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Nuevo Instagram Plus: cuánto vale, qué puedo ver en secreto y más detalles de la suscripción

El plan pago de la red social no modifica la versión gratuita y está disponible para cualquier usuario con cuenta activa, aunque su implementación se realiza de forma gradual

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Usuarios de Instagram ya pueden acceder a nuevas herramientas premium con la suscripción Plus. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Usuarios de Instagram ya pueden acceder a nuevas herramientas premium con la suscripción Plus. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Instagram presentó su nueva suscripción premium, Instagram Plus, con funciones orientadas a ofrecer mayor control, personalización y herramientas exclusivas para quienes buscan potenciar su experiencia en la red social de Meta.

El servicio se está lanzando en todo el mundo, con un valor de 3,99 dólares al mes, y se suma como una opción complementaria, sin afectar el funcionamiento de la app gratuita.

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La suscripción incluye novedades que permiten a los usuarios gestionar la privacidad de las historias, acceder a información detallada sobre la interacción de sus seguidores y personalizar distintos aspectos del perfil.

Cuáles son las principales funciones de Instagram Plus

Tres pantallas de teléfono móvil muestran la interfaz de Instagram Plus, incluyendo la edición de biografía, la lista de espectadores de historias y las opciones de compartir
Instagram Plus incluye opciones para modificar la tipografía de la biografía del perfil. (Foto: Meta)

La suscripción agrupa sus ventajas en tres grandes áreas: interacción, visualización y personalización. En el área de interacción, la función Story Spotlight permite dar prioridad a las historias propias dentro de la lista de amigos, mientras que Super Hearts agrega la posibilidad de enviar corazones animados durante la visualización de historias.

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Además, se incorporan listas de audiencia personalizadas para segmentar quién puede ver cada historia y Story Extend, que extiende la duración de las historias hasta 48 horas.

En cuanto a la visualización, los suscriptores pueden activar Story Preview para ver historias en modo discreto, sin que el resto de usuarios lo advierta. Otro detalle es que la plataforma informa cuántas veces una historia fue revisualizada y ofrece un buscador para identificar si una persona específica vio el contenido.

Qué opciones de personalización incluye la suscripción de Instagram

Los suscriptores pueden elegir entre varios íconos exclusivos para personalizar la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Los suscriptores pueden elegir entre varios íconos exclusivos para personalizar la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Entre las funciones de personalización, Instagram Plus permite elegir un ícono exclusivo para la app, seleccionando entre varios diseños creados por la plataforma y por creadores de la comunidad. Los usuarios pueden modificar la fuente tipográfica de la biografía, lo que contribuye a distinguir el perfil de manera visual.

Otra función destacada es la posibilidad de fijar hasta seis publicaciones en la parte superior del perfil, lo que facilita destacar imágenes, videos o reels preferidos. La suscripción habilita la publicación directa en el perfil o en las historias destacadas, sin que estas publicaciones aparezcan en el feed de los seguidores.

Cómo se puede acceder a Instagram Plus y cuál es el costo

Instagram Plus comenzó su despliegue global y puede activarse desde la configuración de la app. (Foto: Europa Press)
Instagram Plus comenzó su despliegue global y puede activarse desde la configuración de la app. (Foto: Europa Press)

Para activar Instagram Plus (la suscripción premium oficial de Meta), la opción debe estar habilitada para la cuenta en el país. Si está disponible, el proceso se realiza directamente desde la aplicación oficial siguiendo estos pasos:

  • Abrir la aplicación de Instagram e ir a Perfil.
  • Tocar el menú de las tres líneas (en la esquina superior derecha).
  • Buscar y seleccionar la opción Instagram Plus (o Suscripciones / Meta Plus).
  • Elegir el plan y añadir un método de pago válido.
  • Si no aparece esta opción, es porque el despliegue de estas funciones se está realizando de forma gradual y aún no llega a la cuenta

Asimismo, la suscripción está disponible globalmente y el precio en países como Argentina es de aproximadamente 2 dólares. El abono no modifica las características de la versión gratuita, que permanece sin cambios para el resto de los usuarios. Quienes opten por la suscripción recibirán actualizaciones periódicas con nuevas herramientas y mejoras.

Qué transformaciones tiene Instagram para la suscripción Plus

Es posible que se amplíen las funciones de Instagram Plus para todos los usuarios suscritos en los próximos meses. (Foto: Europa Press)
Es posible que se amplíen las funciones de Instagram Plus para todos los usuarios suscritos en los próximos meses. (Foto: Europa Press)

La plataforma adelantó que Instagram Plus sumará nuevas funciones durante los próximos meses. La suscripción ofrece un espacio donde probar herramientas avanzadas antes de una eventual integración en la versión gratuita. El desarrollo de la plataforma se ajustará a las tendencias de uso y al feedback de la comunidad.

En este sentido, el lanzamiento global de Instagram Plus representa un paso hacia la diversificación de servicios dentro de las redes sociales, en línea con modelos que implementan otras plataformas tecnológicas.

El grupo de desarrollo sigue evaluando el rendimiento de las funciones premium para definir futuras incorporaciones tanto para usuarios suscriptores como para quienes mantienen la versión sin costo.

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