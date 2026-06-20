De la fábrica a la cocina: robot de 3 brazos corta pescado con una precisión del 95%

El sistema Sashimi-Bot utiliza tres brazos para manipular, cortar y servir piezas de salmón con alta precisión. (npj Robotics)

Un robot de tres brazos desarrollado en Noruega es capaz de cortar pescado con una precisión táctil del 95%, lo que representa una avance en la automatización de tareas delicadas dentro de la industria alimentaria. En este caso, el sistema fue entrenado en la preparación de sashimi a partir de un filete de salmón fresco.

Mientras los robots industriales han demostrado eficiencia en líneas de producción repetitivas, la manipulación de materiales blandos como el pescado crudo sigue representando un obstáculo. El salmón, al ser flexible y deformarse durante el manejo, exige una precisión que hasta ahora solo alcanzaban los chefs humanos.

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El objetivo de los ingenieros es extender la capacidad de las máquinas para trabajar con materiales cuya forma varía constantemente, lo que podría transformar sectores como el procesamiento de alimentos y la atención sanitaria.

El sensor GelSight permitió detectar el contacto exacto de la hoja con la tabla, mejorando la calidad de los cortes. (npj Robotics)

Sashimi-Bot: ingeniería para tareas delicadas

El equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) diseñó el sistema llamado Sashimi-Bot. Este robot cuenta con tres brazos, cada uno con una función específica: uno estabiliza y posiciona el filete de salmón, otro manipula un cuchillo de chef y el tercero utiliza palillos para trasladar las piezas cortadas a una bandeja. La correcta colocación del pescado fue uno de los mayores desafíos, ya que el filete puede desplazarse y afectar la calidad del corte.

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Para superar esta dificultad, los investigadores entrenaron el robot mediante aprendizaje profundo por refuerzo en un entorno virtual. El sistema realizó miles de movimientos simulados hasta aprender la mejor manera de acomodar el salmón antes del corte. Este conocimiento se transfirió a la máquina real sin requerir entrenamiento adicional con pescado verdadero.

Tecnología de sensores y precisión en el corte

El corte preciso exigió una solución tecnológica adicional. El robot debía identificar el momento exacto en que la hoja del cuchillo tocaba la tabla, una tarea compleja debido a que el cuchillo se sostiene mediante un gripper robótico suave. Pequeñas diferencias en la presión alteran la posición de la hoja, lo que puede afectar el resultado.

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El robot logró recuperar todas las piezas de pescado que quedaron adheridas al cuchillo tras el corte durante las pruebas. (npj Robotics)

El equipo incorporó un sensor táctil GelSight, que utiliza una superficie de gel y una cámara interna para detectar cambios de presión, proporcionando una “sensación de tacto” al sistema. La red neuronal del sensor se entrenó con más de 12.000 muestras de datos y 157 movimientos de corte, logrando que el robot detectara el contacto con la tabla con 95% de exactitud y alcanzara una precisión del 99% durante pruebas controladas. Esta retroalimentación permitió ajustar la profundidad del corte y evitar daños en la hoja o la superficie de trabajo.

Resultados en pruebas con salmón real

La validación del Sashimi-Bot se realizó con filetes reales de salmón. El robot produjo 34 cortes de entre 6 y 16 milímetros de grosor. Seis de las piezas se adhirieron al cuchillo tras el corte, situación frecuente cuando se manipula pescado crudo. El sistema logró recuperar todas esas rebanadas directamente desde la hoja, de acuerdo con los datos recabados y publicados en la revista ‘npj Robotics’.

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En el resto de las pruebas, la mayoría de los cortes alcanzó la bandeja sin inconvenientes. El sistema transfirió 26 de 28 piezas que quedaron sobre la tabla, fallando solo en dos ocasiones con piezas extremadamente delgadas que resbalaron de los palillos. Este nivel de desempeño sugiere que la robótica puede abordar tareas que requieren precisión y adaptabilidad, incluso en materiales de comportamiento impredecible.

La máquina consiguió transferir 26 de 28 trozos de salmón desde la tabla a la bandeja sin intervención humana. (npj Robotics)

Un avance con impacto multisectorial

El desarrollo de Sashimi-Bot no solo representa un hito para la automatización alimentaria, sino que abre oportunidades para aplicar soluciones similares en otros sectores donde el manejo de materiales blandos es esencial. El éxito de este robot podría inspirar innovaciones en áreas como la medicina, donde la manipulación precisa de tejidos blandos resulta fundamental.

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El proyecto de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología muestra cómo la combinación de inteligencia artificial, sensores avanzados y diseño robótico puede romper barreras en la automatización industrial y acercar la tecnología a tareas tradicionalmente reservadas a la destreza humana.