Celebra el primer año de Las Guerreras K-pop con una transmisión de 9 horas y ediciones especiales

Netflix celebrará el primer aniversario de Las Guerreras K-pop con una transmisión mundial de nueve horas en TikTok el 20 de junio. (Netflix)

Para la celebración del primer año de Las Guerreras K-pop, Netflix prepara una agenda llena de eventos y contenido especial para festejar a la película más vista de la aplicación de streaming.

Uno los eventos será una transmisión de 9 horas en TikTok para que los seguidores puedan disfrutar de esta producción de una manera diferente, con ediciones variadas.

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Así será la transmisión de nueve horas en TikTok de Las Guerreras K-pop

El plato fuerte de la celebración del aniversario será una transmisión mundial de nueve horas a través de la cuenta oficial de Netflix en TikTok. Esta maratón está programada para el 20 de junio y permitirá a los fans conectar desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, para compartir la experiencia en tiempo real.

Los organizadores han confirmado que se proyectarán diversas versiones de la película: la original, la edición Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

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La transmisión de Netflix en TikTok ofrecerá entrevistas con creadores, elenco, influencers y seguidores destacados de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Durante la transmisión, la audiencia podrá acceder a contenido exclusivo. Se incluyen entrevistas con los creadores y miembros del elenco, así como con influencers y seguidores destacados de la franquicia. También habrá apariciones sorpresa que prometen mantener la atención de los usuarios y alimentar la conversación en redes sociales.

Además, la maratón estará enriquecida con comentarios en vivo, secuencias inéditas y animatics nunca antes vistas. La comunidad fan tendrá su espacio mediante momentos especiales creados por usuarios, reforzando el vínculo entre los seguidores y el universo de HUNTR/X.

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Cómo serán las ediciones especiales y merchandising

La celebración del primer aniversario no se limita al entorno digital. Netflix ha lanzado ediciones especiales en vinilo y CD de la banda sonora KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film. Esta colección incluye cuatro temas inéditos que nunca antes habían estado disponibles en formato físico, convirtiéndose en un objeto de deseo para coleccionistas y seguidores fieles de la franquicia.

Entre los extras destacados, aparecen calcomanías chibi y tarjetas fotográficas holográficas coleccionables.

Netflix lanzó ediciones especiales en vinilo y CD de KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film con cuatro temas inéditos en formato físico. (Netflix)

Récords históricos y logros de Las Guerreras K-pop en Netflix

Las Guerreras K-pop ha alcanzado logros que difícilmente se repetirán en el corto plazo. Aunque su estreno en Netflix fue discreto, con apenas 9,2 millones de visionados iniciales, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang pronto multiplicó esas cifras gracias al boca a boca.

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En sus primeros 90 días, acumuló 325,1 millones de visionados, convirtiéndose en la película más vista de la historia de la plataforma.

Además, la producción logró permanecer durante 52 semanas (un año) consecutivas en el Top 10 semanal de Netflix, algo que ninguna producción de la plataforma había logrado.

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Durante la semana del 8 al 14 de junio, la película sumó otros 3,8 millones de visionados, ocupando la sexta posición y asegurando el último gran hito de su carrera en streaming.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations. (Netflix)

Las Guerreras K-pop llegarán a los escenarios

Como parte de la estrategia para prolongar la vida de la franquicia, Netflix y AEG Presents anunciaron una gira mundial oficial inspirada en la película. Aunque aún no se conocen fechas ni ciudades específicas, el tour promete llevar a los escenarios elementos de la historia y el espectáculo visual que definieron a la cinta. Los interesados ya pueden registrarse para la preventa de entradas y recibir información prioritaria en cuanto se anuncien detalles.

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La propuesta busca trasladar la magia de la animación al mundo real, combinando actuaciones musicales, coreografías y efectos en vivo, en un formato más ambicioso que un concierto tradicional.

En paralelo, Netflix ha organizado proyecciones especiales de aniversario en cines de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel.

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En Estados Unidos, varias ciudades ofrecerán proyecciones gratuitas al aire libre en lugares emblemáticos como el Kenley Centennial Amphitheater de Salt Lake City, Honeysuckle Park en Atlanta, Union Square Plaza en San Francisco, Brooklyn Bridge Park en Nueva York y Waterfront Park en San Diego.