El presidente de la UIA le respondió a Caputo: “Defender la industria no es incompatible con la estabilidad macro”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que no buscan mantener privilegios sino obtener condiciones competitivas.

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Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de “tarados” a quienes alertan por caída de la industria, este jueves, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a responderle y sostuvo que defender la industria no es incompatible con la estabilidad macroeconómica que busca el Gobierno. Además, aseguró que es momento de empezar a valorar a aquellos industriales que invierten en el país.

El cruce entre el ministro y el titular de la UIA reflejó la nueva tensión vigente entre el Gobierno y el sector manufacturero, en medio de una discusión sobre el rumbo de la política industrial y las condiciones de competitividad en la Argentina.

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“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en Radio Mitre en respuesta a las declaraciones del ministro Caputo.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, aseguró que vienen reclamándole al Gobierno medidas para mejorar la competitividad de la industria nacional.

En sus declaraciones, el presidente de la UIA aclaró que la defensa del sector industrial se basa en la búsqueda de condiciones equitativas de competitividad. “Venimos planteando los problemas que afectan a esta competitividad, que son los problemas impositivos, laborales, de infraestructura, de financiamiento, la competencia desleal que está impactando fuertemente, el bajo consumo y la caída de actividad en muchos de los sectores industriales. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, lo que defendemos es que queremos tener las mismas condiciones para competir”, sostuvo el dirigente.

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Rappallini remarcó que la UIA publicó un análisis comparativo sobre la presión tributaria que recae sobre los productores argentinos en donde se detectó que es del 52%, récord a nivel mundial. Y como ejemplo, puso a los derechos de exportaciones que se cobran cuando en otros países hoy se están subsidiando a la industría.

“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, afirmó Rappallini. El presidente de la UIA insistió en que el sector no busca defender privilegios ni pedir por devaluaciones sino obtener condiciones de competencia similares a las de los países con los que compite. La cuestión de los subsidios y la política de incentivos se instaló en el centro de la agenda pública tras las declaraciones de ayer del ministro Caputo, quien sostuvo: “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”.

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Ingresos por la industria

Para Rappallini, la industria es fundamental para el desarrollo y para tener una Argentina ordena con baja de la inflación. En la entidad, destacan que la industria genera el 18% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, mantiene el 20% del empleo y aporta el 27% de la recaudación impositiva, es decir que por cada $100 que produce la economía argentina, la industria genera $18. Sin embargo, de cada $100 que recaudan los impuestos, la industria aporta $27. “Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, marcaron.

El debate sobre la política industrial y el rol del Estado en el desarrollo manufacturero volvió a ocupar el centro de la discusión. Caputo expresó que los subsidios implementados en la década anterior no lograron revertir la caída de la industria, mientras que la UIA defendió la necesidad de generar herramientas para que la industria nacional pueda competir en igualdad de condiciones.

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El intercambio público entre el titular del Palacio de Hacienda y la máxima autoridad fabril evidenció una nueva distancia entre la visión del Gobierno y la de los empresarios industriales respecto a la orientación de la política económica. “Las ideas hay que debatirlas, y a las personas hay que respetarlas. Creo que hay que tener un clima de respeto para poder debatir estos problemas”, sostuvo Rappallini.

En la UIA querían solicitar una nueva reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando finalizará el mundial (Foto: Jaime Olivos)

Según pudo saber Infobae, con fuentes involucradas, había intenciones en la UIA de solicitar una nueva reunión con el ministro Caputo una vez que pase la Copa del Mundo, aunque luego de las declaraciones de está semana la situación puede haber cambiado.

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La central fabril ratificó su disposición al diálogo y su vocación de aportar propuestas para superar los desafíos. El informe difundido por la UIA sobre la presión fiscal y la estructura de incentivos fue uno de los puntos que la entidad utilizó para fundamentar sus reclamos. La organización sostuvo que el nivel de presión impositiva constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad manufacturera y la generación de empleo de calidad.