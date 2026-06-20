Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Las autoridades ucranianas mostraron al presidente hondureño las zonas afectadas por los bombardeos. Asfura expresó la solidaridad de Honduras con las familias afectadas por la guerra. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recorrió en las últimas horas varios edificios e infraestructuras severamente dañados por el ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por Rusia el pasado 24 de mayo de 2026, una visita que le permitió conocer de cerca las consecuencias que el conflicto continúa dejando sobre la población civil ucraniana.

Durante el recorrido, el mandatario observó los daños ocasionados en complejos habitacionales, centros de servicio y otras edificaciones alcanzadas por los bombardeos, constatando el impacto que la guerra ha tenido sobre miles de familias que han visto alterada su vida cotidiana a causa de los constantes ataques.

PUBLICIDAD

La visita formó parte de la agenda oficial que desarrolla Asfura en Ucrania, considerada un hecho histórico al convertirse en la primera visita oficial de un presidente hondureño a esa nación desde que obtuvo su independencia.

Acompañado por autoridades locales, el jefe de Estado recibió información sobre los trabajos de rescate, recuperación y reconstrucción que se ejecutan en las zonas afectadas, así como sobre los esfuerzos para restablecer los servicios básicos y brindar asistencia a las personas que perdieron sus viviendas.

PUBLICIDAD

En medio del recorrido, el mandatario hondureño expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y manifestó que observar personalmente los efectos de la guerra permite comprender la magnitud de la tragedia humanitaria que enfrenta el país europeo.

El recorrido incluyó infraestructuras que sufrieron graves daños tras los ataques del pasado 24 de mayo. El mandatario destacó la importancia de promover el diálogo y la paz para poner fin al conflicto. (FOTO: Casa Presidencial)

“Es impactante ver personalmente la magnitud de la destrucción que ha dejado esta guerra. Detrás de cada edificio dañado hay familias, historias y sueños que han sido afectados. Honduras expresa su solidaridad con el pueblo de Ucrania y hace un llamado a seguir trabajando por la paz, el diálogo y la reconstrucción”, expresó Asfura.

PUBLICIDAD

El presidente destacó que, más allá de los daños materiales, los conflictos armados dejan profundas consecuencias humanas y sociales que pueden prolongarse durante muchos años, afectando especialmente a niños, adultos mayores y familias que han debido abandonar sus hogares.

Asimismo, señaló que la experiencia vivida durante el recorrido permitió conocer de manera más cercana los desafíos que enfrenta Ucrania para mantener el funcionamiento de sus ciudades mientras continúa el conflicto, así como los esfuerzos que realizan las autoridades para reconstruir la infraestructura dañada y atender las necesidades de la población.

PUBLICIDAD

Asfura reiteró la disposición de Honduras de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Ucrania, promoviendo iniciativas que favorezcan el diálogo, la colaboración internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas ante los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo.

Durante su estancia, el mandatario también conoció parte de los proyectos de recuperación que se desarrollan con apoyo de organismos internacionales y países aliados, orientados a rehabilitar viviendas, hospitales, centros educativos y otros servicios esenciales afectados por los ataques.

PUBLICIDAD

El presidente Nasry Asfura recorrió edificios dañados por los recientes ataques registrados en Ucrania. Durante la visita, el mandatario conoció de primera mano los efectos del conflicto sobre la población civil. (Foto: Casa Presidencial)

El recorrido permitió evidenciar el impacto que los ataques del pasado 24 de mayo dejaron sobre distintas zonas urbanas, donde numerosos edificios presentan daños estructurales como consecuencia de la ofensiva con misiles balísticos y drones.

Las labores de reconstrucción continúan mientras las autoridades ucranianas mantienen activos los protocolos de protección para la población civil.

La visita del presidente hondureño también fue interpretada como un gesto de respaldo diplomático hacia Ucrania en un momento en que la comunidad internacional continúa promoviendo iniciativas encaminadas a reducir la violencia y avanzar hacia una solución negociada del conflicto.

PUBLICIDAD

En diferentes momentos de su agenda oficial, Asfura ha insistido en que la paz constituye el camino más efectivo para garantizar la estabilidad y el desarrollo de las naciones, señalando que la cooperación entre los países es fundamental para enfrentar las consecuencias humanitarias derivadas de las guerras.

El Gobierno de Honduras destacó que este viaje fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países y abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común, además de consolidar la presencia diplomática hondureña en escenarios internacionales de relevancia.

PUBLICIDAD

Con esta visita, Honduras marca un precedente en sus relaciones con Ucrania, reafirmando su interés por mantener un diálogo abierto con la comunidad internacional y respaldar los esfuerzos encaminados a la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la promoción de la paz como herramienta para superar los efectos de los conflictos armados.