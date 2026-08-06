La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

Marvel Rivals había alcanzado un tamaño de instalación que superaba los 100 GB en PC con texturas en alta resolución. (NetEase Games)

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La última actualización anunciada para Marvel Rivals promete liberar una cantidad significativa de almacenamiento en los dispositivos de los jugadores. NetEase Games, responsable del hero shooter, ha confirmado una reestructuración técnica que reducirá el peso del juego a 40 GB en PC y a solo 15 GB en consolas.

Esta decisión responde a una de las principales demandas de la comunidad, que había señalado el tamaño del archivo como un obstáculo para muchos usuarios.

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Optimización de almacenamiento en Marvel Rivals: menos requisitos, misma experiencia

Marvel Rivals, conocido por su amplia base de jugadores y su ritmo constante de actualizaciones, había alcanzado un tamaño de instalación que superaba los 100 GB en PC con texturas en alta resolución.

La última actualización anunciada para Marvel Rivals promete liberar una cantidad significativa de almacenamiento en los dispositivos de los jugadores. (Marvel Rivals)

Este valor, notablemente superior a los 70 GB recomendados en plataformas como Steam, se debía a la incorporación continua de contenido, lo que generaba preocupación entre quienes disponen de discos SSD con espacio limitado.

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La compañía ha comunicado que, tras la aplicación de nuevas técnicas de compresión y reestructuración de archivos, el juego solo requerirá 40 GB en PC. En el caso de las consolas, el espacio necesario se reducirá drásticamente hasta los 15 GB. Esta reducción representa menos de la mitad del tamaño previo en ordenadores y una mejora sustancial para quienes juegan en consolas.

La optimización técnica no afectará la calidad gráfica ni las funcionalidades principales, manteniendo intacta la experiencia visual y jugable. Gracias a esta iniciativa, los usuarios podrán instalar futuras actualizaciones y disfrutar de eventos sin preocuparse por el espacio disponible en sus dispositivos.

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Cíclope, personaje de Marvel, lanza rayos ópticos contra oponentes como Loki y Moon Knight en un entorno de fantasía del videojuego Marvel Rivals. (Epic Games)

Marvel Rivals en cifras: crecimiento sostenido y nuevas características

La llegada de esta actualización coincide con un periodo de alta actividad para Marvel Rivals. El juego ha consolidado una comunidad estable, con más de 110.000 jugadores conectados diariamente solo en Steam durante agosto de 2026. El título destaca por su extensa lista de personajes jugables, que ya supera los 52, con incorporaciones recientes como Jubilee.

Además, la Temporada 9.5, titulada “El Misterio de Tebas”, traerá consigo la inclusión de “The Hood”, ampliando las opciones disponibles para los aficionados.

El calendario de eventos contempla también nuevas modalidades de juego, como el Festival de Verano y modos PvE no vistos anteriormente, que buscan diversificar la propuesta y mantener el interés de la base de jugadores.

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El juego ha consolidado una comunidad estable, con más de 110.000 jugadores conectados diariamente solo en Steam durante agosto de 2026.

El sistema de monetización continúa centrado en pases de batalla y elementos cosméticos, evitando afectar el equilibrio competitivo. Esta estrategia ha sido bien recibida por la comunidad, que valora la posibilidad de personalizar la experiencia sin que ello suponga una desventaja en el juego.

NetEase Games refuerza el futuro competitivo de Marvel Rivals

La optimización del peso de Marvel Rivals representa una apuesta por la accesibilidad y el crecimiento sostenido. NetEase Games ha respondido a una de las principales preocupaciones de los usuarios sin sacrificar el apartado visual ni las características que han hecho popular al título.

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La reducción del espacio requerido permitirá a más jugadores acceder al juego y aprovechar todas las novedades que se incorporen en las próximas temporadas. Este movimiento se alinea con la intención de fortalecer la escena competitiva y ampliar la audiencia, facilitando el ingreso de nuevos participantes que anteriormente se veían limitados por las exigencias de almacenamiento.

El compromiso de NetEase Games con el mantenimiento y la mejora continua del juego se refleja en la rapidez y efectividad de los cambios implementados. La solución adoptada no solo beneficia a quienes ya forman parte de la comunidad, sino que también elimina barreras para quienes buscan unirse a Marvel Rivals en el futuro.

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