Cómo el espionaje digital amenaza la democracia en las elecciones presidenciales de 2026

Los fraudes digitales durante las elecciones en Colombia aumentan con la circulación de noticias falsas y enlaces maliciosos en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las elecciones presidenciales en Colombia, los expertos en ciberseguridad han emitido alertas sobre una serie de amenazas digitales que buscan aprovechar el clima electoral para robar datos, manipular percepciones y cometer fraudes.

Kaspersky y SISAP, especialistas en el análisis de riesgos informáticos, coinciden en que los delincuentes han perfeccionado sus métodos, valiéndose del aumento de conversaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y la rapidez con la que la información circula en estos días.

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Las técnicas empleadas incluyen desde encuestas falsas y mensajes alarmistas hasta la creación de videos y audios adulterados con inteligencia artificial, lo que plantea nuevos desafíos para la seguridad digital durante la temporada electoral.

Modalidades de fraude digital predominantes en elecciones

Durante estas elecciones, las plataformas digitales han visto incrementado notablemente el flujo de información. Este contexto ha sido el escenario ideal para que proliferaran enlaces maliciosos, páginas fraudulentas y mensajes diseñados para engañar a los usuarios y obtener datos sensibles, claves bancarias o acceso a cuentas personales.

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El incremento de encuestas fraudulentas, mensajes sospechosos y páginas web clonadas se convierte en una amenaza clave en las elecciones presidenciales de Colombia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de SISAP advirtieron sobre varias modalidades frecuentes detectadas en esta coyuntura: supuestos subsidios del Gobierno, falsas citaciones para ser jurado de votación, mensajes que aparentan venir de entidades oficiales, encuestas fraudulentas y resultados manipulados.

A esto se suman los contenidos alterados con inteligencia artificial, como videos deepfake o audios falsos, que pueden hacer parecer que una figura pública ha realizado declaraciones que nunca existieron. Algo hecho incluso por candidatos presidenciales, como Abelardo de la Espriella.

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Los ataques no solo buscan robar información, sino también difundir noticias falsas y crear confusión entre el electorado. Kaspersky reveló que el 78% de los colombianos se ha visto expuesto a desinformación en el último año, mayoritariamente a través de redes sociales, y el 50% recibió información falsa por canales como WhatsApp o Telegram.

Cómo operan las estafas digitales en contexto electoral

Las campañas fraudulentas suelen comenzar con mensajes alarmistas o supuestos resultados de “último momento” que circulan en redes y servicios de mensajería.

Las campañas engañosas utilizan frases alarmistas para captar datos personales y propagar software dañino durante la temporada electoral en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos mensajes buscan captar la atención mediante frases como “urgente”, “antes de que lo borren” o asegurando revelar “información exclusiva”. El objetivo es dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos, capturar datos personales o propagar software dañino.

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Una modalidad común son las encuestas y formularios que llegan por WhatsApp, Telegram, SMS o incluso redes sociales. En Colombia, la divulgación de encuestas electorales está prohibida durante los ocho días previos a la votación, por lo que la recepción de estos mensajes en ese periodo debe generar sospecha.

Estos formularios suelen solicitar números de teléfono, correos electrónicos o incluso datos financieros bajo el pretexto de entregar resultados exclusivos o permitir la participación en consultas ciudadanas.

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Otra técnica es la creación de aplicaciones o páginas web que prometen resultados en tiempo real, ubicación de puestos de votación o información sobre candidatos. Muchas de estas plataformas imitan de forma casi idéntica los nombres, logotipos y diseños de entidades oficiales, valiéndose de inteligencia artificial para ganar credibilidad.

Aplicaciones y sitios web que simulan entidades oficiales buscan engañar a los votantes mediante el robo de información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para identificar y evitar riesgos de ciberseguridad

Los especialistas de Kaspersky y SISAP coinciden en una serie de recomendaciones para reducir la probabilidad de ser víctima de fraude digital durante el proceso electoral:

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Haz una pausa antes de hacer clic o reenviar mensajes electorales. Aunque provengan de un contacto conocido, revisa los enlaces y busca la información directamente en canales oficiales.

Desconfía de encuestas, formularios o aplicaciones que lleguen por cadenas de mensajería. Verifica si identifican claramente a la entidad que los realiza, si utilizan logotipos extraños, prometen resultados “exclusivos” o solicitan datos innecesarios.

Verifica videos y audios antes de compartirlos. Observa si presentan movimientos faciales poco naturales, voz robótica, mala sincronización de labios o mensajes demasiado sensacionalistas. Si invitan a hacer clic, donar dinero o entregar datos, es preferible no interactuar.

Evita descargar aplicaciones electorales desde enlaces compartidos. Accede solo a las páginas oficiales y revisa cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar información personal.

Fortalece la seguridad de tus cuentas digitales. Utiliza contraseñas robustas y activa la verificación en dos pasos tanto en correos, redes sociales como en aplicaciones bancarias.

Habla sobre estos riesgos con adultos mayores y votantes primerizos. Son los grupos que suelen estar más expuestos a fraudes y desinformación digital.