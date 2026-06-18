GTA VI ya tiene portada oficial y fecha de reserva desde junio en PlayStation y Xbox

Video promocional para el videojuego Grand Theft Auto VI. Inicia con una advertencia de clasificación ESRB. Posteriormente, muestra el logotipo "VI" y la portada oficial del juego. La portada presenta un diseño mosaico con personajes, vehículos como un helicóptero, una motocicleta, un coche deportivo y una lancha, además de un cocodrilo. Finaliza con el anuncio de que las pre-compras comienzan el 25 de junio y el logotipo de Rockstar Games.

Rockstar Games presentó la portada oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) y confirmó que las reservas del videojuego abrirán el 25 de junio de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

“Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán en plataformas digitales y en tiendas seleccionadas”, explicó la empresa detrás del esperado videojuego.

Asimismo, la imagen oficial de portada muestra un collage de escenas de acción ambientadas en un entorno tropical que evoca el sur de Florida: hay persecuciones en moto, un cocodrilo emergiendo del agua, un deportivo de puertas de tijera, una lancha a toda velocidad y varios personajes, entre ellos los dos protagonistas del juego, Jason Duval y Lucía Caminos, que aparecen en el centro de la composición.

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El lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La compañía no ha anunciado el precio ni ha dado detalle sobre ediciones especiales.

La revelación de la portada llega acompañada de otro movimiento de Rockstar: a partir de este 18 de junio, los propietarios de GTA V en PS4 y Xbox One podrán actualizar su versión al formato de consolas de nueva generación de forma gratuita.

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Rockstar Games reveló el arte oficial de la nueva entrega de GTA, incluido su póster. (Rockstar Games)

De qué trata GTA VI y cuando se estrena

Grand Theft Auto VI (GTA 6) transcurre en un entorno tropical inspirado en el sur de Florida y sigue las aventuras de dos protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos. El juego llega el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X/S, más de una década después de la entrega anterior.

Las reservas abren el 25 de junio en tiendas digitales y minoristas seleccionados. El precio y las posibles ediciones especiales no han sido anunciadas y Rockstar Games tampoco ha confirmado una versión para PC.

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El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

Cómo conseguir GTA V gratis en PS5 y Xbox Series

Los jugadores que tengan Grand Theft Auto V en PS4 o la versión digital de Xbox One pueden actualizar desde este 18 de junio a las versiones de PS5 y Xbox Series X/S sin costo adicional. La decisión de Rockstar Games elimina una barrera que antes implicaba pagar hasta 59,99 dólares por la versión de nueva generación, a pesar de que el juego base tiene casi 13 años.

El proceso incluye la migración del progreso tanto del modo historia como de GTA Online, por lo que los jugadores no perderán su avance. Las versiones actualizadas ofrecen mejoras técnicas de rendimiento, vehículos de alto desempeño a través del taller Hao’s Special Worksy el sistema de recompensas Career Progress.

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El anuncio llega meses antes del lanzamiento de The Kortz Center Heist, una nueva actualización de GTA Online prevista para julio, y se enmarca en la recta final hacia el debut de Grand Theft Auto VI, programado para el19 de noviembre de 2026.

El juego también ya se puede añadir a la lista de deseos de Microsoft Store para Xbox. (Microsoft Store)

De qué trata GTA V y cuál es la diferencia con GTA Online

Grand Theft Auto V es un juego de mundo abierto ambientado en Los Santos, una ciudad ficticia inspirada en Los Ángeles. La historia sigue a tres protagonistas: Michael De Santa, un ladrón retirado con una vida familiar en crisis; Trevor Philips, un criminal errático y violento; y Franklin Clinton, un joven del barrio sur que busca ascender.

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Los tres convergen en una serie de golpes y misiones que mezclan acción, humor negro y crítica social. El modo historia es una experiencia de un solo jugador con una narrativa lineal y un final definido.

GTA Online es la contraparte multijugador del mismo juego, pero funciona como un universo independiente y en constante expansión.

Allí, el jugador crea su propio personaje y compite o colabora con otros usuarios en misiones, atracos, carreras y actividades del mundo abierto. A diferencia del modo historia, GTA Online no tiene un final: Rockstar Games lo actualiza de forma periódica con nuevo contenido, como el próximo golpe The Kortz Center Heist, previsto para julio de 2026.

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