Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop solo por hoy

Esta película se encuentra disponible en Netflix y ha ganado dos premios Oscar. (Netflix)

Las Guerreras K-pop están cumpliendo su primer aniversario y debido a esto, Netflix organiza una transmisión de nueve horas en su cuenta oficial en TikTok.

Durante la transmisión, que tiene lugar el 20 de junio, puedes ver gratis la película en diferentes versiones como en portugués o coreano. Así como acceder a secuencias inéditas y entrevistas con los actores detrás de las voces de los protagonistas.

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Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop

Para ver gratis Las Guerreras K-pop, solo debes ingresar al perfil de Netflix de la red social recién mencionada dentro de los horarios válidos. Es posible ver el contenido sin iniciar sesión.

Horarios según tu país

El día 20 de junio, transcurre la transmisión de Las Guerreras K-pop así por país:

México (Ciudad de México): 11 AM a 8 PM

Colombia, Perú y Ecuador: 12 PM a 9 PM

Venezuela: 12:30 PM a 9:30 PM

Bolivia: 1 PM a 10 PM

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2 PM a 11 PM

Brasil (Brasilia): 2 PM a 11 PM

En la transmisión, se muestra contenido inédito de la película. (Netflix)

Qué contenido gratuito podrás ver

La maratón incluirá cuatro versiones de la película: la original, una edición Sing-Along para que los espectadores canten junto a sus personajes favoritos, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

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Además de las versiones de la película, la maratón contará con entrevistas a los creadores y miembros del elenco de Las Guerreras K-pop, así como a influencers y seguidores del universo HUNTR/X. A lo largo del evento se emitirán secuencias inéditas y animatics que no llegaron al corte final de la cinta, junto con comentarios en vivo y apariciones sorpresa pensadas para mantener la atención de la audiencia.

Las Guerreras K-pop: un fenómeno global

A un año de su estreno en Netflix, Las Guerreras K-pop acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se consolidó como el título original más visto en la historia del servicio.

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El objetivo de la transmisión es unir a fanáticos de todo el mundo en un mismo espacio. REUTERS/Angelika Warmuth

La producción animada también es la única que permaneció durante 52 semanas consecutivas en el Top 10 Global de la plataforma, con presencia entre los contenidos más vistos en los 93 países donde se publica esa clasificación y el primer lugar en 76 de ellos.

La banda sonora oficial permaneció dos semanas en el primer lugar del Billboard 200, superó los 15.000 millones de reproducciones globales y se convirtió en la banda sonora más escuchada de la década.

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Los temas de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys superaron en conjunto los 1.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube, impulsados por fans que los agregaron a más de 17.000 listas de reproducción.

En redes sociales, la franquicia acumuló 4.600 millones de impresiones, 2.300 millones de ellas asociadas al video oficial con letra de “Golden” en YouTube.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Por otra parte, según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las Guerreras K-pop fue la película más buscada del año, tres de sus canciones ingresaron al Top 10 anual y la producción ocupó el segundo puesto en tendencias generales.

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Google Trends también registró que los personajes de la cinta coparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025.

Premios y reconocimiento internacional

En 2026, Las Guerreras K-pop y su canción “Golden” ganaron el Óscar a mejor película animada y mejor canción original, respectivamente. Con ese resultado, “Golden” se convirtió en la primera canción de k-pop en ganar un Óscar, mientras que Maggie Kang —codirectora y coguionista— se convirtió en la primera mujer de origen coreano en recibir el premio a mejor película animada.

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La producción también obtuvo dos Globos de Oro en esas mismas categorías. En los Grammy, “Golden” hizo historia al ganar el premio a mejor canción para medios visuales, el primero otorgado a una canción de pop coreano en esa categoría.