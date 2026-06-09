El cambio más esperado: Instagram ya deja ordenar el perfil sin orden cronológico

Dos funciones muy pedidas llegan a Instagram: reorganizar las publicaciones del perfil y editar historias ya publicadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram habilitó la reordenación de publicaciones en el perfil y comenzó a probar la edición de historias ya publicadas, dos funciones entre las más solicitadas por los usuarios de la plataforma.

La función de reordenación, disponible en iOS y Android, cambió con la visualización en orden cronológico inverso que Instagram mantuvo desde su fundación.

Para reorganizar el perfil, el usuario debe mantener pulsada cualquier publicación, seleccionar ‘Reordena la cuadrícula’ y arrastrar el contenido a la posición deseada.

Los usuarios pueden editar su feed sin importar el orden cronológico. (Instagram)

Los cambios se guardan de inmediato y son visibles para todos los visitantes. Las publicaciones fijadas permanecen inamovibles en la parte superior del perfil, independientemente de cualquier reordenación.

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Hasta ahora, la única excepción al orden cronológico era la posibilidad de fijar hasta tres publicaciones en la parte superior.

La nueva función elimina esa restricción por completo: cualquier publicación, sin importar su antigüedad, puede reposicionarse libremente.

La función de edición de historias publicadas se encuentra disponible para algunos usuarios, pero se tiene previsto que llegue a la totalidad de personas más adelante.

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La edición de historias ya publicadas es útil para corregir errores, pero reinicia el conteo de interacciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar la función de reordenamiento del feed en Instagram

Para activar la función de reordenamiento del feed en Instagram, se puede mantener pulsada cualquier publicación en el perfil, seleccionar ‘Reordena la cuadrícula’ en el menú emergente.

Ten presente que las publicaciones o reels fijados previamente permanecen inamovibles en la parte superior del perfil, sin importar la reordenación del resto. Por ahora no es posible añadir nuevas imágenes a un carrusel ya publicado, solo reordenar o eliminar las existentes.

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Al editar una historia, se reinicia el reconteo de interacciones. (Instagram)

Cómo es la herramienta de edición de historias ya publicadas

La herramienta de edición de historias ya publicadas en Instagram está habilitada tanto para contenidos públicos como en mejores amigos. Para acceder a esta función solo deben desplegar la historia y pulsar la opción de de ‘Editar’ ubicada en la parte inferior.

Instagram señala que:

“Una vez que empieces a editar esta historia, se eliminará su versión original y se restablecerán los Me gusta, las reacciones y los comentarios que se hayan recibido.”

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Los usuarios pueden agregar efectos, filtros, cambiar el texto de la imagen, entre otras acciones.

Con Instagram Plus, los usuarios pueden acceder a nuevas funciones de pago. (Instagram)

Qué es Instagram Plus

Instagram Plus es la nueva suscripción de pago de Meta para Instagram. Está pensada para usuarios cotidianos que quieran más control y funciones adicionales dentro de la app. Las funciones gratuitas actuales no desaparecen ni se mueven detrás de un muro de pago.

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La suscripción organiza sus funciones en tres bloques. El primero gira en torno a las historias: Story Extend amplía su duración de 24 a 48 horas; Story Spotlight empuja una historia a la parte superior del carrusel de seguidores; Múltiples audiencias permite crear listas ilimitadas para segmentar con quién se comparte cada historia, más allá de la única lista de Mejores amigos de la versión gratuita, y Super Hearts añade reacciones animadas al responder una historia.

Los usuarios pueden extender sus historias por más de 24 horas. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

El segundo bloque cubre vista previa e insights: Story Preview permite ver historias de otros de forma anónima, sin aparecer en la lista de visualizadores; la información de revisualización muestra cuántas veces volvieron a ver una historia, y la búsqueda en la lista de visualizadores permite localizar a una persona específica sin desplazarse por toda la lista.

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El tercer bloque es de personalización. Los suscriptores pueden elegir un ícono personalizado de la app entre una selección exclusiva, cambiar la tipografía de su biografía y fijar hasta seis publicaciones en el perfil, el doble del límite actual.

También pueden publicar directamente en el perfil o en sus destacados sin que el contenido aparezca en el feed de sus seguidores.

Meta aclaró en el comunicado oficial que el lanzamiento es solo el comienzo y que incorporará nuevas funciones a la suscripción en los próximos meses.

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