el juego. La supervisión ayuda a detectar señales de malestar o frustración, permitiendo intervenir y ajustar las normas según la evolución del niño.

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La supervisión adulta permite elegir videojuegos acordes a la madurez emocional del niño y detectar señales de malestar o frustración durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo establecer límites saludables para sacar provecho de los videojuegos

Las familias deben definir de antemano cuánto tiempo consideran apropiado para el uso de videojuegos y qué tipos de juegos están permitidos. Es recomendable revisar estas reglas periódicamente y adaptarlas a la madurez y comportamiento del niño. Se deben aplicar consecuencias realistas en caso de incumplimiento, como suspender el uso de videojuegos durante varios días.

Además, es fundamental sustituir parte del tiempo de pantalla por actividades alternativas, preferentemente en familia, que refuercen lazos y ofrezcan recompensas positivas fuera del entorno digital, como juegos de mesa, actividades creativas y salidas al parque para promover la movilidad física.

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A final, la clave está en el equilibrio y la participación activa de los adultos en el proceso de aprendizaje y disfrute de los videojuegos para que el hobby sea algo saludable para los menores.