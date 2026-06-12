Tecno

Activa el juego del Mundial 2026 de Google: es gratis y compites con personas de todo el mundo

Los usuarios pueden escoger a cualquier selección en los partidos determinados en el torneo y jugar a los penaltis

Guardar
Google icon
Tres capturas de pantalla de la "Mini Cup" de Google en un móvil. Se ve selección de equipos, un personaje animado con un balón de fútbol y marcadores del Mundial 2026
Los usuarios puede jugar de forma totalmente gratuita. (Google)

Google integra un minijuego de fútbol en su buscador para celulares que cualquier usuario puede activar durante la Copa del Mundo 2026 sin descargar ninguna aplicación ni pagar nada: basta con buscar la palabra “mundial” o el nombre de un partido para que aparezca en pantalla.

Cómo se llama y funciona este juego de Google

El juego se llama Mini Cup y funciona directamente dentro de la aplicación o el navegador móvil de Google, tanto en dispositivos Android como iOS.

PUBLICIDAD

Una vez que el usuario escribe términos como “Copa”, “Mundial 2026” o el nombre de un partido específico —por ejemplo, “Colombia vs. Portugal”—, aparece un ícono azul con una pelota de fútbol en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al tocarlo, el minijuego se abre de inmediato.

Capturas de pantalla de un sistema operativo móvil mostrando la interfaz de Google con un juego de fútbol interactivo 'Mini Cup', marcadores y tabla de posiciones
El juego incluye una clasificación de las selecciones con más goles. (Google)

La mecánica es sencilla: el jugador elige un partido del torneo real, selecciona la selección que quiere representar y comienza a cobrar penales. Para patear, solo hay que arrastrar la pelota hacia el sector del arco al que se quiere apuntar.

PUBLICIDAD

El arquero se desplaza de un palo al otro y se vuelve más veloz con cada gol convertido. Si el disparo sale desviado o el portero lo detiene, el juego termina. A partir de los 15 goles consecutivos, la dificultad da un salto considerable.

Uno de los elementos que distingue al juego es su tabla de clasificación mundial. Los puntos que cada usuario acumula se suman al total de su selección y el marcador se actualiza en tiempo real. En el primer día del torneo, Turquía lideraba con 98 millones de puntos, seguida de México con 60 millones y Brasil con 53 millones. El ranking es accesible desde la pantalla de inicio del juego o al finalizar cada partida.

Google ya ha implementado este juego en anteriores torneos de fútbol. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo
Google ya ha implementado este juego en anteriores torneos de fútbol. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

El minijuego también registra estadísticas individuales: récord personal de goles, días consecutivos jugados, total de partidas disputadas e insignias coleccionables por logros.

Este juego no es nuevo, pero fue actualizado

Mini Cup no es una novedad absoluta. Google lo lanzó por primera vez durante el Mundial de Qatar 2022 y lo volvió a activar para la Eurocopa 2024. Para la edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, la compañía actualizó el juego con los partidos y selecciones del torneo en curso.

Netflix y FIFA lanza juego del Mundial 2026

Por otra parte, Netflix y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzaron el 11 de junio FIFA World Cup: Launch Edition, un videojuego de simulación de fútbol disponible de forma exclusiva en Netflix Games para todos los suscriptores del servicio, sin costo adicional.

(YouTube: Netflix Games)
Netflix y FIFA han presentado un juego del Mundial 2026. (YouTube: Netflix Games)

El título, desarrollado por Delphi Interactive, incluye las 48 selecciones, los 1.248 jugadores y los 16 estadios del torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La mecánica es simple: el televisor funciona como pantalla y el teléfono como control, con un código QR que vincula ambos dispositivos en segundos. Admite hasta cuatro jugadores en simultáneo.

Cómo seguir el Mundial 2026 con Google

Google integró en su buscador móvil un conjunto de herramientas para seguir la Copa del Mundo 2026 en tiempo real sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Los usuarios pueden seguir en Google actualizaciones de los partidos. REUTERS/Daniel Becerril
Los usuarios pueden seguir en Google actualizaciones de los partidos. REUTERS/Daniel Becerril

Desde marcadores en vivo hasta alertas personalizadas, la compañía desplegó estas funciones para dispositivos Android e iOS al inicio del torneo, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

En Android, los usuarios pueden fijar una burbuja flotante con el resultado del partido elegido, visible mientras se usan otras aplicaciones.

En iOS, la alternativa son las alertas push, que se activan al tocar el ícono de campana o el botón “Seguir” junto al nombre de un equipo o partido. Las notificaciones informan sobre goles, tarjetas rojas e inicio de cada tiempo directamente en la pantalla de bloqueo.

Temas Relacionados

GoogleMundial 2026Juego gratisTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnologíaJuego del Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tu celular Android ya puede detectar voces falsas en una llamada: activa esta función

La nueva herramienta de seguridad de Android busca frenar las estafas con deepfakes de voz

Tu celular Android ya puede detectar voces falsas en una llamada: activa esta función

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá, dónde verlo y más preguntas de Google

Canadá será escenario de un nuevo espectáculo inaugural de la Copa del Mundo 2026. Estos son los horarios y las plataformas para verlo

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá, dónde verlo y más preguntas de Google

Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora, dónde ver y apps legales

El espectáculo previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay marcará el comienzo de una Copa del Mundo histórica con 48 selecciones y 104 encuentros

Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora, dónde ver y apps legales

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Miles de usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a WhatsApp Web. Despúes de casi una hora, el problema fue solucionado

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Las publicaciones en ambas redes sociales no cargan y no se puede iniciar sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

DEPORTES

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Wanda Nara exhibió la camiseta de lujo que se compró y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Wanda Nara exhibió la camiseta de lujo que se compró y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT

Más de 200 colonias de la capital de Honduras bajo vigilancia por riesgo de deslizamientos

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso