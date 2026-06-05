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Elden Ring fija su fecha en Switch 2: un lanzamiento pensado para los fans de Nintendo y de otras plataformas

Queda pendiente comprobar si FromSoftware ha logrado superar los desafíos técnicos que enfrentó durante la adaptación

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Elden Ring - Switch 2 - tecnología - 4 de junio
El estudio japonés ha oficializado que la adaptación estará lista para el 28 de agosto de 2026. (Composición Infobae: FromSoftware)

La espera para los seguidores de Nintendo Switch 2 ha terminado, ya que Elden Ring finalmente tiene un día de estreno confirmado en la consola híbrida. FromSoftware ha dedicado un periodo adicional de desarrollo para asegurar que la experiencia de recorrer las Tierras Intermedias, así como la expansión Shadow of the Erdtree, sean completamente compatibles con esta plataforma.

El resultado de este esfuerzo se verá reflejado el próximo 28 de agosto, fecha en la que el juego y su contenido adicional estarán disponibles tanto para los usuarios de Nintendo como para aquellos que juegan en otras consolas.

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Elden Ring en Nintendo Switch 2: fecha de lanzamiento y detalles principales

La llegada de Elden Ring a Switch 2 ha sido uno de los anuncios más esperados por la comunidad de jugadores de la plataforma de Nintendo. El estudio japonés ha oficializado que la adaptación estará lista para el 28 de agosto de 2026, poniendo fin a meses de dudas e incertidumbre respecto a la optimización y el rendimiento del juego en la nueva consola.

Elden Ring - Switch 2 - tecnología - 4 de junio
Así FromSoftware anuncia la fecha de Elden Ring en Switch 2. (X: @fromsoftware_pr)

FromSoftware dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial en X, invitando a los jugadores a iniciar una nueva travesía en las Tierras Intermedias. El mensaje fue claro: “Tu viaje al Árbol Áureo empieza aquí. Álzate, Sinluz. Elden Ring: Tarnished Edition llegará a Nintendo Switch 2 el 28 de agosto de 2026”. Esta comunicación directa ha servido para despejar cualquier rumor sobre posibles demoras adicionales.

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Expansión y contenido adicional: qué incluye Tarnished Edition

El estreno de Elden Ring en Switch 2 no solo marca la llegada del juego base, sino también de contenido exclusivo bajo el nombre Tarnished Edition. Esta versión abarca nuevas armas, armaduras, un aspecto alternativo para Torrentera, y otras novedades que enriquecen la experiencia original.

El interés por este paquete no se limita a los usuarios de Nintendo. FromSoftware ha confirmado que el contenido adicional, conocido como Tarnished Pack (DLC), también estará disponible en PC, PlayStation y XBOX.

Elden Ring - Switch 2 - tecnología - 4 de junio
El lanzamiento de Elden Ring en Switch 2 incluye el juego original y contenido adicional exclusivo llamado Tarnished Edition. (Nintendo)

De esta forma, los seguidores en todas las plataformas podrán acceder a las nuevas características que acompañan al lanzamiento en Switch 2, asegurando una experiencia renovada y equitativa.

Razones del retraso de Elden Ring

El lanzamiento de Elden Ring en Nintendo Switch 2 originalmente estaba previsto para el año 2025, pero diversos factores técnicos obligaron a replantear el calendario.

A mediados de ese año, trascendió que FromSoftware había restringido la posibilidad de mostrar cómo funcionaba el juego en la consola debido a dificultades de rendimiento y a una sensación de fluidez inconsistente.

Elden Ring - Switch 2 - tecnología - 4 de junio
Elden Ring: Tarnished Edition suma armas, armaduras, un aspecto distinto para Torrentera y extras que amplían el juego. (X: @fromsoftware_pr)

La decisión de posponer la fecha de salida respondió a la necesidad de afinar el desempeño del título en una plataforma con características específicas como la Switch 2. El retraso, lejos de sorprender a la comunidad, fue interpretado como una medida para garantizar la calidad del producto final y evitar problemas que pudieran afectar la jugabilidad.

Expectativas tras la adaptación de Elden Ring a Switch 2

Queda pendiente comprobar si FromSoftware ha logrado superar los desafíos técnicos que enfrentó durante la adaptación. La expectativa es alta, tanto entre los usuarios de Nintendo como entre quienes siguen el desarrollo del juego en otras consolas.

Cabe señalar que el desembarco de las Tierras Intermedias en la híbrida representa un hito para la franquicia y una oportunidad para ampliar su base de jugadores.

El lanzamiento de Elden Ring: Tarnished Edition está programado para el 28 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual los usuarios de Switch 2, así como los de PC, PlayStation y XBOX, podrán disfrutar de todo el contenido adicional preparado por FromSoftware.

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