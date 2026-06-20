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Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

El abogado ambientalista Paul Powlesland lideró una restauración comunitaria de un afluente en Londres que permitió el regreso de peces y libélulas. Sin embargo, las autoridades británicas investigan la intervención por haberse realizado sin autorización oficial

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Tras la limpieza, peces, libélulas y otras especies volvieron a aparecer en una zona que estaba al borde del colapso ecológico (Crédito: MyLondon)
Tras la limpieza, peces, libélulas y otras especies volvieron a aparecer en una zona que estaba al borde del colapso ecológico (Crédito: MyLondon)

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal para recuperar un curso de agua degradado terminó convirtiéndose en un caso judicial que genera debate en el Reino Unido. Paul Powlesland, abogado especializado en derecho ambiental y fundador de la organización River Roding Trust, enfrenta una investigación penal que podría derivar en una condena de hasta dos años de prisión por haber liderado la limpieza de un afluente contaminado sin contar con un permiso oficial.

La controversia salió a la luz el 17 de junio de 2026, cuando se conoció que la Agencia de Medio Ambiente británica (Environment Agency) había iniciado un procedimiento formal contra Powlesland. El caso se originó tras una intervención realizada durante diez días a finales de febrero en Alders Brook, un afluente del río Roding ubicado en el este de Londres.

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Según la investigación, los voluntarios retiraron sedimentos y residuos acumulados sin la autorización exigida por la normativa ambiental vigente.

Una limpieza que devolvió la vida al río

La restauración fue impulsada después de años de reclamos vecinales por el deterioro del curso de agua. De acuerdo con la información recopilada sobre el caso, el canal había quedado prácticamente colapsado por la acumulación de lodo, vegetación invasiva y basura.

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Durante los trabajos, los voluntarios retiraron 200 bolsas de basura, además de jeringas usadas, armas, cuchillos y otros residuos peligrosos acumulados en el cauce (Crédito: MyLondon)
Durante los trabajos, los voluntarios retiraron 200 bolsas de basura, además de jeringas usadas, armas, cuchillos y otros residuos peligrosos acumulados en el cauce (Crédito: MyLondon)

Durante los trabajos, los voluntarios retiraron alrededor de 200 bolsas de residuos, además de objetos peligrosos como jeringas usadas, cuchillos, armas de fuego e incluso una motocicleta enterrada en el lecho del arroyo. También se recuperaron cerca de 280 metros del cauce original, permitiendo que el agua volviera a circular con normalidad.

Según Powlesland y los participantes de la iniciativa, los resultados fueron visibles en pocas semanas. Peces, libélulas y otras especies acuáticas comenzaron a reaparecer en una zona donde prácticamente habían desaparecido debido a la falta de oxígeno y a la contaminación acumulada durante años.

Por qué podría ir a prisión

La investigación se basa en las Regulaciones de Permisos Ambientales de Inglaterra y Gales de 2016. La Agencia de Medio Ambiente sostiene que las tareas realizadas constituyeron una actividad de riesgo para inundaciones porque implicaron modificar el lecho del río y depositar sedimentos en áreas cercanas sin autorización previa.

La legislación contempla sanciones que, en los casos más graves, pueden incluir multas elevadas y penas de hasta dos años de cárcel.

Las autoridades argumentan que este tipo de intervenciones, incluso cuando persiguen fines ecológicos, pueden generar riesgos hidráulicos, provocar erosión o afectar infraestructuras cercanas si no son supervisadas por especialistas.

El debate sobre la burocracia y la conservación

Paul Powlesland lideró la restauración comunitaria de un afluente en Londres que llevaba años bloqueado por sedimentos y residuos (X)Paul Powlesland lideró la restauración comunitaria de un afluente en Londres que llevaba años bloqueado por sedimentos y residuos (X: @porqueTTarg)
Paul Powlesland lideró la restauración comunitaria de un afluente en Londres que llevaba años bloqueado por sedimentos y residuos (X: @porqueTTarg)

Powlesland rechaza las acusaciones y sostiene que las organizaciones comunitarias se enfrentan a procedimientos complejos y costosos que dificultan cualquier acción de restauración ambiental.

El caso ha generado críticas entre activistas, científicos y defensores del medio ambiente, que cuestionan que una intervención destinada a recuperar un ecosistema degradado sea objeto de una investigación penal mientras persisten problemas de contaminación más graves en la cuenca del río.

La discusión también expuso una cuestión más amplia: cómo equilibrar la protección ambiental, la participación ciudadana y el cumplimiento de las regulaciones. Para muchos observadores, el conflicto evidencia la necesidad de crear mecanismos más ágiles que permitan a comunidades y organizaciones colaborar en la recuperación de espacios naturales sin quedar atrapadas en largos procesos burocráticos.

Mientras la investigación continúa, el futuro judicial de Powlesland sigue siendo incierto. Lo que sí parece claro es que su caso abrió un intenso debate sobre el papel que deben desempeñar los ciudadanos cuando las autoridades no logran responder con rapidez a problemas ambientales que afectan a sus comunidades.

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