De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, se realiza dentro de Google Drive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La última integración de inteligencia artificial en la aplicación móvil de Google Drive transforma la manera en que los usuarios digitalizan y comparten documentos físicos. Esta función, pensada para quienes buscan rapidez y resultados de calidad, convierte recibos, cartas o apuntes en archivos digitales perfectos con una simple acción desde el teléfono.

Escanear documentos con IA: cómo funciona el escáner de Google Drive

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para simplificar todo el proceso de digitalización. El usuario solo necesita abrir la app de Drive en su dispositivo móvil y seleccionar la opción de escanear.

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A partir de ahí, la función se encarga de capturar la imagen, analizarla y optimizarla automáticamente, eliminando la necesidad de aplicaciones externas o ediciones manuales.

Google Drive utiliza inteligencia artificial para corregir automáticamente problemas de encuadre, contraste y bordes en las imágenes digitalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema ajusta de forma automática el encuadre, los bordes y la iluminación del documento. Cada captura se convierte en un archivo digital, ya sea PDF o JPG, en cuestión de segundos. La precisión con la que la inteligencia artificial identifica el contenido relevante y corrige posibles defectos visuales garantiza que los documentos sean legibles y de calidad profesional.

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Del papel físico a archivos digitales listos para compartir

El proceso para transformar un documento físico en un archivo digital es directo. Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear. El usuario apunta la cámara hacia el documento, y la inteligencia artificial se encarga del resto: desde la captura hasta la mejora de la imagen.

Una vez guardado, el archivo puede compartirse de inmediato con cualquier contacto o grupo, sin pasos adicionales. Esta función es especialmente útil para quienes necesitan enviar documentos de varias páginas, ya que permite agruparlas y compartirlas como un solo archivo de forma instantánea.

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Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar texto en documentos escaneados con Google Drive

Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes. Al escanear documentos, la inteligencia artificial convierte las imágenes en archivos en los que el texto es reconocible y accesible desde la barra de búsqueda de Drive.

Esto facilita encontrar recibos, notas o cartas simplemente escribiendo una palabra clave relacionada, ahorrando tiempo y esfuerzo en la gestión de archivos.

Esta función convierte el almacenamiento digital en un sistema organizado, donde la información está disponible de manera inmediata, incluso si el documento original era manuscrito o impreso.

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Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de la digitalización automática en Google Drive

La integración del escáner inteligente en la aplicación móvil elimina la necesidad de aplicaciones de terceros o servicios de pago. Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, se realiza dentro de Google Drive, centralizando el flujo de trabajo y garantizando la privacidad de los datos.

La automatización de las correcciones, el encuadre y la transcripción permite subir y compartir documentos impecables casi al instante. Esto representa una solución práctica tanto para usuarios individuales como para equipos de trabajo que requieren rapidez y eficiencia en el manejo de información digitalizada.

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Vaciar la papelera de Google Drive en tu teléfono de forma rápida

La aplicación de Google Drive en dispositivos móviles ofrece atajos útiles para gestionar archivos de forma más eficiente. Entre las funciones disponibles, destaca la posibilidad de seleccionar varios documentos en pocos segundos.

Para usar Google Drive, entra a Google Drive con tu cuenta de Gmail, sube o crea archivos usando el botón "Nuevo", y organízalos o compártelos fácilmente. (Google)

Solo hay que mantener pulsado un archivo hasta que aparezca una marca de selección; después, se pueden ir tocando otros archivos que se quieran incluir en la selección. Esta opción agiliza el proceso de eliminar varios elementos a la vez, ya que basta con pulsar el icono de la papelera situado en la parte superior de la pantalla.

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Otra función práctica está relacionada con la gestión de la papelera de Drive. Para liberar espacio, se puede vaciar la papelera directamente desde el teléfono. El procedimiento es sencillo: primero, se accede al menú principal tocando las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda.

Luego, se selecciona la opción de Papelera y, una vez dentro, se presionan los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha para elegir la acción de vaciar la papelera. Así, es posible eliminar definitivamente los archivos que ya no se necesitan y mantener el almacenamiento más ordenado.

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