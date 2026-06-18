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Cuál es el disfraz de Las Guerreras K-pop que más se busca en Google

El disfraz más popular de esta película de Netflix es el de Rumi, la protagonista. Su versión más conocida consta de un conjunto blanco y de su característico pelo morado

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Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Debido a la transmisión especial que hará Netflix en TikTok por el primer aniversario de Las Guerreras K-pop, una consulta relacionada en Google es el disfraz de estos populares personajes animados. El más buscado es el de Rumi, la protagonista.

Su disfraz consta de una chaqueta corta de torero en negro y azul con brillos y detalles dorados, crop top blanco, pantalón con cinturón dorado y manga larga de lentejuelas en el brazo izquierdo. El cabello, lo más característico, consta de una trenza larga de color morado.

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El de Zoey combina un top corto negro con lentejuelas azules y bordes dorados, falda blanca plateada y mangas largas a juego. Lleva el cabello negro recogido con un accesorio floral.

(Netflix)
(Netflix)

Mira viste un conjunto similar al de Zoey en corte, pero con hombreras doradas con flecos y detalles plateados en el top. Su rasgo más distintivo es el cabello largo y liso de color rosa intenso con accesorios dorados.

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Como dato adicional, en México, los usuarios también buscan en Google el término “piñata” al hacer consultas de esta película de Netflix.

(Google Trends)
En México se busca información sobre piñatas inspiradas en esta película de Netflix. (Google Trends)

Qué busca la gente en Google sobre Las Guerreras K-pop

El interés no se limita a los disfraces. Según el informe El año en búsquedas 2025 de Google, Las Guerreras K-pop fue la película más buscada del año y tres de sus canciones entraron al top 10 anual de búsquedas musicales.

Por otra parte, las preguntas más frecuentes relacionadas son:

  • ¿Dónde ver Las Guerreras K-pop? Solo está disponible en Netflix (con y sin anuncios).
  • ¿Quiénes dirigen la película? Chris Appelhans y Maggie Kang.
  • ¿De qué trata? Rumi, Mira y Zoey son superestrellas del K-pop que, fuera de los escenarios, usan sus poderes para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.
(Google Trends)
En países como Argentina, las consultas relacionadas son sobre los disfraces. (Google Trends)

Transmisión por el aniversario de Las Guerreras K-pop

Netflix celebrará el primer aniversario de Las Guerreras K-pop con una maratón de nueve horas en TikTok el 20 de junio de 2026, un evento que reunirá a fans de todo el mundo para conmemorar el título más visto en la historia de la plataforma.

La película, dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, se estrenó el 20 de junio de 2025 con apenas 9,2 millones de visionados iniciales.

En 90 días acumuló 325,1 millones de reproducciones y se convirtió en la producción original más vista de Netflix. Desde entonces, no ha salido del Top 10 global de la plataforma: lleva 52 semanas consecutivas en la lista, un récord que ningún otro título había logrado.

Cómo será la transmisión en TikTok

La maratón se transmitirá desde la cuenta oficial de Netflix en TikTok y estará disponible para usuarios de cualquier región y huso horario. Durante las nueve horas de emisión se proyectarán cuatro versiones de la película: la original, la edición Sing-Along, el doblaje en coreano y la versión en portugués brasileño.

La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)
La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)

El evento incluirá entrevistas con los creadores, miembros del elenco e influencers vinculados a la franquicia, además de apariciones sorpresa, comentarios en vivo, secuencias inéditas y animatics nunca antes publicados. También habrá espacios dedicados al contenido creado por la comunidad de fans, en el marco del universo HUNTR/X.

Ediciones especiales y gira mundial

Netflix lanzó ediciones físicas en vinilo y CD de la banda sonora KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film, que incluye cuatro temas inéditos que no habían estado disponibles en ningún formato anterior. El paquete de coleccionista suma calcomanías chibi y tarjetas fotográficas holográficas.

En paralelo, Netflix y AEG Presents anunciaron una gira mundial oficial inspirada en la película. Las fechas y ciudades aún no se confirmaron, aunque los interesados ya pueden registrarse para recibir información de preventa. El tour combinará actuaciones musicales, coreografías y efectos en vivo.

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