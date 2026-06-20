Fuerte mensaje de Máximo Kirchner en el banderazo por CFK: “Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”

A un año de la detención de Cristina Kirchner, el sector más cercano a la expresidenta realizó este sábado un acto con un banderazo en Parque Lezama, con el objetivo de renovar el reclamo por su inocencia y libertad. El diputado Máximo Kirchner, único orador del evento, dio un mensaje sumamente crítico hacia la interna del peronismo e ironizó contra los “supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y las petroleras”.

Con cánticos de “Vamos a volver”, una primera entonación del aria Aurora y el himno nacional argentino, se dio inicio formal del acto, con las palabras del dirigente de La Cámpora, que criticó a los dirigentes que, según él, han intentado apartar a CFK de los espacios de conducción del PJ.

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“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó el legislador al aludir al escenario electoral. En un mensaje dirigido claramente a Axel Kicillof, cuestionó: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”.

En el mismo pronunciamiento, agregó: “Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.

“El problema, muchas veces, es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, expuso.

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Y añadió: “Muchas veces durante este año hemos visto y escuchado que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina, transformados en ser consultores y olvidados de ser militantes.”

"Algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza“, fustigó.

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En otro pasaje, Máximo Kirchner apuntó contra los cuestionamientos internos: “Si alguno piensa que esa mujer que le dio ocho años a la Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso nacional argentino.”

Uno de los puntos más candentes apuntó a la actitud de gobernadores del peronismo que pactan con el Gobierno, como los “gobernadores como Jalil para Catamarca que dio quórum a la reforma laboral que le quita derechos, oportunidades y futuro a millones de argentinos y argentinas”.

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Unas 15 mil personas se acercaron a Parque Lezama para participar del banderazo

El evento, que comenzó poco después de las 15.30, inició con un video con testimonios y comentarios de cariño de personas, quienes reflejaban el contraste por el malestar con la situación económica actual y los gobiernos de CFK. En la secuencia, los seguidores dejaron expresado su apoyo con la expresidenta y el reclamo para que sea liberada.

La convocatoria volvió a exponer la centralidad que el cristinismo le asigna al reclamo por la situación judicial de la ex mandataria. Aunque no está previsto formalmente, se espera que parte de la militancia se movilice luego hacia San José 1111, el edificio donde Kirchner cumple su detención, para manifestar su apoyo.

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Para la mayoría de los asistentes, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo clave para cualquier armado opositor de cara al 2027, al considerarla la dirigente con mayor caudal de votos aún en prisión.

La discusión sobre el rol de Cristina Kirchner viene generando permanentes divisiones al interior del peronismo. De un lado, están quienes defienden su conducción y consideran que su liderazgo es indispensable. Del otro, sectores justicialistas que reconocen su peso político, pero buscan mayor autonomía e incluso disputar la conducción, como el gobernador Axel Kicillof, el senador sanjuanino Sergio Uñac y sectores del peronismo federal, que se anotaron para incidir en la competencia de 2027.

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Estas diferencias han derivado en enfrentamientos verbales y posturas irreconciliables, lo que pone trabas en la construcción de una alternativa electoral competitiva.

Las fricciones internas en el peronismo obstaculizan el armado de una coalición amplia, condición considerada necesaria para enfrentar a los sectores antiperonistas. En la última elección, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO consolidó un bloque opositor con alta capacidad de movilización electoral, lo que obliga al peronismo a buscar acuerdos que trasciendan las disputas internas.

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El mensaje que surja de Parque Lezama tendrá rebote tanto por la militancia como por los referentes de las distintas corrientes peronistas.