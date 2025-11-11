Construyen una cocina robótica con IA: sirve 120 platos por hora sin ayuda humana

La cocina autónoma utiliza inteligencia artificial para seleccionar ingredientes, cocinar y limpiar. (Captura/Circus Group)

Un robot capaz de preparar, servir y limpiar hasta 120 platos por hora sin intervención humana ya es una realidad en Düsseldorf, Alemania. En el supermercado REWE de esa ciudad, una cocina impulsada por inteligencia artificial ha comenzado a operar, lo que representa un nuevo paso para automatización alimentaria y apunta hacia una transformación en la experiencia de compra y el sector de servicios.

El sistema, denominado CA-1 Series 4, fue desarrollado por la empresa de robótica Circus SE y representa la primera integración de una cocina autónoma con IA dentro de un supermercado. Este sistema robótico, compacto y encerrado en vidrio, realiza todas las etapas del proceso culinario: selecciona los ingredientes, cocina, sirve los platos y limpia el equipo, todo sin la necesidad de personal humano.

El robot CA-1 ajusta sus movimientos y recetas en tiempo real mediante sensores integrados. (Circus Group)

¿Cómo funciona esta cocina autónoma?

El CA-1 Series 4 destaca por su diseño ligero y su velocidad mejorada respecto a prototipos anteriores. Los ingenieros de Circus SE rediseñaron la estructura para reducir cerca de 450 kilogramos de peso, incorporaron pinzas modulares de acople magnético y perfeccionaron el sistema de inducción para calentar las ollas con precisión.

El robot ajusta automáticamente la velocidad de mezclado según el tipo de plato y utiliza sensores integrados para detectar cambios en los ingredientes en tiempo real. Entre cada preparación, el sistema activa un lavavajillas industrial incorporado que desinfecta el equipo, garantizando la higiene sin intervención humana.

Todo el proceso se desarrolla a la vista de los clientes, quienes pueden observar cómo los brazos robóticos trabajan de manera sincronizada para mezclar, sazonar y emplatar los alimentos.

Los brazos robóticos del sistema CA-1 Series 4 preparan y sirven platos frente a los clientes en el supermercado REWE. (Circus Group)

La interacción con la cocina robótica resulta sencilla para los clientes del supermercado. Los usuarios pueden realizar sus pedidos a través de una pantalla táctil o mediante comandos de voz, y el sistema de IA se encarga del resto.

Cada plato, con precios a partir de 6 euros (aproximadamente USD 7), se cocina en el momento y se entrega en cuestión de minutos, ofreciendo calidad de restaurante en un entorno de autoservicio. La capacidad de preparar hasta 120 platos por hora asegura tiempos de espera mínimos y una producción constante, sin los problemas habituales de fatiga, ausencias o escasez de personal.

Menos desperdicio de alimentos

La innovación no solo reside en la eficiencia y autonomía del sistema, sino también en su capacidad para reducir el desperdicio alimentario. El CA-1 utiliza algoritmos predictivos que ajustan la producción a la demanda real, evitando la preparación excesiva y contribuyendo a una gestión más sostenible de los recursos. Además, la precisión mecánica del robot garantiza una calidad uniforme en cada plato, independientemente del volumen de pedidos o del horario.

Una pantalla táctil permite a los clientes realizar pedidos directos a la cocina robótica. (Circus Group)

La colaboración entre Circus SE y REWE ha permitido que este supermercado se sitúe a la vanguardia de los servicios automatizados de comida en Europa. Mientras Circus SE opera el sistema robótico, REWE proporciona el espacio comercial y la infraestructura necesaria, en un modelo de negocio que ambas compañías consideran escalable para futuras expansiones.

El éxito de la instalación en Düsseldorf es solo el primer paso de un plan piloto que contempla al menos tres ubicaciones, con la siguiente ya en construcción. Además, la empresa explora la aplicación de esta tecnología en otros entornos de alto volumen, como hospitales, universidades y fábricas. Incluso se ha iniciado una colaboración con el programa de tecnología de defensa BRAVE1 de Ucrania para probar la preparación autónoma de comidas destinadas a soldados en el campo.

La llegada de la cocina robótica plantea interrogantes sobre el futuro de los empleos tradicionales en la cocina y anticipa una evolución de los supermercados hacia espacios que integran compra, gastronomía y automatización. Por ahora, los clientes de Düsseldorf pueden disfrutar de una experiencia inédita: recibir un plato preparado por un chef robótico que opera con precisión constante, sin pausas ni limitaciones humanas.