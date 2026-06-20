Los panameños vuelven a pedir salarios más altos, pero siguen por debajo de los niveles de 2025

Las posiciones junior reportaron un salario pretendido promedio de $744 al mes durante mayo. (Reuters)

Después de varios meses de retrocesos, las aspiraciones salariales de los panameños mostraron una ligera recuperación en mayo. Sin embargo, la mejora todavía no es suficiente para revertir la caída acumulada que registra el mercado laboral durante 2026.

De acuerdo con el más reciente Reporte del Mercado Laboral elaborado por Konzerta, el salario promedio pretendido por quienes buscan empleo en Panamá alcanzó los $994 mensuales en mayo, lo que representa un aumento de apenas 0.15% respecto a abril.

Aunque se trata del segundo incremento consecutivo tras haber tocado fondo en marzo, las expectativas salariales continúan por debajo de los niveles observados hace un año.

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La cifra cobra relevancia porque funciona como una especie de termómetro de las expectativas de los trabajadores sobre el mercado laboral.

Mientras más optimismo existe sobre las oportunidades de empleo y los ingresos futuros, mayores suelen ser los salarios solicitados por quienes buscan trabajo. Cuando ocurre lo contrario, las aspiraciones tienden a moderarse.

Tecnología y Sistemas figura entre las áreas con mayores expectativas salariales dentro de los segmentos profesionales especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe muestra que, pese a la leve recuperación observada en los últimos dos meses, los salarios pretendidos acumulan una caída de 6.96% en lo que va de 2026.

“Si bien en mayo observamos una leve recuperación de las aspiraciones salariales respecto a los meses anteriores, el salario requerido por los talentos panameños continúa por debajo de los niveles registrados hace un año", señaló Jeff Morales, gerente de Marca de Konzerta.

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Las diferencias también se observan según el nivel de experiencia. Los profesionales que aspiran a posiciones de jefatura solicitaron en promedio $1,291 mensuales, aunque esta categoría registró una disminución de 0.93% respecto al mes anterior.

En contraste, los cargos semi senior y senior mostraron un aumento de 0.38%, con una aspiración promedio de $1,033 mensuales, mientras que las posiciones junior se mantuvieron prácticamente estables en $744 al mes.

Al analizar los puestos específicos, las mayores aspiraciones salariales continúan concentrándose en ocupaciones técnicas y profesionales especializadas. En el nivel de jefatura, Seguridad Informática lidera con una expectativa de $2,000 mensuales.

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Ventas y Comercial continúan concentrando la mayor cantidad de vacantes publicadas en el mercado laboral panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los cargos senior y semi senior, Ingeniería Civil encabeza la lista con $1,800, mientras que en las posiciones junior destaca Programación de Producción con $950 al mes.

En el otro extremo aparecen áreas operativas con expectativas considerablemente menores. Los puestos de Mantenimiento y Limpieza registran los salarios pretendidos más bajos tanto en el segmento senior como en el junior, con montos de $700 y $625 mensuales, respectivamente.

Las cifras también reflejan comportamientos distintos según el área profesional. En las posiciones semi senior y senior, Recursos Humanos registró el mayor incremento mensual, con un crecimiento de 3.13%, mientras que Marketing y Comunicación experimentó la mayor caída, al retroceder 2.66%.

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Sin embargo, cuando se observa la evolución de los últimos doce meses, Marketing y Comunicación es precisamente el único sector que muestra crecimiento, con un aumento interanual de 2.25%. Por el contrario, Tecnología y Sistemas presenta la mayor contracción, con una disminución de 11.58%.

Entre los profesionales semi senior y senior, las áreas con mayores aspiraciones salariales son Tecnología y Sistemas, con $1,240 mensuales; Producción, Abastecimiento y Logística, con $1,135; y Recursos Humanos, con $1,132.

En el segmento junior, Recursos Humanos encabeza las expectativas con $796, seguido por Tecnología y Sistemas con $783.

Las aspiraciones salariales acumulan una caída de 6.96% en lo que va de 2026, pese a la recuperación observada en los últimos dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato relevante del estudio es la persistencia de la brecha de género. En mayo, los hombres solicitaron en promedio $1,015 mensuales, mientras que las mujeres aspiraron a $971.

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La diferencia equivale a una brecha de 4.60% a favor de los varones, aunque el informe señala que esta distancia se ha reducido en comparación con meses anteriores.

La dinámica de las postulaciones también muestra diferencias. Los hombres predominan en las posiciones junior y de jefatura, mientras que las mujeres representan la mayoría de las postulaciones en los cargos semi senior y senior, donde concentran el 52.62% del total.

Mientras tanto, la demanda de talento sigue concentrándose en áreas comerciales. Ventas lidera los avisos de empleo publicados en el país con el 13.53% del total, seguida por Comercial con 10.12% y Contabilidad con 5.07%.

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Las mismas áreas encabezan también las postulaciones de los candidatos, reflejando dónde se concentra actualmente buena parte de la actividad laboral en Panamá.

Aunque mayo dejó señales de recuperación, el comportamiento acumulado del año muestra que los trabajadores continúan ajustando sus expectativas salariales a un mercado laboral que todavía no logra recuperar completamente el dinamismo observado en años anteriores.