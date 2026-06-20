La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6. (Rockstar)

La espera por Grand Theft Auto VI entra en una nueva etapa. Rockstar Games confirmó que las preventas del esperado videojuego comenzarán oficialmente el próximo 25 de junio, una fecha que millones de seguidores de la saga llevaban años esperando.

El anuncio estuvo acompañado por un nuevo video publicado por la desarrolladora, en el que también se mostró la portada oficial del juego, ofreciendo un nuevo vistazo al universo de Vice City y a los protagonistas de esta entrega.

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La apertura de las reservas pone fin a meses de rumores y especulaciones sobre el calendario de lanzamiento del título. A partir de esa fecha, los jugadores podrán asegurar su copia a través de las principales plataformas digitales y determinados distribuidores autorizados.

Rockstar lanzó la porta oficial de GTA 6. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Con más de una década de espera desde el lanzamiento de GTA V, el nuevo capítulo de la franquicia se perfila como uno de los estrenos más importantes en la historia reciente de la industria de los videojuegos.

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Cuándo comenzará la preventa de GTA 6

Rockstar Games anunció que las reservas de Grand Theft Auto VI se habilitarán el 25 de junio. La preventa estará disponible en las tiendas digitales oficiales de PlayStation y Xbox, además de una selección de establecimientos físicos y distribuidores autorizados en distintos países.

El anuncio despeja una de las principales dudas que mantenían los aficionados y permitirá a muchos usuarios planificar la compra del videojuego con anticipación.

Por ahora, la compañía no ha revelado detalles sobre las diferentes ediciones que estarán disponibles ni los precios de las posibles versiones especiales o de colección.

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El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

La portada oficial muestra nuevos detalles de Vice City

Junto con la fecha de preventa, Rockstar también presentó el diseño oficial de la portada de Grand Theft Auto VI. La imagen mantiene la estética clásica de la franquicia, con una composición dividida en varios paneles que muestran diferentes elementos del universo del juego.

En la parte central destacan Lucia y Jason, los dos protagonistas de esta nueva historia inspirada en la figura de Bonnie y Clyde. Ambos personajes ya habían sido presentados anteriormente, pero la portada ofrece una nueva representación de ellos como eje principal de la narrativa.

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El resto del arte muestra distintos elementos característicos del estado ficticio de Leonida y de la renovada Vice City. Se pueden observar helicópteros sobre la costa, vehículos deportivos, persecuciones en motocicleta, lanchas rápidas y animales representativos de la región, como flamencos y un caimán.

GTA 6 es uno de los juegos más esperado. (Rockstar)

La composición está dominada por los colores rosa y neón, una clara referencia a los paisajes y atardeceres inspirados en Miami.

Cómo reservar GTA 6 desde el 25 de junio

Los jugadores interesados en asegurar una copia del título podrán hacerlo a partir del día señalado mediante diferentes canales.

Una de las principales recomendaciones es verificar con antelación el acceso a las cuentas de PlayStation Network o Xbox, ya que las reservas digitales se realizarán directamente desde las tiendas oficiales de ambas plataformas.

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También se aconseja seguir las redes sociales y páginas oficiales de las principales cadenas de videojuegos de cada país para conocer cuáles serán los distribuidores autorizados que participarán en la preventa.

El esperado Grand Theft Auto VI saldrá a la luz de manera oficial en noviembre de 2026. (Rockstar Games)

Aunque Rockstar todavía no ha revelado el precio oficial del juego, se espera que la edición estándar se ubique dentro de los valores habituales de los grandes lanzamientos de la actual generación de consolas.

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Uno de los videojuegos más esperados de la historia

Grand Theft Auto VI representa uno de los proyectos más ambiciosos de Rockstar Games.

La expectativa en torno al juego se ha mantenido durante años y cada nuevo anuncio genera una enorme repercusión entre la comunidad. El regreso a Vice City, la incorporación de una pareja protagonista y las mejoras técnicas prometidas han convertido al título en uno de los lanzamientos más esperados por los jugadores.

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Con la confirmación de la fecha de preventa, la cuenta regresiva entra en una nueva fase. Después de años de rumores y especulaciones, los seguidores de la saga ya tienen una fecha concreta para comenzar a prepararse para la llegada de GTA 6, un videojuego llamado a convertirse en uno de los fenómenos más importantes de la industria del entretenimiento.