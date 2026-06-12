Activa el juego del Mundial 2026 de Google: es gratis y compites con personas de todo el mundo

Los usuarios puede jugar de forma totalmente gratuita. (Google)

Google integra un minijuego de fútbol en su buscador para celulares que cualquier usuario puede activar durante la Copa del Mundo 2026 sin descargar ninguna aplicación ni pagar nada: basta con buscar la palabra “mundial” o el nombre de un partido para que aparezca en pantalla.

Cómo se llama y funciona este juego de Google

El juego se llama Mini Cup y funciona directamente dentro de la aplicación o el navegador móvil de Google, tanto en dispositivos Android como iOS.

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Una vez que el usuario escribe términos como “Copa”, “Mundial 2026” o el nombre de un partido específico —por ejemplo, “Colombia vs. Portugal”—, aparece un ícono azul con una pelota de fútbol en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al tocarlo, el minijuego se abre de inmediato.

El juego incluye una clasificación de las selecciones con más goles. (Google)

La mecánica es sencilla: el jugador elige un partido del torneo real, selecciona la selección que quiere representar y comienza a cobrar penales. Para patear, solo hay que arrastrar la pelota hacia el sector del arco al que se quiere apuntar.

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El arquero se desplaza de un palo al otro y se vuelve más veloz con cada gol convertido. Si el disparo sale desviado o el portero lo detiene, el juego termina. A partir de los 15 goles consecutivos, la dificultad da un salto considerable.

Uno de los elementos que distingue al juego es su tabla de clasificación mundial. Los puntos que cada usuario acumula se suman al total de su selección y el marcador se actualiza en tiempo real. En el primer día del torneo, Turquía lideraba con 98 millones de puntos, seguida de México con 60 millones y Brasil con 53 millones. El ranking es accesible desde la pantalla de inicio del juego o al finalizar cada partida.

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Google ya ha implementado este juego en anteriores torneos de fútbol. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

El minijuego también registra estadísticas individuales: récord personal de goles, días consecutivos jugados, total de partidas disputadas e insignias coleccionables por logros.

Este juego no es nuevo, pero fue actualizado

Mini Cup no es una novedad absoluta. Google lo lanzó por primera vez durante el Mundial de Qatar 2022 y lo volvió a activar para la Eurocopa 2024. Para la edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, la compañía actualizó el juego con los partidos y selecciones del torneo en curso.

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Netflix y FIFA lanza juego del Mundial 2026

Por otra parte, Netflix y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzaron el 11 de junio FIFA World Cup: Launch Edition, un videojuego de simulación de fútbol disponible de forma exclusiva en Netflix Games para todos los suscriptores del servicio, sin costo adicional.

Netflix y FIFA han presentado un juego del Mundial 2026. (YouTube: Netflix Games)

El título, desarrollado por Delphi Interactive, incluye las 48 selecciones, los 1.248 jugadores y los 16 estadios del torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

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La mecánica es simple: el televisor funciona como pantalla y el teléfono como control, con un código QR que vincula ambos dispositivos en segundos. Admite hasta cuatro jugadores en simultáneo.

Cómo seguir el Mundial 2026 con Google

Google integró en su buscador móvil un conjunto de herramientas para seguir la Copa del Mundo 2026 en tiempo real sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

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Los usuarios pueden seguir en Google actualizaciones de los partidos. REUTERS/Daniel Becerril

Desde marcadores en vivo hasta alertas personalizadas, la compañía desplegó estas funciones para dispositivos Android e iOS al inicio del torneo, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

En Android, los usuarios pueden fijar una burbuja flotante con el resultado del partido elegido, visible mientras se usan otras aplicaciones.

En iOS, la alternativa son las alertas push, que se activan al tocar el ícono de campana o el botón “Seguir” junto al nombre de un equipo o partido. Las notificaciones informan sobre goles, tarjetas rojas e inicio de cada tiempo directamente en la pantalla de bloqueo.

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