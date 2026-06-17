Tecno

Celebra el primer año de Las Guerreras K-pop con una transmisión de 9 horas y ediciones especiales

Netflix lanzó una vinilo con el soundtrack de la película y cuatro temas inéditos

Guardar
Google icon
Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
Netflix celebrará el primer aniversario de Las Guerreras K-pop con una transmisión mundial de nueve horas en TikTok el 20 de junio. (Netflix)

Para la celebración del primer año de Las Guerreras K-pop, Netflix prepara una agenda llena de eventos y contenido especial para festejar a la película más vista de la aplicación de streaming.

Uno los eventos será una transmisión de 9 horas en TikTok para que los seguidores puedan disfrutar de esta producción de una manera diferente, con ediciones variadas.

PUBLICIDAD

Así será la transmisión de nueve horas en TikTok de Las Guerreras K-pop

El plato fuerte de la celebración del aniversario será una transmisión mundial de nueve horas a través de la cuenta oficial de Netflix en TikTok. Esta maratón está programada para el 20 de junio y permitirá a los fans conectar desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, para compartir la experiencia en tiempo real.

Los organizadores han confirmado que se proyectarán diversas versiones de la película: la original, la edición Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

PUBLICIDAD

(Netflix)
La transmisión de Netflix en TikTok ofrecerá entrevistas con creadores, elenco, influencers y seguidores destacados de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Durante la transmisión, la audiencia podrá acceder a contenido exclusivo. Se incluyen entrevistas con los creadores y miembros del elenco, así como con influencers y seguidores destacados de la franquicia. También habrá apariciones sorpresa que prometen mantener la atención de los usuarios y alimentar la conversación en redes sociales.

Además, la maratón estará enriquecida con comentarios en vivo, secuencias inéditas y animatics nunca antes vistas. La comunidad fan tendrá su espacio mediante momentos especiales creados por usuarios, reforzando el vínculo entre los seguidores y el universo de HUNTR/X.

Cómo serán las ediciones especiales y merchandising

La celebración del primer aniversario no se limita al entorno digital. Netflix ha lanzado ediciones especiales en vinilo y CD de la banda sonora KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film. Esta colección incluye cuatro temas inéditos que nunca antes habían estado disponibles en formato físico, convirtiéndose en un objeto de deseo para coleccionistas y seguidores fieles de la franquicia.

Entre los extras destacados, aparecen calcomanías chibi y tarjetas fotográficas holográficas coleccionables.

Guerreras K pop
Netflix lanzó ediciones especiales en vinilo y CD de KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film con cuatro temas inéditos en formato físico. (Netflix)

Récords históricos y logros de Las Guerreras K-pop en Netflix

Las Guerreras K-pop ha alcanzado logros que difícilmente se repetirán en el corto plazo. Aunque su estreno en Netflix fue discreto, con apenas 9,2 millones de visionados iniciales, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang pronto multiplicó esas cifras gracias al boca a boca.

En sus primeros 90 días, acumuló 325,1 millones de visionados, convirtiéndose en la película más vista de la historia de la plataforma.

Además, la producción logró permanecer durante 52 semanas (un año) consecutivas en el Top 10 semanal de Netflix, algo que ninguna producción de la plataforma había logrado.

Durante la semana del 8 al 14 de junio, la película sumó otros 3,8 millones de visionados, ocupando la sexta posición y asegurando el último gran hito de su carrera en streaming.

Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations. (Netflix)

Las Guerreras K-pop llegarán a los escenarios

Como parte de la estrategia para prolongar la vida de la franquicia, Netflix y AEG Presents anunciaron una gira mundial oficial inspirada en la película. Aunque aún no se conocen fechas ni ciudades específicas, el tour promete llevar a los escenarios elementos de la historia y el espectáculo visual que definieron a la cinta. Los interesados ya pueden registrarse para la preventa de entradas y recibir información prioritaria en cuanto se anuncien detalles.

La propuesta busca trasladar la magia de la animación al mundo real, combinando actuaciones musicales, coreografías y efectos en vivo, en un formato más ambicioso que un concierto tradicional.

En paralelo, Netflix ha organizado proyecciones especiales de aniversario en cines de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel.

En Estados Unidos, varias ciudades ofrecerán proyecciones gratuitas al aire libre en lugares emblemáticos como el Kenley Centennial Amphitheater de Salt Lake City, Honeysuckle Park en Atlanta, Union Square Plaza en San Francisco, Brooklyn Bridge Park en Nueva York y Waterfront Park en San Diego.

Temas Relacionados

Guerreras K-popNetflixTikTokPelículasAplicacionesTransmisión Las Guerreras K-popTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Un estudio estima que 5,4 millones de adolescentes y jóvenes recurren a chatbots para afrontar tristeza, ansiedad o enojo, en un contexto de escaso acceso a atención especializada

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Tu celular Android tiene una fecha de caducidad: así puedes saber cuándo es

La vida útil de móvil no termina por el desgaste físico, sino cuando cesan los parches de seguridad del dispositivo

Tu celular Android tiene una fecha de caducidad: así puedes saber cuándo es

HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Ambos estándares permiten transmitir audio y video digital, pero presentan diferencias importantes en ancho de banda, compatibilidad y funciones avanzadas

HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Estos ídolos en conjunto suman 1.344 millones de seguidores en Instagram. Messi tiene la publicación con más likes del mundo

Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Demon Slayer, según la IA

Gemini permite a cualquier persona transformar radicalmente imágenes de una película animada al estilo visual de cualquier anime popular

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Demon Slayer, según la IA

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Lionel Messi en el Mundial

La ciencia deberá explicar la capacidad para jugar al fútbol del asombroso Messi

Por qué muchos jugadores del Mundial 2026 usan botines rosas y fucsias

“Estaba acabado”: los alocados festejos en el programa español el Chiringuito por los goles de Lionel Messi

TELESHOW

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

La emoción de Daniela Celis al recordar cómo vivió el Mundial de Qatar en GH 2022: “Solo nosotros lo sabemos”

Así vivieron las mujeres de la Selección el triunfo contra Argelia: festejos en familia y aliento incondicional

Sofía Jujuy deslumbró con una sensual producción de fotos mundialista en Miami: el desliz que llamó la atención

INFOBAE AMÉRICA

Fideicomiso ambiental para el café en El Salvador podría recibir prórroga de cinco años

Fideicomiso ambiental para el café en El Salvador podría recibir prórroga de cinco años

Camarasal realiza una jornada sobre inteligencia artificial para pymes en San Salvador

Alerta en Ecuador por reclutamiento de menores en una escuela secundaria para una banda criminal

La salvadoreña Nicolle Figueroa encendió las redes en apoyo a Argentina previo al hat-trick de Messi

Adalberto Carrasquilla, del barrio de La Concepción a figura de Panamá