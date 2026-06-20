Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

Este video presenta una conversación en estudio con dos presentadores, un hombre y una mujer, sentados frente a micrófonos. La mujer sostiene un teléfono móvil mostrando la imagen de una persona. Una leyenda en pantalla identifica el segmento como 'HABLAMOS CON WANDA' y muestra una cita sobre 'Zai'. El programa aborda las declaraciones de Wanda Nara relacionadas con Zaira y Maxi Kilates.

Desde el sofá de su casa en Buenos Aires, Wanda Nara llamó al celular de su hermana Zaira Nara mientras esta conducía en vivo el programa Ahora quiero vale cuatro, de DGO Stream, en el marco de la Copa del Mundo 2026. Lo que siguió fue un segmento de shippeo en toda regla, con el cantante de cumbia Maxi Kilates el estudio de Miami como candidato oficial, propuesto por la propia Wanda ante la mirada atónita —y divertida— de Zaira y del conductor Joaquín “El Pollo” Álvarez.

El cruce empezó con tono nostálgico. Wanda y el Pollo recordaron la época en que la empresaria vivía en Rusia y era muy amiga de Estefanía “Tefi” Russo, esposa del conductor. “Éramos como dos tradwife, esposas perfectas”, dijo Wanda, en referencia al movimiento que promueve el regreso de las mujeres a los roles que tenían en la década de 1950. Contó que “hacían adornos florales” y pasaban el tiempo en sus casas. Zaira, que escuchaba todo, no tardó en quedar fuera de esa categoría: “Zaira nunca sería una tradwife porque no nació para ser servidora de ningún hombre”, definió su hermana mayor. La propia Zaira lo confirmó sin titubeos: “Yo no estoy en pareja, pero no podría llegar a ser la esposa perfecta de nadie”.

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Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Pollo abrió la puerta a la pregunta que todos querían hacer: si Wanda sabía de algún pretendiente rondando a Zaira en Miami. “Yo sé que el Instagram se le explota, pero yo no vi un hombre por acá”, comentó el conductor. Wanda respondió con una teoría propia: “Si lleva alguien ahí, al hotel, significa que lo está blanqueando. Y quizás no está para blanquear a nadie”.

Zaira Nara y Maxi Kilates sonriendo en una entrevista, mientras Wanda Nara le habla a su hermana desde el teléfono celular (VisualesIA ScribNews)

Fue entonces cuando Maxi Kilates, el líder de la banda argentina de cumbia 18 Kilates, entró en escena como candidato. “¿Vos decís que Maxi es un hombre que podría gustar de Zaira?”, le preguntó el Pollo a Wanda. La respuesta llegó sin rodeos: “A Zaira le hace falta un turro que un poco la mueva. Zaira es muy estructurada, muy dura. Necesita un hombre con experiencia y de barrio”.

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El momento más festivo llegó cuando Wanda se animó a imaginar el futuro de esa unión hipotética. “¿Pollo, sabés qué me estoy imaginando? Un hijo de Zaira y Maxi va a tener trescientos dientes”, lanzó, en alusión a las dentaduras de ambos. La frase desató carcajadas en el estudio de DGO en Miami. Wanda completó el cuadro con un elogio a su hermana: “Quiero decir que Zaira tiene pedigrí del bueno”.

Zaira y Wanda Nara

Luego, Zaira fue más directa sobre el estilo de su hermana mayor: “Wanda es metida. Si le queda algún pendiente, me lo tira a mí”.

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Wanda no negó la acusación y la convirtió en argumento: “Nunca, nunca, nunca siguió con uno que le sugerí yo, pero si va de fracaso en fracaso”. El remate final lo dejó para el perfil que, según ella, le falta a Zaira en su vida sentimental: “Zaira necesita un hombre sudado, porque no siente olor a hombre hace un montón. Viene de estar con relaciones en las que no sintió olor a hombre sino a fragancias francesas”. Kilates, parado en el estudio de Miami, escuchó todo espalda con espalda junto a Zaira, tal como lo había pedido el Pollo al inicio del segmento.

Zaira, por su parte, no se quedó sin argumentos. Reconoció que alguna vez le hizo caso a los consejos amorosos de Wanda, pero aclaró el resultado: “Vi qué onda y no”. Y le advirtió con humor: “Te van a llamar todos mis ex, todos te van a llamar, de a uno. Andá, andá”.

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