XUPER TV APK gratis, la tendencia en Google para Mundial 2026 que no recomendamos

XUPER TV APK ganó popularidad con el Mundial 2026, pero carece de derechos de autor y pone en riesgo la ciberseguridad de sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda en Google de XUPER TV APK gratis se disparó con la llegada del Mundial 2026, pero esta plataforma carece de derechos de autor y representa un riesgo real para la ciberseguridad de quienes la instalan.

La aplicación, que antes se conocía como Magis TV, suele instalarse con ayuda de los llamados Set-Top Boxes: dispositivos que permiten acceder a contenido streaming sin suscripciones pagas y que, al carecer de controles adecuados, pueden exponer los equipos a malware y otras amenazas cibernéticas, explica ESET, compañía de ciberseguridad.

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Asimismo, estos servicios streaming incluidos evaden los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales como son la App Store y Play Store, lo que los convierte en un canal propicio para la distribución de software malicioso.

Otra de las señales de alerta de estas apps es la habilitación excesiva de permisos especiales y críticos que exige en los dispositivos propios (como tu televisor o tablet) que se vinculan con el Set-Top Box.

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Transmitir contenido sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual y puede tener consecuencias legales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de estas plataformas también implica un riesgo legal: retransmitir contenido sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de sus titulares, lo que puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet.

Un ejemplo de las medidas adoptadas frente a estas plataformas es el bloqueo que Amazon aplicó a la aplicación en sus dispositivos Fire TV.

Qué permisos solicita XUPER TV APK gratis que son peligrosos

Entre los permisos que puede solicitar XUPER TV APK gratis al momento de la instalación, ESET identificó los siguientes:

android.permission.GET_TASKS: recupera información sobre las tareas en ejecución y puede permitir que aplicaciones maliciosas accedan a datos privados de otras apps. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo.

android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS: permite montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que abre la puerta a daños que comprometan la seguridad del dispositivo.

Xuper TV solicita permisos que pueden ser peligrosos para tus dispositivos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: habilita el envío de notificaciones y podría ser utilizado para distribuir spam, phishing o contenido inapropiado.

android.permission.READEXTERNALSTORAGE: permite leer el almacenamiento externo, con lo que un atacante podría acceder a fotos, videos, documentos y archivos con información sensible almacenados en la tarjeta SD.

android.permission.READMEDIAAUDIO: habilita la lectura de archivos de audio desde el almacenamiento externo, incluyendo grabaciones de voz y otros archivos con información sensible.

android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES: puede ser aprovechado para engañar a los usuarios e instalar paquetes maliciosos adicionales, disfrazados de actualizaciones legítimas o aplicaciones de utilidad.

La app, sucesora de Magis TV, se instala habitualmente a través de dispositivos Set-Top Boxes.

android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE: permite escribir en el almacenamiento externo, lo que facultaría a un atacante a modificar o borrar archivos, inyectar malware o robar datos personales.

Qué son los Set-Top Boxes

Los Set-Top Boxes (STB) son dispositivos que permiten convertir un televisor convencional en uno con acceso a internet y contenido en streaming, sin necesidad de una suscripción paga. Su bajo costo y facilidad de uso los han popularizado, pero representan un riesgo: pueden infectar el televisor con publicidad invasiva, facilitar el robo de datos y permitir el acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

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ESET identifica cuatro formas principales en que esto ocurre:

STB con software malicioso: si el dispositivo fue modificado para ejecutar apps piratas o firmware no oficial, puede contener malware que afecte tanto al STB como al televisor, especialmente si este opera con un sistema como Android TV personalizado.

Los Set-Top Boxes (STB) pueden incluir malware con la capacidad de afectar tu televisor o tablet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apps maliciosas: la instalación de aplicaciones desde fuentes no confiables en el STB o el televisor puede introducir spyware, troyanos o infostealers.

Red compartida: si un STB infectado se conecta a la misma red WiFi que otros dispositivos, un malware avanzado podría propagarse a través de ella.

USB infectado: algunas STB modificadas requieren instalar archivos desde una memoria USB, lo que puede convertirse en un punto de entrada para software malicioso.