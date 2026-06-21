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Elecciones Colombia: cuál es mi mesa de votación, cómo es el tarjetón y más tendencias en Google

Hoy se realiza en el país la segunda vuelta presidencial, una jornada electoral que inició a las 8:00 a.m. y concluirá a las 4:00 p.m.

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Los lugares de votación se distribuyen en todo el país para el respectivo sufragio de los colombianos. (Foto: Europa Press)
Los lugares de votación se distribuyen en todo el país para el respectivo sufragio de los colombianos. (Foto: Europa Press)

Colombia vive hoy, 21 de junio, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde las 8:00 a.m., las urnas permanecen abiertas en los distintos puntos de votación habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como en consulados en el exterior, en una jornada que definirá la jefatura del Estado para los próximos cuatro años.

En paralelo a la afluencia en los centros de votación, se observa un fuerte aumento en la actividad digital vinculada a este evento. Google se posiciona como la herramienta principal para resolver dudas prácticas de los votantes.

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Las consultas más recurrentes giran alrededor de temas logísticos, documentos requeridos y el funcionamiento de los sistemas de conteo, desplazando a un segundo plano las búsquedas sobre propuestas políticas o perfiles de los candidatos.

Cuál es mi mesa de votación para las elecciones en Colombia

La aplicación Elecciones Presidenciales 2026 permite seguir en tiempo real el avance por candidato en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay
La registraduría cuenta con una aplicación para cualquier consulta relacionada sobre temas electorales. (Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay)

La ubicación del puesto de votación lidera las tendencias en Google desde las primeras horas de la jornada. Los ciudadanos de Colombia deben usar la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil para consultar el departamento, municipio, puesto, dirección y número de mesa asignado.

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Solo hay que ingresar el número de cédula en el módulo correspondiente para obtener la información de manera inmediata. Este mecanismo digital ha cobrado especial importancia en la segunda vuelta.

Las autoridades recalcan que el censo electoral permanece sin modificaciones respecto a la primera vuelta celebrada en mayo. Por esta razón, quienes participen hoy deben acudir al mismo puesto asignado anteriormente.

La Registraduría sugiere verificar estos datos antes de desplazarse, porque las mesas cerrarán a las 4:00 p.m. sin posibilidad de ingreso posterior.

Cómo es el tarjetón de las votaciones presidenciales en Colombia

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo de 2026. (Foto: Registraduría Nacional)

La estructura visual del tarjetón electoral es otra de las inquietudes más frecuentes entre los usuarios. Para esta segunda vuelta, el diseño es más simple que en otras elecciones, con una organización clara destinada a facilitar la marcación y reducir la cantidad de votos nulos por errores de selección.

El documento contiene las casillas correspondientes a las dos fórmulas presidenciales que compiten en el balotaje, con fotografías, nombres y logos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Asimismo, el tarjetón incluye la opción de voto en blanco. Los jurados de votación entregan un solo tarjetón a cada elector, quien debe marcar únicamente una alternativa de manera visible dentro del recuadro correspondiente.

Qué documentos son válidos para ir a votar

Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad (18 años) y tramiten su cédula de ciudadanía por primera vez, quienes en este caso podrán tenerla sin costo alguno - crédito Registraduría
Aquellos con cédula digital pueden votar en Colombia. (Foto: Registraduría)

La normativa colombiana exige la presentación de la cédula de ciudadanía original como único documento válido para sufragar. Este puede ser el formato tradicional amarillo con hologramas o la nueva cédula digital, ya sea en su versión física de policarbonato o activada en la aplicación oficial de la Registraduría.

No se aceptan copias, contraseñas por trámite de primera vez o pérdida, pasaportes, libretas militares ni licencias de conducción. Esta restricción se aplica tanto en el territorio nacional como en los consulados.

Cuáles son los beneficios de tener el certificado electoral

Es uno de los elementos que más interés despierta entre los votantes en Google. Tras emitir el voto, los jurados entregan un documento impreso que acredita la participación en la jornada.

El certificado electoral entregado a los votantes en Colombia permite acceder a beneficios laborales y descuentos en trámites oficiales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Así es el certificado electoral que le entregan a los votantes. (Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil)

La ley colombiana reconoce diversos incentivos para quienes reciben este comprobante, con el objetivo de fomentar la participación democrática. Entre los beneficios se encuentra el derecho a media jornada de descanso remunerado, que puede solicitarse ante el empleador hasta treinta días después de la votación.

Cómo entender los resultados electorales

El sistema de divulgación de resultados genera múltiples interrogantes a medida que se acerca el cierre de las urnas. El proceso en Colombia se divide en dos fases independientes.

La primera es el preconteo, un mecanismo informativo de divulgación rápida que utiliza los boletines de los jurados para ofrecer una tendencia preliminar pocas horas después de culminada la jornada.

La segunda fase corresponde al escrutinio oficial, que inicia de manera simultánea y es el único procedimiento con validez jurídica. Comisiones integradas por jueces, notarios y registradores revisan formularios físicos firmados por los jurados.

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