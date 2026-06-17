Si te han hackeado tu cuenta de WhatsApp estos son los pasos que debes seguir para salvarla

WhatsApp puede cerrar la sesión en tu teléfono si un atacante registra tu cuenta en otro dispositivo principal. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Si alguna vez notas comportamientos extraños en tu aplicación de mensajería, es posible que te preguntes qué hacer si te han hackeado la cuenta de WhatsApp.

Este problema afecta tanto a usuarios comunes como a figuras públicas. Los ciberdelincuentes buscan acceder a cuentas con el objetivo de pedir dinero, difundir publicidad o intentar robar más cuentas. Identificar a tiempo un acceso no autorizado y actuar con rapidez puede salvar tus datos y tus contactos.

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Cómo identificar si tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada

El primer signo de que alguien ha tomado el control de tu cuenta es que WhatsApp solo permite estar conectado en un dispositivo principal a la vez. Si un atacante accede a tu cuenta desde otro móvil, la sesión en tu dispositivo se cerrará automáticamente. En ese caso, recibirás un mensaje indicando que tu cuenta se ha configurado en otro teléfono.

Otra señal de alarma es que tus contactos te informen sobre mensajes sospechosos enviados desde tu número, o bien que recibas notificaciones sobre sesiones abiertas en WhatsApp Web, Desktop, o en dispositivos vinculados que no reconoces.

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Los ciberdelincuentes suelen robar cuentas de WhatsApp para pedir dinero, difundir publicidad o intentar acceder a más contactos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si has dejado tu cuenta abierta en un lugar público, si te han robado el móvil o si detectas actividad extraña, es fundamental revisar inmediatamente el estado de tu cuenta.

A veces, el ataque ocurre porque el delincuente solicita el código de verificación que WhatsApp envía por SMS. Esto suele suceder cuando, mediante engaños, alguien te pide ese código alegando que llegó a tu móvil por error.

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También existen casos de SIM Swapping, donde el atacante convence a tu operadora de que le entregue un duplicado de tu tarjeta SIM. Así, puede recibir directamente los códigos de confirmación y tomar el control de la cuenta.

Primeros pasos ante un hackeo de WhatsApp

Si sospechas que tu cuenta ha caído en manos ajenas, lo principal es actuar rápido. Si el atacante solo ha iniciado sesión y no ha activado la verificación en dos pasos, puedes volver a iniciar sesión en tu móvil usando tu número de teléfono.

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El hackeo de WhatsApp puede comenzar cuando un delincuente obtiene por engaño el código de verificación que llega por SMS.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

WhatsApp enviará un nuevo código para recuperar tu cuenta, aunque si el atacante se acaba de conectar, es posible que tengas que esperar unos minutos para recibir otro código.

Cuando el envío por SMS esté bloqueado temporalmente, tienes la opción de pedir una llamada automática. Un contestador te dictará el código de confirmación para que puedas recuperar tu cuenta. Si este método no funciona a la primera, insiste hasta obtener el código.

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En caso de que no logres recuperar el acceso, debes contactar con support@whatsapp.com. Envía un correo con el asunto y cuerpo del mensaje “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”, incluyendo tu número en formato internacional. El soporte de WhatsApp podría solicitar una verificación de identidad antes de cerrar todas las sesiones activas. Una vez completado el proceso, podrás volver a registrar tu cuenta en tu móvil y recuperar el control.

También puedes acceder a la opción de ayuda desde la propia aplicación. En el menú de tres puntos, selecciona “Ayuda” y completa el formulario de contacto describiendo tu problema.

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Si no recuperas el acceso a WhatsApp, debes escribir a support@whatsapp.com y pedir la desactivación de la cuenta con tu número en formato internacional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué hacer si el atacante activa la verificación en dos pasos o hay duplicado de SIM

El escenario se complica cuando el atacante activa la verificación en dos pasos y establece un PIN que desconoces. En este caso, aunque tengas la SIM, no podrás recuperar tu cuenta de inmediato. WhatsApp exige esperar siete días desde el último intento de acceso sin el PIN antes de permitirte recuperar la cuenta mediante un nuevo código.

Durante este periodo, el atacante pierde acceso a la cuenta, pero tú tampoco puedes utilizarla. Lo único que queda es notificar a WhatsApp como se describió antes, o esperar el tiempo estipulado. Una vez transcurrida la espera, podrás volver a registrar tu número y establecer tu propio PIN de verificación en dos pasos, aumentando la seguridad de tu cuenta.

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Si el problema es un duplicado de SIM, contacta inmediatamente a tu operadora para anular el duplicado y solicitar una nueva tarjeta. Algunas compañías han recibido sanciones por no verificar correctamente la identidad al entregar duplicados. Cuando recuperes tu SIM, podrás volver a registrar tu cuenta de WhatsApp.