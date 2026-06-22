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Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Aquellos que opten por instalar aplicaciones piratas en celulares o computadores se exponen a a malware, robo de contraseñas y fraudes financieros

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K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop
Las Guerreras K-pop es una de las producciones más vistas en Netflix. (Foto: Netflix)

Algunas personas consideran que acceder a películas como Las Guerreras K-pop a través de sitios como XUPER TV o Cuevana son una opción sencilla y conveniente. Sin embargo, lo que parece una alternativa inofensiva puede ser una amenaza real para la seguridad digital y la integridad de los dispositivos de quienes recurren a estas páginas.

Según la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), acceder a películas piratas implica tanto riesgos técnicos, como desembocar en consecuencias legales.

Qué riesgos presenta el dispositivo al instalar apps piratas

Según informó INTERPOL, muchas de las aplicaciones que distribuyen material pirateado suelen incorporar malware o virus en sus archivos y transmisiones. Este tipo de software malicioso puede alterar el funcionamiento del dispositivo, provocar la pérdida de datos o incluso permitir el acceso remoto de actores no autorizados.

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La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
XUPER TV era antes conocida como Magis TV y ha sido sujeta a cierres y sanciones. (Fotocomposición Infobae)

INTERPOL advirtió que, una vez instalado, el malware tiene la capacidad de expandirse a través de redes domésticas o corporativas, comprometiendo el dispositivo del usuario y la información sensible de familiares o compañeros de trabajo.

Uno de los riesgos destacados es la propagación silenciosa de programas diseñados para el robo de identidad. INTERPOL señala que estos códigos maliciosos pueden utilizarse para capturar contraseñas, datos bancarios o información personal almacenada en el dispositivo.

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Además, el alcance de la amenaza no se limita al usuario inicial, porque el malware puede convertirse en una vía de acceso para intrusos en redes más amplias, afectando críticamente operaciones empresariales.

Cómo pueden robar los datos de quienes usan Cuevana y XUPER TV

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Plataformas piratas capturan información privada de los usuarios mediante engaños y formularios falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas ilegales como Cuevana y XUPER TV suelen utilizar estrategias para recolectar información de quienes las visitan. De acuerdo con INTERPOL, el contenido pirateado puede funcionar como una trampa para obtener datos personales, información bancaria y credenciales confidenciales.

Los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de las películas de estreno para diseñar portales falsos que engañan a los usuarios y, mediante formularios o descargas, extraen información que posteriormente utilizan para fraudes.

INTERPOL explicó que estos espacios no cuentan con protocolos de seguridad confiables. El usuario que introduce sus datos en estos sitios queda vulnerable ante posibles robos de identidad, acceso no autorizado a cuentas bancarias o difusión de información privada.

Por qué no se deben registrar métodos de pago en apps piratas

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Ingresar datos de pago en páginas ilegales puede resultar en estafas y uso indebido de tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas páginas que ofrecen Las Guerreras K-pop solicitan a los usuarios el registro de métodos de pago, ya sea para suscribirse a servicios premium o para eliminar anuncios. Según reportó INTERPOL, este tipo de operaciones carece de las garantías mínimas de seguridad.

Los datos de tarjetas de crédito pueden ser interceptados y utilizados en fraudes financieros, compras no autorizadas o incluso en la venta de información en mercados ilegales.

Los usuarios que ingresan sus datos corren el riesgo de convertirse en víctimas de estafas o sufrir el vaciamiento de sus cuentas bancarias. En algunos casos, al suscribirse a servidores proxy vinculados con estas plataformas, se puede terminar facilitando el acceso a redes utilizadas previamente en ataques cibernéticos.

Cuáles son las consecuencias legales de consumir películas piratas en línea

Organismos como INTERPOL hacen operativos en contra de la piratería. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
Organismos como INTERPOL hacen operativos en contra de la piratería. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

La descarga o distribución de películas como Las Guerreras K-pop sin autorización constituye una infracción a la legislación sobre derechos de autor. Según INTERPOL, este tipo de conductas puede derivar en acciones legales que incluyen sanciones económicas y, en algunos casos, penas de prisión.

Las autoridades monitorean activamente los sitios que facilitan el acceso a material protegido, así como las direcciones IP de quienes los utilizan de forma recurrente.

La implicancia jurídica trasciende la simple visualización de una película. Los usuarios de plataformas piratas quedan expuestos a procesos judiciales y multas de grandes sumas.

Asimismo, INTERPOL advirtió que el uso de estos servicios contribuye a financiar redes de ciberdelincuencia, alimentando un circuito que afecta a la industria audiovisual y pone en riesgo a millones de personas.

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