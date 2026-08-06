Tecno
Agregar Infobae enGoogle

La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

La optimización técnica no afectará la calidad gráfica ni las funcionalidades principales, manteniendo intacta la experiencia visual y jugable

Marvel Rivals, de NetEase Games.
Marvel Rivals había alcanzado un tamaño de instalación que superaba los 100 GB en PC con texturas en alta resolución. (NetEase Games)
Guardar

La última actualización anunciada para Marvel Rivals promete liberar una cantidad significativa de almacenamiento en los dispositivos de los jugadores. NetEase Games, responsable del hero shooter, ha confirmado una reestructuración técnica que reducirá el peso del juego a 40 GB en PC y a solo 15 GB en consolas.

Esta decisión responde a una de las principales demandas de la comunidad, que había señalado el tamaño del archivo como un obstáculo para muchos usuarios.

PUBLICIDAD

Optimización de almacenamiento en Marvel Rivals: menos requisitos, misma experiencia

Marvel Rivals, conocido por su amplia base de jugadores y su ritmo constante de actualizaciones, había alcanzado un tamaño de instalación que superaba los 100 GB en PC con texturas en alta resolución.

Marvel Rivals - videojuegos - almacenamiento - tecnología - 5 de agosto
La última actualización anunciada para Marvel Rivals promete liberar una cantidad significativa de almacenamiento en los dispositivos de los jugadores. (Marvel Rivals)

Este valor, notablemente superior a los 70 GB recomendados en plataformas como Steam, se debía a la incorporación continua de contenido, lo que generaba preocupación entre quienes disponen de discos SSD con espacio limitado.

PUBLICIDAD

La compañía ha comunicado que, tras la aplicación de nuevas técnicas de compresión y reestructuración de archivos, el juego solo requerirá 40 GB en PC. En el caso de las consolas, el espacio necesario se reducirá drásticamente hasta los 15 GB. Esta reducción representa menos de la mitad del tamaño previo en ordenadores y una mejora sustancial para quienes juegan en consolas.

La optimización técnica no afectará la calidad gráfica ni las funcionalidades principales, manteniendo intacta la experiencia visual y jugable. Gracias a esta iniciativa, los usuarios podrán instalar futuras actualizaciones y disfrutar de eventos sin preocuparse por el espacio disponible en sus dispositivos.

Videojuego de acción con Cíclope de espalda disparando rayos rojos, rodeado de otros personajes como Loki y Moon Knight, en un entorno de fantasía boscoso
Cíclope, personaje de Marvel, lanza rayos ópticos contra oponentes como Loki y Moon Knight en un entorno de fantasía del videojuego Marvel Rivals. (Epic Games)

Marvel Rivals en cifras: crecimiento sostenido y nuevas características

La llegada de esta actualización coincide con un periodo de alta actividad para Marvel Rivals. El juego ha consolidado una comunidad estable, con más de 110.000 jugadores conectados diariamente solo en Steam durante agosto de 2026. El título destaca por su extensa lista de personajes jugables, que ya supera los 52, con incorporaciones recientes como Jubilee.

Además, la Temporada 9.5, titulada “El Misterio de Tebas”, traerá consigo la inclusión de “The Hood”, ampliando las opciones disponibles para los aficionados.

El calendario de eventos contempla también nuevas modalidades de juego, como el Festival de Verano y modos PvE no vistos anteriormente, que buscan diversificar la propuesta y mantener el interés de la base de jugadores.

Marvel Rivals, de NetEase.
El juego ha consolidado una comunidad estable, con más de 110.000 jugadores conectados diariamente solo en Steam durante agosto de 2026.

El sistema de monetización continúa centrado en pases de batalla y elementos cosméticos, evitando afectar el equilibrio competitivo. Esta estrategia ha sido bien recibida por la comunidad, que valora la posibilidad de personalizar la experiencia sin que ello suponga una desventaja en el juego.

NetEase Games refuerza el futuro competitivo de Marvel Rivals

La optimización del peso de Marvel Rivals representa una apuesta por la accesibilidad y el crecimiento sostenido. NetEase Games ha respondido a una de las principales preocupaciones de los usuarios sin sacrificar el apartado visual ni las características que han hecho popular al título.

La reducción del espacio requerido permitirá a más jugadores acceder al juego y aprovechar todas las novedades que se incorporen en las próximas temporadas. Este movimiento se alinea con la intención de fortalecer la escena competitiva y ampliar la audiencia, facilitando el ingreso de nuevos participantes que anteriormente se veían limitados por las exigencias de almacenamiento.

El compromiso de NetEase Games con el mantenimiento y la mejora continua del juego se refleja en la rapidez y efectividad de los cambios implementados. La solución adoptada no solo beneficia a quienes ya forman parte de la comunidad, sino que también elimina barreras para quienes buscan unirse a Marvel Rivals en el futuro.

Temas Relacionados

Marvel RivalsVideojuegosNetEase GamesVideojuego Marvel RivalsLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de IA para simplificar todo el proceso de digitalización

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

Con la introducción de USB 3.1 o USB 3.2 Gen 2, la velocidad se duplicó hasta los 10 Gbps

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El celular se convierte en el primer smartphone en ofrecer codificación nativa ARRI Log-C3 y compatibilidad con perfiles de color LUTs de cine

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Pese a la percepción general de que la IA genera valor, gran parte de las organizaciones se enfrenta a dificultades para medir el retorno de sus inversiones

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Antes de probar el truco de la moneda, conviene conocer qué prácticas sí ayudan a mejorar la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica en casa

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

DEPORTES

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

El destino que tendrá la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial

Los dos golazos de Lionel Messi para Inter Miami y la impactante estadística que alcanzó a sus 39 años

TELESHOW

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Nahuel Pennisi reveló los insólitos nombres de sus amigos imaginarios de la infancia: “Se quedaban conmigo constantemente”

La calidez de Tini Stoessel al ser sorprendida por sus fanáticos en París: autógrafos, fotos y sonrisas

Ana Rosenfeld defendió el embargo a Mauro Icardi de la “Casa de los sueños”: “Todavía tiene una deuda alimentaria”

El dolor de Mercedes Funes tras la muerte de su gato, Nuit: “La peleó como un guerrero”

INFOBAE AMÉRICA

La lección de inclusión de un atleta sordo que inspiró a República Dominicana durante Santo Domingo 2026

La lección de inclusión de un atleta sordo que inspiró a República Dominicana durante Santo Domingo 2026

La Policía Nacional incauta armas y máquinas tragamonedas en un operativo en República Dominicana

Operativo en mina de oro en Costa Rica detectó a 56 peruanos que laboraban ilegalmente; autoridades investigan posible trata laboral

Narcomenudeo y robo de motocicletas: las hipótesis detrás de la masacre que dejó seis muertos en Olanchito, Honduras

Avanza regulación en Panamá para la esterilización voluntaria en el sistema público de salud