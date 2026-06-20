Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El fútbol santafesino está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Lautaro Fagioli, el futbolista de 22 años de Colón de San Justo que permanecía internado en terapia intensiva tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El joven permaneció bajo tratamiento médico intensivo durante casi 20 días. Había sido internado en el Hospital José María Cullen de la capital santafesina el 1 de junio tras descompensarse en su casa. Un día antes había disputado un partido por la Copa Santa Fe. Fue un encuentro frente a Central San Carlos donde el futbolista celebró la clasificación de su equipo sin mostrar signos de malestar durante el cotejo.

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Así lo contaron desde Colón de San Justo. “El jugador se descompensó el lunes por la mañana. En el partido del domingo no mostró ningún tipo de descompensación; todo lo contrario, festejó el paso de ronda y se mostró feliz por el logro, igual que todo el plantel y el cuerpo técnico”, relató a El Litoral José Luis Repeto, miembro de la Comisión Directiva del club.

El paciente fue trasladado de inmediato y quedó hospitalizado con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. Desde el primer momento, el diagnóstico fue severo. El parte médico detalló que se trató de una “disección de la arteria vertebral”, es decir, un desgarro en una de las arterias que llevan sangre al cerebro, lo que derivó en la obstrucción del flujo sanguíneo y la formación de coágulos. “El médico informó que el jugador sufrió una disección de la arteria vertebral. Es el desgarro de una de las capas internas de una de las dos arterias que suministran sangre al cerebro a través del cuello. Este desgarro permite que la sangre se filtre entre las capas de la pared arterial, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo o provocar la formación de coágulos”, había explicado Repeto en ese momento.

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El club Colón de San Justo anunció la triste noticia

El caso generó una ola de solidaridad en el ambiente futbolístico santafesino. Clubes rivales, directivos, entrenadores, compañeros y simpatizantes se unieron en mensajes de aliento y cadenas de oración. Fagioli permaneció internado hasta este viernes, cuando se produjo el trágico desenlace.

Tras confirmarse la triste noticia, Colón de San Justo difundió un comunicado donde expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Lautaro Fagioli, jugador de Primera División de fútbol de nuestra institución y acompañamos en el dolor a toda su familia y amigos”.

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Desde la Liga Santafesina de Fútbol también expresaron su pésame a los seres queridos del jugador

Colón de San Justo tiene 114 años de historia y figura como el tercer club más ganador de la Liga Santafesina detrás de Colón y Unión, las dos entidades más importantes que militan en este certamen local. En el marco de lo sucedido, la entidad decidió suspender todas las actividades del fin de semana, incluida la participación del equipo en la tercera fase de la Copa Santa Fe. “El club permanecerá cerrado en honor a su memoria”, informaron.

Más tarde, en sus redes sociales, el club sumó un mensaje de despedida: “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en esta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar. Un lugar donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer: jugar a la pelota. Hasta siempre, Lau”.

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Fagioli tenía 22 años y era padre de una bebé

La Liga Santafesina de Fútbol también se pronunció, manifestando: “Profundo pesar por Lautaro, jugador de nuestro fútbol que hoy nos deja físicamente. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amistades y a la comunidad del club Colón de San Justo”.