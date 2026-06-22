Instagram reveló el truco para encontrar los mejores stickers para las historias y ganar vistas

Instagram es muy popular entre públicos de diferentes edades para entretenimiento y trabajo. (Foto: Europa Press)

Instagram reveló un truco que permite a cualquier usuario de la red social de Meta descubrir los mejores stickers para sus publicaciones, ya sea en historias o en reels.

Esta funcionalidad se basa en una búsqueda mejorada dentro de la bandeja de stickers, lo que facilita encontrar opciones creativas, temáticas y en tendencia con solo escribir palabras clave.

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Cómo buscar stickers creativos en la red social Instagram

Para buscar stickers creativos en instagram se debe crear una publicación, ya sea en una historia, reel o mensaje directo. Al abrir la bandeja de stickers, hay un adopción de búsqueda donde se debe pueden escribir palabras clave como “cumpleaños”, “estado de ánimo”, “comida” o “risa”.

Todo el proceso se hace desde la app de Instagram sin descargar programas externos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El sistema filtra y muestra stickers estáticos y animados (GIF) relacionados con los términos, lo que agiliza la selección. Usar términos específicos como “básquet” en vez de “deportes” garantiza resultados más precisos y originales.

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Se sugiere explorar estados de ánimo, días festivos o jerga popular para acceder a novedades. Otro punto clave es la posibilidad de superponer y combinar stickers, que permite crear efectos personalizados, aportando un valor distintivo a cada publicación.

Cuáles son los tipos de stickers disponibles en Instagram

La bandeja de stickers de Instagram se divide en categorías para diferentes propósitos. Entre las más populares se encuentran los stickers interactivos, que incluyen cuestionarios, encuestas, preguntas y el sticker “Tu turno”. Estas opciones invitan a la audiencia a participar de forma activa, logrando mayor interacción en historias y reels.

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Vista de la bandeja de stickers en Instagram, donde se encuentran categorías como ubicación, música, GIF, encuestas y más, listas para personalizar historias y reels. (Foto: Instagram)

Otra categoría popular son los stickers expresivos, como emojis, avatares y GIFs animados. Estos recursos permiten transmitir emociones, estilos e intereses, aportando dinamismo y personalidad.

Además, los stickers musicales han ganado espacio, porque se pueden añadir fragmentos de canciones, mostrar el arte del álbum o el título de la pista para acompañar imágenes y videos.

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Qué ventajas ofrece buscar stickers en Instagram por palabras clave

La principal ventaja en Instagram es la facilidad de acceso a un catálogo extenso y variado de stickers, incluso a opciones poco comunes o difíciles de encontrar. Al escribir términos concretos o de moda, los resultados se ajustan al contexto de la publicación y al estilo personal del usuario.

Selección de música como sticker en una historia de Instagram, una función que permite personalizar publicaciones con canciones y portadas de álbumes. (Foto: Instagram)

Asimismo, la búsqueda por palabras clave impulsa la creatividad, porque permite combinar stickers de diferentes categorías y tendencias. La opción de superponer varios elementos gráficos contribuye a que cada historia, reel o mensaje directo sea único y refleje la identidad de quien lo crea.

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Cómo usar GIPHY para más opciones en Instagram

Instagram integra la biblioteca de GIPHY, que ofrece millones de GIFs y stickers animados. Al acceder a la bandeja de stickers y seleccionar el icono “GIF”, es posible explorar una colección en continua actualización, con opciones clasificadas en categorías como “Accesorios”, “Efectos”, “Diseños con palabras” y “Emojis”.

Las marcas y creadores pueden subir sus propios stickers a GIPHY, permitiendo que cualquier usuario los utilice en sus publicaciones. Esta integración amplía el alcance de campañas y mensajes, y facilita el acceso a tendencias globales al instante.

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De qué forma es posible diseñar stickers personalizados en Instagram

Es posible convertir una foto en sticker en la app. (Foto: Europa Press)

La red social Instagram brinda la opción de crear stickers personalizados de manera simple. Al editar una publicación, se puede tocar el ícono de sticker y elegir la opción “Recortes” o “Tus stickers”.

Esta función transforma fotos personales o elementos seleccionados en stickers reutilizables, ideales para quienes buscan un toque único en historias y reels.

Las herramientas de recorte y edición integradas permiten adaptar la imagen al diseño deseado. Una vez guardado, el sticker personalizado queda disponible para futuros usos. Esta función es útil tanto para usuarios individuales como para marcas que desean fortalecer su identidad visual dentro de la red social.

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