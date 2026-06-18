Así puedes usar Gemini Omni de Google para hacer videos con IA como un experto

Gemini Omni facilita la creación de videos con IA a partir de texto, fotos y videos existentes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. (Google)

La nueva herramienta de Google para la creación de video con inteligencia artificial es Gemini Omni. Ya no necesitas ser un experto en edición compleja; ahora, tu mejor herramienta es el lenguaje natural.

Gemini Omni funciona como un socio creativo multimodal: permite combinar texto, fotos y videos para dar vida a tus ideas. A continuación, te explicamos cómo empezar a usarlo y cómo sacarle el máximo provecho.

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1. Primeros pasos: ¿cómo acceder?

Para empezar a darle vida a tus ideas, el camino es bastante directo:

Entra a la plataforma : va gemini.google.com.

Busca la herramienta: dependiendo de tu interfaz, haz clic en el botón de añadir contenido (+) o busca la opción “Crear video” en el menú de funciones.

Configura tu lienzo: configura los parámetros básicos (como el formato o la resolución) antes de soltar tus primeras instrucciones.

Los primeros pasos incluyen seleccionar la opción "Crear video" y la resolución de imagen. (Infobae América)

2. Los ingredientes: ¿qué puedes usar para crear?

A diferencia de los generadores tradicionales, Gemini Omni te permite mezclar diferentes tipos de archivos para guiar el resultado final:

Texto (Prompts): tu guion e instrucciones. Aquí describes qué pasa, quién está en escena, los colores y la atmósfera general.

Imágenes de referencia: si tienes la foto de un personaje, un producto o un paisaje específico, súbela. La IA la tomará como base para que el video mantenga esa misma identidad visual.

Videos existentes: ideal para hacer edición conversacional. Puedes subir un clip propio y pedirle que cambie el fondo, reemplace un objeto o aplique un estilo artístico diferente sin alterar el movimiento original.

Audio: puedes añadir pistas de voz o música para que el sistema intente coordinar el ritmo visual con el sonido.

El sistema permite subir imágenes de referencia para mantener coherencia visual en los videos generados. (Infobae América)

3. Consejos para dirigir como un profesional

Para que tus videos no parezcan un accidente visual, la clave está en cómo te comunicas con la IA. Prueba con estos trucos de edición:

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Habla de cámaras, no solo de objetos: en lugar de escribir “un gato corriendo”, prueba con “primer plano de un gato corriendo, toma de seguimiento dinámico a ras de suelo”. Especificar el plano cambia el resultado por completo.

Aprovecha el “modo chat”: si el video inicial no es perfecto, no lo borres. Sigue la conversación con la IA. Dile cosas como: “Ahora cambia el fondo por una playa” o “Haz que la luz sea de atardecer”. El sistema recuerda el contexto de la escena anterior.

Controla el movimiento: explica cómo quieres que se mueva la cámara (paneos lentos, acercamientos rápidos o tomas fijas) para darle un toque más cinematográfico.

Los usuarios pueden editar clips existentes cambiando fondos, objetos o estilos con simples indicaciones en modo conversacional. (Captura de video)

4. Seguridad y buenas prácticas

Crear con IA es muy divertido, pero hay un par de reglas del juego que debes tener en cuenta para evitar frustraciones:

El rastro digital: todo lo generado lleva SynthID , una marca de agua invisible en los metadatos que identifica el video como una creación de IA. Esto ayuda a mantener la transparencia en redes sociales.

Límites de derechos de autor: el sistema tiene filtros estrictos. Si le pides que ponga a una celebridad de Hollywood, personajes animados famosos o logos registrados, te dará un aviso de error por cuestiones de privacidad y copyright.

Ojo con los detalles: las IA a veces tienen “alucinaciones” visuales (manos extrañas, leyes de la física que no cuadran). Revisa siempre el video con atención antes de darlo por terminado.

Un recordatorio: esta función suele estar integrada en los planes avanzados o de suscripción de la plataforma, por lo que su disponibilidad exacta puede variar según tu región o cuenta.

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