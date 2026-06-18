Ni Pelota Libre ni FubolLibre App: las plataformas oficiales para seguir el Mundial 2026

Acceder a partidos del Mundial a través de plataformas piratas, como Pelota Libre, implica vulnerar derechos de transmisión y exponerse a riesgos concretos. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / magnific)

La transmisión del Mundial 2026 despierta una enorme expectativa global y, con ella, crecen las consultas sobre cómo acceder de forma legal a todos los partidos. Aunque alternativas no autorizadas como Pelota Libre y FubolLibre App han ganado terreno por su promesa de acceso gratuito, la opción segura y legítima para seguir el torneo es recurrir a plataformas oficiales de streaming.

Estas garantizan calidad de imagen, estabilidad en la señal y protección frente a riesgos informáticos, elementos ausentes en las páginas piratas.

Plataformas oficiales para ver el Mundial 2026 en streaming

Ver la Copa del Mundo por internet de manera legal es posible gracias a una extensa lista de plataformas designadas en cada país. En América Latina, DGO, el servicio de streaming de DirecTV, figura entre las principales alternativas para acceder a los partidos, incluida la ceremonia de apertura. En México, los usuarios pueden optar por ViX, Disney+ y las aplicaciones de TV Azteca y TelevisaUnivision, que cuentan con derechos de transmisión.

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Fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte), en Ciudad de México (México). EFE/ Tomas Pérez

Para quienes residen en Argentina, las opciones habilitadas son Disney+, DGO, Flow y TyC Sports Play. En Estados Unidos, la cobertura online estará disponible a través de Peacock, así como de las aplicaciones oficiales de Telemundo y Fox Sports, que comparten los derechos de emisión digital.

Los aficionados de España podrán seguir los encuentros por Movistar Plus+ y DAZN, mientras que en Perú, América tvGO se encargará de la transmisión de varios partidos. Todas estas plataformas ofrecen acceso en alta definición y cobertura oficial, aspectos que las diferencian de las alternativas no autorizadas.

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Mundial 2026: el auge de los servicios piratas y el impacto en la industria

El tamaño sin precedentes del Mundial 2026, que reúne a 48 selecciones y suma un total de 104 partidos, ha desatado una demanda extraordinaria en internet. Esta situación ha impulsado la aparición y popularidad de plataformas ilegales como Pelota Libre y FubolLibre App, que prometen acceso gratuito a grandes eventos deportivos.

Anuncios engañosos en la plataforma inducen a fraudes financieros y descargas de software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estas alternativas resultan atractivas para muchos usuarios por eludir los costos de los servicios oficiales, su funcionamiento no cuenta con autorización y perjudica a las empresas que adquieren los derechos de transmisión a cambio de cifras millonarias.

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El acceso a estas señales piratas afecta la financiación de la infraestructura técnica, la producción televisiva y la cobertura internacional. Además, la experiencia de usuario en estas plataformas suele verse mermada por cortes constantes, publicidad invasiva y una calidad de imagen inferior respecto a las señales oficiales.

Los riesgos de ver el Mundial 2026 en plataformas no autorizadas

Acceder a partidos del Mundial a través de plataformas piratas, como Pelota Libre, implica vulnerar derechos de transmisión y exponerse a riesgos concretos. Los especialistas en ciberseguridad advierten que el uso de estos servicios puede facilitar la instalación de malware, la sustracción de datos personales y la exposición a fraudes digitales.

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FútbolLibre App ofrece partidos gratis del Mundial 2026, pero su uso implica violación de derechos de transmisión. (Google Play)

Cabe señalar que el atractivo principal de Pelota Libre es el acceso gratuito a los partidos, pero esta gratuidad supone la renuncia a cualquier tipo de protección tecnológica o legal.

La instalación de aplicaciones o archivos APK fuera de las tiendas oficiales elimina barreras de seguridad, permitiendo la entrada de troyanos, ransomware y programas espía.

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Además, muchos de estos sitios requieren la creación de perfiles o la instalación de extensiones en el navegador, procedimientos que incrementan el riesgo de phishing y robo de información bancaria. Los anuncios engañosos, como mensajes que alertan sobre la presencia de virus en el dispositivo, son usados para inducir errores y obtener datos sensibles.

Aficionados mexicanos se congregan en un parque para ver un partido de fútbol del Mundial 2026 en una pantalla gigante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FubolLibre App y los peligros detrás de su uso

FubolLibre App se presenta como una alternativa similar para ver partidos sin pagar, pero su uso expone a los aficionados a riesgos legales y tecnológicos. Descargar el archivo APK de esta aplicación desde sitios no oficiales elimina los filtros de seguridad de los dispositivos móviles, facilitando la entrada de virus y otras amenazas informáticas.

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Además, el registro de cuentas y la instalación de extensiones funcionan como mecanismos para robar información personal y financiera mediante phishing.

La actividad de FubolLibre App no se limita a retransmitir señales, sino que recurre a técnicas de hackeo para vulnerar sistemas y obtener acceso a contenido protegido. Autoridades judiciales y organismos internacionales han intensificado los operativos contra la piratería audiovisual, como lo evidenció la detención en Argentina del creador original de la red Fútbol Libre y el cierre de más de 50 dominios asociados.

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Imágenes de los aficionados que acudieron a los puntos de reunión establecidos para ver el partido de manera gratuita. (CDMX)

Consecuencias legales y riesgos económicos de recurrir a servicios piratas

Si bien la persecución judicial se concentra en los administradores de las redes ilegales, los usuarios también enfrentan consecuencias negativas. Además de la exposición a virus y fraudes, la interacción con publicidad engañosa y mensajes intimidatorios puede derivar en la entrega involuntaria de datos o en la realización de pagos por servicios inexistentes.

Ahora bien, el resultado puede ser el robo de identidad, pérdidas económicas y el compromiso de información bancaria.

El uso de plataformas como Pelota Libre y FubolLibre App para ver el Mundial 2026 representa una infracción a la propiedad intelectual y pone en peligro la seguridad de los dispositivos y los datos personales de los usuarios. Frente a esto, la alternativa más segura y fiable es optar por las plataformas oficiales de cada país, que ofrecen transmisiones en alta definición, estabilidad y protección frente a amenazas digitales.

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