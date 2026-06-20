Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Gobierno de Noruega prohíbe el uso de la IA en niños de 6 a 13 años en escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noruega se convertirá en el primer país europeo en restringir de forma explícita el uso de inteligencia artificial generativa en las escuelas primarias. A partir del próximo curso académico, los estudiantes de entre 6 y 13 años no podrán utilizar herramientas como ChatGPT durante las clases, una decisión con la que el Gobierno busca reforzar el aprendizaje tradicional y revertir la caída en los resultados educativos.

El anuncio fue realizado por el primer ministro, Jonas Gahr Støre, quien sostuvo que los alumnos más pequeños deben concentrarse en desarrollar habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y las matemáticas antes de incorporar tecnologías avanzadas a su formación.

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La medida supone un cambio de rumbo para uno de los sistemas educativos más digitalizados de Europa y llega en un momento en que las principales empresas tecnológicas promueven el uso de asistentes basados en inteligencia artificial en las aulas.

El gobierno noruego decidió poner límites al uso de la IA en escuelas. (Freepik)

La prohibición se aplicará a los estudiantes de primaria

La nueva normativa establece que los alumnos de entre 6 y 13 años no podrán usar, por norma general, aplicaciones de inteligencia artificial generativa durante sus actividades escolares.

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Según explicó el Gobierno laborista, el objetivo es evitar que estas herramientas terminen sustituyendo procesos esenciales del aprendizaje y que los estudiantes dependan de ellas demasiado pronto.

“Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas”, afirmó Jonas Gahr Støre durante una rueda de prensa.

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Las autoridades consideran que recurrir de manera prematura a la inteligencia artificial puede llevar a los menores a saltarse etapas decisivas de su desarrollo académico.

Estudiantes que tengan entre 6 y 13 años no podrán usar IA para actividades escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso será gradual según la edad

Aunque la restricción afecta principalmente a la educación primaria, el Ejecutivo noruego ha optado por una estrategia escalonada para los estudiantes de mayor edad.

En la etapa comprendida entre los 14 y los 16 años, las herramientas de inteligencia artificial podrán utilizarse de manera limitada y siempre bajo supervisión de los docentes.

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Por su parte, los jóvenes de entre 17 y 19 años sí recibirán formación específica para aprender a utilizar estas tecnologías de forma responsable, con el propósito de prepararlos para la universidad y el mercado laboral.

El Gobierno considera que, en esta etapa, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil siempre que exista criterio y orientación pedagógica.

El uso de la IA en Noruega será gradual, por lo que los estudiantes de 14 a 16 años podrán usarlo de manera limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noruega da marcha atrás en su apuesta por la digitalización

La decisión representa un giro significativo en la política educativa del país escandinavo.

Durante los años noventa, Noruega comenzó a introducir computadoras en las aulas y, a partir de 2010, impulsó el uso masivo de tabletas tras la llegada del iPad. Este proceso redujo progresivamente la presencia de libros impresos y de la escritura manual en los centros educativos.

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Durante más de una década, el país fue considerado uno de los referentes europeos en digitalización educativa.

Sin embargo, el Gobierno ahora apuesta por recuperar algunos métodos tradicionales de enseñanza.

Pese a su plan digitalización, Noruega ha decidió volver a implementar libros físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros de papel regresarán a las escuelas

Junto con las restricciones a la inteligencia artificial, las autoridades anunciaron una ley destinada a financiar el regreso de los libros impresos a las aulas.

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La iniciativa busca reducir la dependencia de las pantallas y ofrecer nuevamente materiales físicos para apoyar el aprendizaje.

De esta forma, las escuelas contarán con más recursos en papel y los estudiantes volverán a tener un contacto más frecuente con libros tradicionales, una práctica que había perdido protagonismo durante los últimos años.

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Estudiantes de primaria en Noruega volverán a usar libros físicos para estudiar. EFE/Juan M. Espinosa

Una tendencia que ya había comenzado en otros países

Aunque Noruega será el primer país europeo en adoptar una medida de este tipo, no es el primero en el mundo.

China implementó restricciones similares en mayo de 2025. El Ministerio de Educación del país asiático publicó entonces directrices que prohíben a los alumnos de primaria utilizar de forma independiente herramientas de inteligencia artificial generativa.

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La estrategia china también establece un uso progresivo según la edad, un modelo que ahora inspira la nueva política educativa noruega.

Además, el Gobierno de Oslo presentó recientemente un plan para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, siguiendo una línea similar a la adoptada por Australia y otros países europeos.

Con estas medidas, Noruega busca equilibrar la incorporación de las nuevas tecnologías con la preservación de los métodos tradicionales de enseñanza, en medio de un debate internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial y las pantallas en el aprendizaje de niños y adolescentes.