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No hace falta usar FutbolLibre: opciones gratuitas y seguras para ver el Mundial 2026

Descargar FútbolLibre App expone a los usuarios a virus, fraudes y robo de datos personales

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Instalar aplicaciones no oficiales como FútbolLibre App puede facilitar el ingreso de malware y virus en dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación de los derechos de transmisión del Mundial 2026 ha generado un escenario complicado para millones de aficionados en América Latina y España. Mientras crecen las barreras económicas impuestas por plataformas de streaming y canales de pago, muchos buscan alternativas gratuitas.

Entre ellas, FútbolLibre App se ha popularizado por ofrecer acceso sin costo a partidos exclusivos, aunque su uso implica riesgos legales y tecnológicos que afectan tanto a los titulares de derechos como a los propios usuarios. Ver el Mundial sin costo ni riesgos sí es posible a través de canales oficiales y plataformas legales en la región.

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Ilegalidad con consecuencias

El atractivo de FútbolLibre App reside en su promesa de acceso gratuito a eventos deportivos de alto perfil, como los partidos de la FIFA World Cup o la UEFA Champions League. Sin embargo, esta gratuidad se sostiene en la violación de la propiedad intelectual y de los derechos de transmisión, comercializados por organizaciones internacionales que otorgan exclusividad a operadores legítimos.

Según informaciones recogidas en medios especializados, la actividad de FútbolLibre no se limita a la redistribución de señales, sino que utiliza técnicas de hackeo para vulnerar los sistemas de los canales autorizados y acceder de manera no permitida a señales digitales protegidas.

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Un joven latinoamericano de espaldas sentado en un escritorio, viendo un partido de fútbol en vivo en su laptop. Sobre el escritorio hay una lámpara, una taza y audífonos.
Los anuncios engañosos y ventanas emergentes en sitios piratas buscan robar datos personales y bancarios de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de las autoridades han puesto de manifiesto la gravedad de este fenómeno. En Argentina, la policía detuvo al fundador de la red Fútbol Libre, un joven de 23 años, y desactivó más de 50 dominios vinculados a estas prácticas. Las ligas internacionales y la propia FIFA han impulsado operativos similares en otros países para proteger los derechos audiovisuales de sus competiciones más lucrativas.

Riesgos para los usuarios: fraudes y amenazas tecnológicas

Aunque la persecución penal se enfoca en los responsables de las plataformas, el usuario común no queda exento de consecuencias. Descargar el archivo APK de FútbolLibre App fuera de las tiendas oficiales elimina las protecciones de seguridad de los dispositivos móviles, facilitando el ingreso de troyanos, virus espía y ransomware, que pueden entregar el control total del equipo a terceros. De acuerdo con reportes de expertos en ciberseguridad, la instalación de este tipo de aplicaciones representa una puerta de entrada para ciberdelincuentes.

El peligro se amplía cuando las plataformas exigen la creación de cuentas o la instalación de extensiones en el navegador. Estas acciones funcionan como herramientas de phishing, permitiendo la sustracción de datos personales y contraseñas. También se han detectado intentos de robo de información bancaria a través de ventanas emergentes y anuncios falsos. Un mensaje recurrente es: “¡Tu dispositivo tiene 13 virus, haz clic aquí para desinfectar!”, usado para intimidar y obtener datos sensibles o pagos por servicios inexistentes.

El modelo económico tras la piratería digital se apoya en la publicidad engañosa. Al interactuar con los anuncios para acceder a las transmisiones, los usuarios activan descargas no deseadas o terminan en sitios de fraude financiero. Según informes de entidades de protección al consumidor, quienes caen en estos engaños pueden enfrentar pérdidas económicas y el secuestro de su información privada.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
El uso de servicios ilegales de streaming incrementa la vulnerabilidad frente a fraudes informáticos y secuestro de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver el Mundial 2026 gratis y sin riesgos

A pesar del auge de aplicaciones como FútbolLibre App, existen alternativas oficiales y gratuitas para acceder a los partidos del Mundial 2026 según el país de residencia.

España, la Radiotelevisión Española (RTVE) transmite un partido gratis al día en sus canales La 1, Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play. Esto garantiza el acceso a todos los encuentros de la selección nacional, el partido inaugural, los cruces de eliminatorias, las semifinales y la final. Los partidos restantes, un total de 104, se encuentran en la oferta de pago de DAZN.

En Argentina, la Televisión Pública (TVP) y el canal Telefe, junto con su plataforma digital Mi Telefe, ofrecen todos los partidos de la selección nacional y otros encuentros destacados de la competencia. Esta cobertura permite a los aficionados acceder sin costo y de manera legal a los partidos más importantes.

Para los televidentes de Colombia, Caracol Televisión y el Canal RCN han asegurado los derechos de transmisión gratuita a través de sus señales abiertas y plataformas digitales, como Caracol Play, garantizando una amplia cobertura del torneo.

Un hombre de mediana edad con una camiseta amarilla de Colombia mira un partido de fútbol en un televisor inteligente dentro de una sala de estar con ventana.
Caracol Televisión y Canal RCN aseguran la transmisión gratuita de los encuentros principales en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Chile, Chilevisión emite una parte significativa de los partidos tanto en televisión abierta como en su sitio web oficial, permitiendo a los seguidores de la selección nacional y del campeonato en general disfrutar de la competencia sin suscripciones de pago.

En México, Canal 5 (Televisa) y TV Azteca (Azteca 7) ofrecen partidos en señal abierta, mientras que la plataforma digital ViX transmite los encuentros por internet. Aunque ViX cuenta con un “Pase Mundial” premium para los 104 partidos, muchos encuentros seleccionados están disponibles en su plan gratuito, facilitando el acceso legal a una parte relevante del torneo.

Finalmente, los aficionados de Perú pueden ver los partidos seleccionados del Mundial 2026 a través de América Televisión y su plataforma de streaming América tvGO, ambas responsables de la emisión gratuita en la señal abierta nacional.

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