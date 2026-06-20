Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Eric Lee)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que no se impondrán peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego de 60 días ni tampoco tras su expiración. El anuncio, realizado a través de la red Truth Social, se produce tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que abrió una tregua para negociar el fin de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

“No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días que dure el periodo de alto el fuego, y tampoco los habrá una vez transcurrido dicho periodo, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que no se cierre el acuerdo, a cambio de los servicios prestados como ‘ángel de la guarda’ a los países de Oriente Medio, con el fin de reembolsar los costes pasados, presentes y futuros”, señaló el jefe de Estado.

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El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de nuevas tensiones en la región, luego de que el mando militar central de Irán anunciara el cierre del estratégico estrecho de Ormuz en respuesta a los recientes ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano. Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos de incumplir el acuerdo y señalaron la “violación continua e implacable del alto el fuego en el sur de Líbano por parte del régimen sionista”.

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

El estrecho de Ormuz, vital para el transporte global de petróleo y gas, permaneció bloqueado durante gran parte de la guerra, provocando una inestabilidad significativa en los mercados energéticos internacionales. Irán había reabierto la vía marítima tras el memorando firmado con Estados Unidos, permitiendo una reanudación paulatina del tráfico comercial. La situación volvió a complicarse con el cierre anunciado tras los bombardeos israelíes en territorio libanés.

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La Armada estadounidense respondió al anuncio iraní asegurando que se mantiene “vigilante”, mientras la diplomacia internacional intenta reactivar los esfuerzos de negociación. El viernes estaba previsto el inicio de una nueva ronda de conversaciones en Suiza, pero el proceso quedó aplazado sin fecha tras la muerte de decenas de personas en Líbano a raíz de los ataques israelíes, en represalia por la muerte de cuatro soldados.

En este contexto, un funcionario estadounidense comunicó la tarde del viernes la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, el ejército israelí reportó nuevos ataques contra posiciones del movimiento islamista libanés, al que responsabilizó de haber disparado más de 50 proyectiles hacia sus tropas en el sur de Líbano en las últimas horas.

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Los enfrentamientos han puesto en riesgo el memorando de entendimiento firmado por Donald Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que establece un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluyendo el territorio libanés. Esta condición se considera clave para las autoridades de Irán.

JD Vance dijo que en los próximos días viajará a Suiza para tratar el acuerdo con Irán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Ambas partes continúan cruzando acusaciones sobre la responsabilidad de las violaciones de la tregua. El portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein, declaró en la red X que “Hezbollah continúa violando constantemente el alto al fuego”.

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La escalada en Líbano, desencadenada tras el asesinato de un líder iraní durante el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, ha sido uno de los principales obstáculos para el diálogo entre Washington y Teherán. El memorando de entendimiento, alcanzado a principios de la semana, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y un periodo de 60 días de negociación para tratar asuntos pendientes como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones económicas.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, tenía previsto asistir al inicio de la nueva fase de diálogo en Suiza, aunque aplazó su viaje. De acuerdo con sus declaraciones de este sábado, planea trasladarse al país europeo en los próximos días para participar en las conversaciones de paz. Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en Suiza para abordar aspectos técnicos del diálogo. Irán también envió una delegación diplomática, cuyo portavoz, Esmail Baqai, advirtió que el acuerdo podría peligrar si no se implementa “lo antes posible”.

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Por otro lado, Pakistán anunció que el domingo se llevarán a cabo “conversaciones técnicas” entre delegaciones de Estados Unidos y Teherán, mediadas por representantes de Pakistán y Qatar.

El futuro del alto el fuego y la apertura del estrecho de Ormuz dependen de la evolución de las hostilidades y del avance en las negociaciones. La comunidad internacional permanece atenta a los próximos movimientos de los actores involucrados y al impacto sobre el comercio energético global.

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