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Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal: playas, historia y glamour europeo

La pareja aprovechó las semanas libres del futbolista por el Mundial 2026 y viajó a París y Roma a gozar del verano en el viejo continente

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Una mujer y un hombre en primer plano, con la Torre Eiffel iluminada de fondo por la noche. Hay otras personas difusas en la distancia
Lucía Celasco y Nicolás Figal armaron las valijas y se fueron a Europa a disfrutar del verano (Instagram)

Lucía Celasco y Nicolás Figal, que comenzaron su relación luego de meses de rumores de romance, se embarcó en unas vacaciones europeas que aprovecharon el receso futbolístico del Mundial 2026. El itinerario, reflejado en las imágenes, combina destinos costeros y urbanos, y revela un recorrido marcado por el disfrute, el relax y la exploración de diferentes ambientes.

El viaje comenzó en paisajes donde el protagonismo lo tienen el agua y las embarcaciones. En una de las fotos, se observa un puerto de mar con casas de colores pasteles, barcos atracados y el reflejo de los edificios sobre el agua, lo que sugiere la elección de un clásico destino mediterráneo. Las construcciones, de tres a cinco pisos y con detalles arquitectónicos europeos, enmarcan una escena de pleno verano, con cielos despejados y luz intensa.

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La secuencia de imágenes incluye una postal de playa, donde dos reposeras de madera y un parasol de paja enfrentan el mar turquesa. No hay personas visibles en ese momento, lo que refuerza la idea de tranquilidad y privacidad, tan buscadas en vacaciones de descanso. El horizonte recorta islas bajas y algunas embarcaciones pequeñas, completando el paisaje costero relajante.

Una mujer con traje de baño marrón, reloj dorado y tatuajes descansa sobre una toalla de playa. Se distinguen sillas y arena, con el mar al fondo
Lucía aprovechó del verano europeo para relajarse y tomar sol
Un croissant sobre un plato blanco con el nombre Carette, junto a dos vasos de agua, dos botellas de jugo de naranja y un menú en una mesa
La gastronomía tuvo un rol clave en el viaje de la pareja
Un hombre y una mujer se toman una selfie en una calle de noche. El hombre hace el signo de paz. Al fondo se ven edificios, tiendas y un auto en movimiento
Lucía y Nicolás posan juntos en una calle iluminada de París

Otro momento retratado muestra a Nicolás descalzo, vestido con una camisa clara y short, caminando por una pasarela de madera flanqueada por macetas con palmeras y flores fucsias. El fondo deja ver sombrillas de playa alineadas junto al mar, y la luz del atardecer sugiere una jornada de calor. La imagen transmite el ambiente descontracturado y la atención al detalle en la elección de los espacios.

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El relax es un eje que se repite a lo largo del viaje. Una copa de cóctel naranja, con dos sorbetes negros, descansa sobre una mesa de playa. El mar y la arena ocupan el fondo, reforzando el perfil de placer y consumo refinado que caracteriza a la pareja durante su estadía.

La experiencia de sol y playa encuentra su contrapunto en una foto de Lucía Celasco recostada en una reposera, con bikini marrón y reloj dorado, tomando sol. La naturalidad del gesto, junto con la presencia de tatuajes y la textura de las toallas, marcan un registro espontáneo y despojado.

El itinerario no se restringe al mar. La pareja también disfruta de paseos urbanos y salidas nocturnas. En una de las imágenes, ambos posan frente a un espejo en una calle iluminada, rodeados de locales comerciales y bares con toldos coloridos. El gesto de paz de Nicolás y la pose relajada de Lucía transmiten complicidad y bienestar compartido.

Vaso de cóctel naranja con hielo, rodajas de naranja y dos pajitas negras sobre plato blanco y toalla. Fondo de playa, mar azul, cielo despejado y barcos
Tras sus día en París cambiaron de destino y fueron a Italia
Hombre con camisa blanca, pantalones cortos negros, gafas de sol y bolso estampado camina descalzo por un sendero de madera. Al fondo, playa, sombrillas, mástil y plantas
Camisa blanca, traje de baño azul y un bolso fueron los elegidos por Figal para pasar un día a orillas del mar
Mujer con cabello largo oscuro, lentes de sol y mochila con patrón. Hombre con barba y tatuajes en el cuello. Fondo con plaza adoquinada, fuente con estatuas y árboles
La pareja en las calles de la capital italiana

El viaje suma una parada emblemática: París. Una fotografía muestra la calle típica parisina, con cafés y restaurantes al aire libre, fachadas de edificios antiguos y el cielo celeste del atardecer. La ambientación remite a la vida europea, con un ritmo tranquilo y peatonal. Durante la noche, la torre Eiffel iluminada se convierte en un ícono del recorrido, primero como postal monumental y luego como fondo de una selfie de la pareja, ambos con expresión distendida y cercana.

La experiencia parisina se completa con una mesa de desayuno en el tradicional salón de té Carette. Un croissant dorado, vasos de jugo de naranja y la vajilla personalizada refuerzan el tono gourmet del viaje, donde el placer gastronómico está siempre presente.

El relato visual se amplía con la llegada a Roma. En una de las imágenes, Nicolás Figal avanza por un sendero poblado de turistas y vegetación florida, con el Coliseo a la izquierda y los rayos del sol filtrándose entre las ramas. El recorrido histórico continúa con una visita al interior del Coliseo, donde la multitud de visitantes y la estructura de arcos y ladrillo muestran la magnitud del sitio. El ambiente caluroso y la ropa ligera de la gente refuerzan el clima estival.

Otra postal romana retrata a la pareja posando en una plaza frente a una fuente monumental y rodeada de árboles altos. Lucía lleva un vestido de verano en tono claro y un bolso de marca reconocida, mientras que Nicolás opta por una remera blanca y lentes de sol. La imagen da cuenta del estilo cuidado y los accesorios elegidos para cada jornada.

Vista panorámica del Coliseo a la izquierda, bordeado por vegetación frondosa. Varias personas caminan por un sendero soleado en primer plano y en el fondo
El Coliseo fue el protagonista indiscutido de su travesía romana
Vista del interior del Coliseo de Roma con ruinas de ladrillo y arcos. Una gran cruz se encuentra en el centro, rodeada por turistas bajo un cielo azul
Lucía y Nicolás tuvieron la posibilidad de ingresar a la arena y caminar donde estuvieron los gladiadores

La combinación de destinos emblemáticos, playas exclusivas, gastronomía europea y recorridos históricos muestra cómo Lucía Celasco y Nicolás Figal aprovecharon el receso del Mundial para vivir una experiencia intensa y variada, siempre acompañados por el sol y el verano europeo.

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