Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

La ilustración en acuarela muestra una escena nocturna de investigación criminal en una zona rural de Paso Tempisque, Guanacaste, con agentes y paramédicos junto a una persona en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada en el cantón de Carrillo, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, suele estar marcada por el rumor seco del viento y el crujido de la vegetación que se resiste al calor del Pacífico.

Sin embargo, este sábado 20 de junio, las horas más densas de la noche arrastraron un sonido distinto, tajante e irreversible: tres detonaciones de fuego rompieron la calma en el sector de Paso Tempisque. Vecinos de la zona, alarmados por el estruendo que interrumpió el sueño general, alertaron de inmediato a las autoridades sobre una persona herida en las inmediaciones de una vivienda local.

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Cuando las unidades de la Policía y los paramédicos de la Cruz Roja lograron sortear los caminos rurales y presentarse en la escena, ya no había margen para el milagro. Tirado sobre la tierra, el cuerpo de Ervin Gutiérrez, un ciudadano de nacionalidad nicaragüense de 43 años de edad, no presentaba signos vitales.

Uno de los proyectiles disparados a quemarropa había impactado de forma directa en su cabeza, arrebatándole la existencia de manera instantánea. La escena quedó acordonada bajo la tensa mirada de los oficiales, quienes de inmediato solicitaron la intervención urgente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pesquisas correspondientes.

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Detrás del trágico desenlace se esconde una rutina interrumpida de forma abrupta. Gutiérrez era originario de la apacible comunidad de San Juan Viejo, situada en el municipio de Belén, departamento de Rivas, Nicaragua. Como miles de sus compatriotas, había cruzado la frontera con el anhelo de edificar un futuro mejor para los suyos.

El sector de Paso Tempisque, en Carrillo, Guanacaste, fue el escenario de la tragedia donde Ervin Gutiérrez perdió la vida la madrugada de este sábado.

En Costa Rica, el hombre se desempeñaba activamente como obrero en la remodelación de un nuevo complejo hotelero que se desarrolla con fuerza en la costa de Guanacaste. Quienes le conocían señalan que su vida transcurría entre las largas jornadas de construcción y un viaje sagrado que realizaba rigurosamente cada quince días hacia Rivas, con el único propósito de abrazar a su familia y entregarles el fruto de su esfuerzo.

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El desencadenante: una costumbre de campo bajo las sombras de la madrugada

La reconstrucción preliminar de los hechos apunta a que la fatalidad se fraguó por una decisión aparentemente inofensiva. Tras concluir parte de sus labores cotidianas en las cercanías del lugar, Gutiérrez se aproximó a una propiedad privada vecina. Guiado posiblemente por una costumbre arraigada en las zonas rurales de Centroamérica, donde los árboles frutales suelen compartirse sin intermediarios, el nicaragüense ingresó al terreno con la simple intención de cortar unos mangos.

Al percatarse de una presencia extraña en su patio, el ocupante del inmueble no medió palabra alguna. Salió de la vivienda empuñando un arma de fuego y, asumiendo una amenaza oculta en la penumbra, disparó tres veces consecutivas contra la silueta de Gutiérrez.

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La ilustración en acuarela muestra a un hombre con sombrero y mochila caminando por un camino rural de tierra, flanqueado por árboles frutales y vegetación seca de Guanacaste, bajo la luz del amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado fue inmediato y fatal. Horas después, el presunto tirador fue detenido por la Fuerza Pública, quedando a las órdenes del Ministerio Público bajo investigación criminal para esclarecer el grado de responsabilidad penal y determinar si existió algún atenuante o si se trató de un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza.

Los riesgos de la intrusión

Este desgarrador acontecimiento deja una lección profunda sobre la necesidad de extremar precauciones respecto a los límites de la propiedad ajena, especialmente en contextos desconocidos o transfronterizos:

La percepción del peligro: Lo que para alguien es un acto inocente (recolectar frutas), para un propietario en aislamiento nocturno puede interpretarse como un asalto inminente a su hogar o integridad.

Desconocimiento del entorno: Al ingresar a un terreno ajeno, se ignoran las condiciones de quien lo habita, su estabilidad emocional o la presencia de armas de fuego legalmente inscritas o no.

Evitar la nocturnidad: La oscuridad multiplica el margen de error. Una confusión en horas de la madrugada anula cualquier posibilidad de diálogo y eleva exponencialmente los riesgos de desenlaces fatales.

El respeto a la propiedad privada: Es fundamental concientizar que ningún recurso, por menor que parezca, justifica vulnerar perímetros ajenos sin una autorización explícita previa de los dueños del lugar. El diálogo y el consentimiento son las únicas barreras reales frente a la fatalidad.