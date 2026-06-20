EA SPORTS FC 26 gratis: juega por tiempo limitado con grandes como Messi, Portugal y ligas europeas

El juego se encuentra gratis para miembros de Nintendo Switch Online . (Nintendo)

EA SPORTS FC 26 está disponible gratis en Nintendo Switch 2 por tiempo limitado. Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden descargarlo y jugarlo sin costo adicional hasta el día 24 de junio, como parte del programa Game Trials de Nintendo.

Cómo jugar gratis EA SPORTS FC 26

El beneficio aplica para cualquier miembro activo de Nintendo Switch Online, membresía vendida por separado, con una cuenta Nintendo. El archivo pesa 74,8 GB, dato a tener en cuenta antes de iniciar la descarga.

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Completar una misión dentro del Game Trial otorga 100 puntos Platinum de My Nintendo, canjeables en la tienda de recompensas de la plataforma. Si al terminar el período de prueba el usuario decide comprar el juego, conserva todo el progreso guardado.

Los usuarios pueden acceder a selecciones como la Portugal, Inglaterra, Países Bajos, entre otras. (EA SPORTS FC 26)

Messi, Portugal y más de 20.000 jugadores auténticos

EA SPORTS FC 26 incluye The World’s Game con datos de partido de las mejores ligas del mundo que alimentan más de 20.000 jugadores auténticos, entre ellos figuras como Messi y selecciones como Portugal, junto a las principales ligas europeas.

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La edición incorpora dos opciones de juego diferenciadas: Authentic Gameplay, orientada a la experiencia más fiel al fútbol real en el modo Carrera, y Competitive Gameplay, diseñada para Football Ultimate Team y Clubs con mayor consistencia y capacidad de respuesta.

Modos renovados para sacar partido a la semana de prueba

El trial da acceso al juego completo, lo que incluye los modos principales renovados. Football Ultimate Team suma Live Events y un modo Torneo, además de una experiencia Rivals y Champs reformulada.

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Manager Career incorpora Manager Live Challenges con escenarios del mundo real y tramas alternativas. Player Career y Clubs presentan Arquetipos inspirados en grandes del juego, con atributos mejorables y ventajas desbloqueables para personalizar al jugador en la cancha.

El juego es gratuito por tiempo limitado. (EA SPORTS FC 26)

Juego gratis del Mundial 2026 disponible en Google

Google escondió un minijuego gratuito de penales dentro de su buscador para celebrar el Mundial 2026, y cualquier usuario puede activarlo desde su celular sin descargar ninguna aplicación ni pagar nada.

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Qué es Mini Cup y cómo funciona

El juego se llama Mini Cup y su dinámica gira en torno a los tiros penales. Opera directamente desde la aplicación móvil de Google o cualquier navegador web en smartphones Android e iOS.

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Al abrirlo, el usuario elige un país al que representar y compite en tiempo real acumulando puntos para esa selección frente a aficionados de todo el mundo. No hay límite de partidas: se puede jugar todas las veces que se quiera durante el torneo.

El jueves se encuentra disponible en la versiones para celulares. (Google)

Cómo activarlo en segundos

El acceso es inmediato. Desde el buscador de Google en el celular, basta con escribir términos como “Mundial 2026“, “Copa del Mundo” o el nombre de un partido del día.

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Al cargar los resultados, aparece un ícono flotante con forma de pelota de fútbol azul y blanca en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un toque y el juego arranca. Si el ícono no aparece, conviene actualizar la aplicación de Google a su última versión disponible en la Google Play Store o la App Store.

Juego del Mundial 2026 en Netflix

Netflix lanzó FIFA World Cup: Launch Edition, un juego de simulación de fútbol disponible de forma gratuita para todos los suscriptores de la plataforma desde el 11 de junio, en simultáneo con el inicio del Mundial 2026.

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Los usuarios necesitan un televisor y celular para jugar. (YouTube: Netflix Games)

Desarrollado por Delphi Interactive en colaboración con FIFA, el juego incluye las 48 selecciones, 1.248 jugadores y los 16 estadios del torneo, distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. La mecánica es simple: el celular funciona como control y el televisor como estadio. Basta con ir a la pestaña “Juegos” en el televisor, escanear el código QR con el teléfono y comenzar a jugar. Hasta cuatro usuarios pueden participar en simultáneo.

El título se encuentra activo en 20 países, entre ellos México, España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Argentina y el Reino Unido, con más territorios previstos próximamente. No requiere costo adicional: está incluido en todos los planes de membresía de Netflix.

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