Tecno
Agregar Infobae enGoogle

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de IA para simplificar todo el proceso de digitalización

Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, se realiza dentro de Google Drive. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La última integración de inteligencia artificial en la aplicación móvil de Google Drive transforma la manera en que los usuarios digitalizan y comparten documentos físicos. Esta función, pensada para quienes buscan rapidez y resultados de calidad, convierte recibos, cartas o apuntes en archivos digitales perfectos con una simple acción desde el teléfono.

Escanear documentos con IA: cómo funciona el escáner de Google Drive

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para simplificar todo el proceso de digitalización. El usuario solo necesita abrir la app de Drive en su dispositivo móvil y seleccionar la opción de escanear.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, la función se encarga de capturar la imagen, analizarla y optimizarla automáticamente, eliminando la necesidad de aplicaciones externas o ediciones manuales.

Google Drive - PDF - digitalización de archivos - Drive - tecnología - 5 de agosto
Google Drive utiliza inteligencia artificial para corregir automáticamente problemas de encuadre, contraste y bordes en las imágenes digitalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema ajusta de forma automática el encuadre, los bordes y la iluminación del documento. Cada captura se convierte en un archivo digital, ya sea PDF o JPG, en cuestión de segundos. La precisión con la que la inteligencia artificial identifica el contenido relevante y corrige posibles defectos visuales garantiza que los documentos sean legibles y de calidad profesional.

PUBLICIDAD

Del papel físico a archivos digitales listos para compartir

El proceso para transformar un documento físico en un archivo digital es directo. Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear. El usuario apunta la cámara hacia el documento, y la inteligencia artificial se encarga del resto: desde la captura hasta la mejora de la imagen.

Una vez guardado, el archivo puede compartirse de inmediato con cualquier contacto o grupo, sin pasos adicionales. Esta función es especialmente útil para quienes necesitan enviar documentos de varias páginas, ya que permite agruparlas y compartirlas como un solo archivo de forma instantánea.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar texto en documentos escaneados con Google Drive

Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes. Al escanear documentos, la inteligencia artificial convierte las imágenes en archivos en los que el texto es reconocible y accesible desde la barra de búsqueda de Drive.

Esto facilita encontrar recibos, notas o cartas simplemente escribiendo una palabra clave relacionada, ahorrando tiempo y esfuerzo en la gestión de archivos.

Esta función convierte el almacenamiento digital en un sistema organizado, donde la información está disponible de manera inmediata, incluso si el documento original era manuscrito o impreso.

Google Drive - PDF - digitalización de archivos - Drive - tecnología - 5 de agosto
Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de la digitalización automática en Google Drive

La integración del escáner inteligente en la aplicación móvil elimina la necesidad de aplicaciones de terceros o servicios de pago. Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, se realiza dentro de Google Drive, centralizando el flujo de trabajo y garantizando la privacidad de los datos.

La automatización de las correcciones, el encuadre y la transcripción permite subir y compartir documentos impecables casi al instante. Esto representa una solución práctica tanto para usuarios individuales como para equipos de trabajo que requieren rapidez y eficiencia en el manejo de información digitalizada.

Vaciar la papelera de Google Drive en tu teléfono de forma rápida

La aplicación de Google Drive en dispositivos móviles ofrece atajos útiles para gestionar archivos de forma más eficiente. Entre las funciones disponibles, destaca la posibilidad de seleccionar varios documentos en pocos segundos.

Gemini tiene una función para ayudarte a liberar espacio en Google Drive.
Para usar Google Drive, entra a Google Drive con tu cuenta de Gmail, sube o crea archivos usando el botón "Nuevo", y organízalos o compártelos fácilmente. (Google)

Solo hay que mantener pulsado un archivo hasta que aparezca una marca de selección; después, se pueden ir tocando otros archivos que se quieran incluir en la selección. Esta opción agiliza el proceso de eliminar varios elementos a la vez, ya que basta con pulsar el icono de la papelera situado en la parte superior de la pantalla.

Otra función práctica está relacionada con la gestión de la papelera de Drive. Para liberar espacio, se puede vaciar la papelera directamente desde el teléfono. El procedimiento es sencillo: primero, se accede al menú principal tocando las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda.

Luego, se selecciona la opción de Papelera y, una vez dentro, se presionan los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha para elegir la acción de vaciar la papelera. Así, es posible eliminar definitivamente los archivos que ya no se necesitan y mantener el almacenamiento más ordenado.

Temas Relacionados

Google DriveDrivePDFDigitalizaciónDigitalización documentosDocumentos Google DriveLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

La optimización técnica no afectará la calidad gráfica ni las funcionalidades principales, manteniendo intacta la experiencia visual y jugable

La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

Con la introducción de USB 3.1 o USB 3.2 Gen 2, la velocidad se duplicó hasta los 10 Gbps

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El celular se convierte en el primer smartphone en ofrecer codificación nativa ARRI Log-C3 y compatibilidad con perfiles de color LUTs de cine

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Pese a la percepción general de que la IA genera valor, gran parte de las organizaciones se enfrenta a dificultades para medir el retorno de sus inversiones

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Antes de probar el truco de la moneda, conviene conocer qué prácticas sí ayudan a mejorar la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica en casa

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

DEPORTES

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

El destino que tendrá la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial

Los dos golazos de Lionel Messi para Inter Miami y la impactante estadística que alcanzó a sus 39 años

TELESHOW

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Nahuel Pennisi reveló los insólitos nombres de sus amigos imaginarios de la infancia: “Se quedaban conmigo constantemente”

La calidez de Tini Stoessel al ser sorprendida por sus fanáticos en París: autógrafos, fotos y sonrisas

Ana Rosenfeld defendió el embargo a Mauro Icardi de la “Casa de los sueños”: “Todavía tiene una deuda alimentaria”

El dolor de Mercedes Funes tras la muerte de su gato, Nuit: “La peleó como un guerrero”

INFOBAE AMÉRICA

La lección de inclusión de un atleta sordo que inspiró a República Dominicana durante Santo Domingo 2026

La lección de inclusión de un atleta sordo que inspiró a República Dominicana durante Santo Domingo 2026

La Policía Nacional incauta armas y máquinas tragamonedas en un operativo en República Dominicana

Operativo en mina de oro en Costa Rica detectó a 56 peruanos que laboraban ilegalmente; autoridades investigan posible trata laboral

Narcomenudeo y robo de motocicletas: las hipótesis detrás de la masacre que dejó seis muertos en Olanchito, Honduras

Avanza regulación en Panamá para la esterilización voluntaria en el sistema público de salud