Pelota libre, FútbolLibre y Roja Directa: riesgos al usar estas apps para ver la fase de grupos del Mundial 2026

Apps piratas no tienen autorización para transmitir encuentros del Mundial en vivo, así que van encontrar de la propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la fase de grupos del Mundial 2026, millones de personas buscan alternativas para seguir cada encuentro en tiempo real. Entre las opciones, algunas plataformas piratas como Pelota libre, FútbolLibre y Roja Directa ganan notoriedad por ofrecer acceso gratuito o a bajo costo a las transmisiones.

La facilidad de uso y la promesa de ver todos los partidos sin restricciones llevan a muchos usuarios a considerar estas aplicaciones una solución atractiva frente a las opciones oficiales.

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Sin embargo, organismos internacionales como INTERPOL subrayan que el uso de este tipo de servicios implica riesgos para la seguridad digital y la privacidad de los usuarios. Detrás de la aparente gratuidad y accesibilidad, se esconden amenazas que van desde la exposición a malware hasta la posible vinculación con redes de delincuencia organizada.

Qué peligros existen al usar apps piratas

Autoridades como INTERPOL han intensificado los operativos en contra de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los sitios piratas representan un claro riesgo para la seguridad de los usuarios. Estos servicios dan entrada a programas maliciosos que infectan dispositivos, comprometen la información y ponen en peligro a usuarios individuales y a redes empresariales.

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“Muchos sitios web y redes P2P que ofrecen material pirateado pueden contener malware o virus, que pueden dañar el dispositivo del usuario o robar su información personal”, señala INTERPOL.

El impacto directo no se limita al dispositivo utilizado para acceder al contenido. El malware instalado puede propagarse a otros dispositivos conectados a la misma red, afectar operaciones empresariales críticas o incluso servir como base para ataques de robo o falsificación de identidad.

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El malware se puede propagar por varios dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos riesgos se intensifican cuando los usuarios se suscriben a servidores proxy, utilizados en ocasiones para participar en ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS) y otras actividades ilícitas.

Cómo pueden robar datos privados al usar apps piratas

Uno de los métodos más frecuentes de los sitios piratas consiste en utilizar el contenido atractivo como anzuelo para el robo de información confidencial. Según INTERPOL, “los contenidos pirateados pueden usarse como trampa para el robo de datos personales, información bancaria u otra información confidencial”.

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La ausencia de controles y la falta de transparencia sobre el tratamiento de los datos exponen a los usuarios a riesgos de suplantación de identidad y fraude financiero.

Las apps cambian de nombre pero todas se parecen en ir en contra de la propiedad intelectual. (Foto: Google Play)

Además, la utilización de métodos de pago inseguros o la petición de datos personales para crear cuentas incrementan las posibilidades de sufrir estafas. Muchas de estas plataformas carecen de políticas de privacidad claras y suelen operar en jurisdicciones fuera del alcance de las autoridades.

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Qué consecuencias legales hay al utilizar apps no oficiales para ver el Mundial 2026

El acceso a transmisiones deportivas mediante plataformas ilegales puede acarrear consecuencias jurídicas. INTERPOL advierte que los consumidores se enfrentan a un riesgo jurídico al suscribirse a este tipo de servicios, porque muchas de las redes usadas para distribuir contenido pirata han sido empleadas anteriormente en delitos informáticos.

“Los consumidores se enfrentan a un riesgo jurídico al suscribirse a servidores proxy que podrían haberse usado para participar en ataques de denegación de servicio distribuida o de otro tipo en el pasado”, indica la organización.

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Leyes internacionales sancionan con multas a consumidores y proveedores de contenidos piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de países persiguen la piratería digital, con sanciones que pueden ir desde multas hasta penas de prisión para quienes distribuyan o consuman contenido sin licencia. Aunque la persecución suele centrarse en los responsables de las plataformas, los usuarios finales no quedan exentos de investigaciones.

Cómo los usuarios identifican un sitio web o app pirata

Detectar un servicio ilegal no siempre es sencillo. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que ofrezca gran cantidad de contenido a precios muy bajos o de forma gratuita. Se debe comprobar siempre en los sitios web oficiales de las empresas cuáles son las opciones legítimas disponibles para cada territorio.

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Asimismo, la diferencia de precios suele ser un indicador: los servicios legales suelen ser más costosos, pero ofrecen garantías de calidad y soporte en caso de problemas.