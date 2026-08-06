USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

USB 2.0 fue el estándar durante mucho tiempo, ofreciendo una velocidad máxima teórica de 480 Mbps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El ritmo de trabajo y ocio digital exige soluciones ágiles para manejar archivos cada vez más grandes, como películas en 4K o videojuegos completos. La diferencia entre conectar un dispositivo a un puerto USB rápido o uno lento puede transformar radicalmente la experiencia de transferencia de datos.

Mientras que una conexión antigua puede tardar varios minutos en mover archivos grandes, las versiones modernas de USB permiten completar la misma tarea en solo unos segundos. El secreto está en conocer qué tipo de puerto y cable se utiliza, y cómo identificar cada generación para aprovechar al máximo la velocidad disponible.

PUBLICIDAD

Diferencias clave entre USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB 3.2 Gen 2x2

La evolución de los puertos USB ha sido marcada por incrementos significativos en la velocidad de transferencia y cambios visuales para distinguir cada generación. USB 2.0 fue el estándar durante mucho tiempo, ofreciendo una velocidad máxima teórica de 480 Mbps.

La evolución de los puertos USB ha sido marcada por incrementos significativos en la velocidad de transferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa capacidad, traducida a una situación cotidiana, supone transferir 10 GB de información en cerca de tres minutos, suficiente para tareas básicas, pero limitado frente al tamaño de los archivos actuales.

PUBLICIDAD

La llegada de USB 3.0, también identificado como USB 3.2 Gen 1, significó un salto notable: su capacidad máxima de transferencia alcanza los 5 Gbps. Gracias a esa mejora, el mismo archivo de 10 GB puede moverse en tan solo 16 segundos, una diferencia evidente en la productividad diaria.

Cabe señalar que este tipo de puerto suele distinguirse por el color azul en el interior del conector, un detalle visual pensado para evitar confusiones.

PUBLICIDAD

Con la introducción de USB 3.1 o USB 3.2 Gen 2, la velocidad se duplicó hasta los 10 Gbps. En la práctica, eso permite que el traspaso de un archivo de 10 GB se complete en apenas ocho segundos. Los fabricantes incorporan colores como el rojo o el verde para identificar estos puertos, aunque el diseño puede variar según la marca.

La llegada de USB 3.0, también identificado como USB 3.2 Gen 1, significó un salto notable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología USB 3.2 Gen 2x2 representa el nivel más alto en la actualidad, con una velocidad máxima de 20 Gbps. En este caso, transferir 10 GB lleva apenas cuatro segundos. Habitualmente, estos puertos emplean el conector USB-C, que destaca por ser reversible y se ha convertido en el estándar de muchos dispositivos modernos.

PUBLICIDAD

Un dato esencial: el USB-C define únicamente la forma física del conector y no garantiza una velocidad concreta, ya que el mismo puerto puede funcionar bajo los estándares 2.0, 3.0 o 3.2 dependiendo del dispositivo y el cable utilizados.

Velocidades USB y el impacto en el uso diario

La diferencia entre un puerto USB lento y uno rápido no se limita a cifras técnicas; afecta directamente cómo se utilizan los dispositivos. Transferir películas en alta resolución, carpetas repletas de fotografías o instalar videojuegos en discos externos puede tomar minutos o segundos, según la velocidad del puerto.

PUBLICIDAD

El USB-C define únicamente la forma física del conector y no garantiza una velocidad concreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes editan video, disfrutar de velocidades de 10 Gbps o 20 Gbps permite trabajar directamente desde una unidad externa sin copiar el material al disco interno, lo que ahorra tiempo y espacio de almacenamiento.

Otra ventaja de los puertos USB más rápidos, especialmente los que emplean conectores USB-C, es la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. Con el ancho de banda suficiente, es posible transferir datos, cargar la laptop y enviar señal de video a un monitor mediante un solo cable, lo que simplifica el escritorio y la gestión de cables.

PUBLICIDAD

Cómo evitar cuellos de botella al transferir archivos por USB

Para lograr la máxima velocidad de transferencia, no basta con tener un puerto moderno en la computadora. Es fundamental que el cable y el dispositivo externo (como un disco duro o una memoria USB) sean compatibles con la misma generación de USB.

Si cualquiera de los tres elementos es de una generación anterior o de baja calidad, la velocidad se reducirá automáticamente al nivel más bajo disponible. Por ejemplo, usar un cable económico en un puerto USB 3.2 puede limitar la transferencia a solo 480 Mbps, el máximo de USB 2.0, desaprovechando por completo la capacidad del equipo.

PUBLICIDAD

Optar por dispositivos, memorias y cables certificados para velocidades de 10 Gbps o 20 Gbps implica un desembolso mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombres, colores y confusiones frecuentes en los estándares USB

El consorcio encargado de la tecnología USB ha modificado varias veces la denominación de sus estándares, lo que genera confusión entre los usuarios al momento de elegir cables o dispositivos.

Por ejemplo, el USB 3.0 también aparece en el mercado como USB 3.2 Gen 1, lo que puede inducir a error en la compra si no se revisan cuidadosamente las especificaciones del producto. Además, los colores internos de los puertos —negro, blanco, azul, rojo o verde— ayudan a identificar la generación, pero no son universales en todos los fabricantes.

PUBLICIDAD

Optar por dispositivos, memorias y cables certificados para velocidades de 10 Gbps o 20 Gbps implica un desembolso mayor en comparación con los estándares básicos.

Sin embargo, la inversión se justifica para quienes manejan grandes volúmenes de datos o requieren transferencias rápidas en su actividad diaria. Elegir cables certificados y dispositivos compatibles resulta esencial para evitar frustraciones y aprovechar al máximo la tecnología disponible.