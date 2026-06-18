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Pídelo tu también: una empresa da el día libre a sus empleados para que jueguen GTA VI

La compañía prefiere cerrar un día y no tener empleados distraidos o pidiendo permiso para no asistir

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Rockstar Games lanzará GTA VI el 19 de noviembre de 2026, después de una espera de 13 años. (ROCKSTAR GAMES)
Rockstar Games lanzará GTA VI el 19 de noviembre de 2026, después de una espera de 13 años. (ROCKSTAR GAMES)

El 19 de novimbre de 2026 es un día que muchos tienen marcado en su calendario. Ese será el momento en que se lance GTA VI y se termine una espere de 13 años. Lo que llevó a una empresa a darle el día a sus empleados, debido a que muchos tienen proyectado disfrutar del juego de Rockstar.

A través de Burger Motorsports, en Estados Unidos, anunció esta sorpresa para sus empleados, por lo que no se trata de una broma, sino de una respuesta directa a la demanda de su propio personal, que pidió el día libre para dedicarlo al estreno del.

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Trabajadores tendrán un día libre para jugar GTA VI

En el comunicado, Burger Motorsports explica que varios miembros del equipo notificaron su deseo de estar “indisponibles y/o en Vice City” durante esa jornada. La dirección, tras revisar los calendarios y la imposibilidad de cubrir la ausencia de tantos empleados, decidió anticipar un “parón temporal” en su actividad.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
La empresa informó que varios trabajadores pidieron estar ausentes o “en Vice City” durante la jornada del lanzamiento de GTA VI.

El texto, redactado en tono distendido, advierte a clientes, mensajeros y socios comerciales que las operaciones normales se retomarán “una vez que los empleados hayan completado su exploración inicial, terminado al menos una misión y vuelto a la realidad”.

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El mensaje, reconoce el fenómeno mediático en torno al nuevo juego y lo define abiertamente como un “evento cultural sin precedentes”. Según la empresa, la magnitud del lanzamiento hace inviable mantener una jornada normal de trabajo, ya que los departamentos de atención al cliente, envíos, ingeniería, redes sociales y otras áreas quedarían gravemente afectados.

De hecho, la empresa agradeció la paciencia a sus clientes y aliados por anticipado, remarcando que la pausa es consecuencia directa de la repercusión que prevén tendrá el videojuego.

El fenómeno GTA VI y sus cifras anticipadas

La expectación por Grand Theft Auto VI se acompaña de pronósticos impresionantes. Desde la industria financiera, un banco de inversión internacional estima que el juego podría vender 45 millones de copias en su estreno, anticipando uno de los mayores hitos en la historia del entretenimiento digital.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
La compañía atribuyó la pausa laboral a la repercusión prevista del videojuego y agradeció la paciencia de clientes y socios comerciales. (Rockstar Games)

Para ejecutivos de la industria como Asha Sharma, directora ejecutiva de XBOX, este tipo de lanzamientos son “una de las partes más importantes de nuestra cultura”. En palabras de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (empresa matriz de Rockstar Games), será “algo que no se ha hecho nunca antes”.

Estos datos cuantifican el impacto que puede tener la salida de GTA VI. El caso de Burger Motorsports podría no ser aislado si se confirma la tendencia de empleados que solicitan días libres para no perderse el estreno.

El calendario y las reservas oficiales de GTA VI

La noticia del día libre en Burger Motorsports coincide con la confirmación, por parte de Rockstar Games, de la fecha exacta en la que los jugadores podrán reservar GTA VI.

Rockstar Games reveló el arte oficial de la nueva entrega de GTA, incluido su póster. (Rockstar Games)
Rockstar Games reveló el arte oficial de la nueva entrega de GTA, incluido su póster. (Rockstar Games)

La compañía publicó la portada oficial del juego y anunció que las reservas se abrirán el jueves 25 de junio, tanto en la PlayStation Store para PS5 como en la Xbox Store para Xbox Series X/S. También se habilitarán reservas en comercios seleccionados para quienes prefieran la versión física.

La portada oficial mantiene la estética clásica de la saga, con ilustraciones de personajes y vehículos, el logo en el centro y bordes negros. En la imagen aparecen Jason Duval y Lucía Caminos como protagonistas centrales, acompañados de elementos como un helicóptero anfibio, un motorista que parece ser el músico Dre’quan Priest, y figuras secundarias como Bae-Luxe, Boobie Ike y Raúl Bautista en diferentes escenas.

El lanzamiento está previsto exclusivamente para PS5 y Xbox Series, sin confirmación de una versión para PC. Tras varios retrasos, la empresa matriz Take-Two Interactive aseguró que no habrá más modificaciones en la fecha.

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