Tecno

Cuidado con EvilTokens, el nuevo fraude que se disfraza de Microsoft para infiltrarse en cuentas corporativas

Microsoft 365 es el principal objetivo del nuevo esquema de phishing reportado por ESET

Guardar
Google icon
El kit EvilTokens permite a los atacantes infiltrarse en sistemas empresariales sin páginas falsas. (Reuters)
El kit EvilTokens permite a los atacantes infiltrarse en sistemas empresariales sin páginas falsas. (Reuters)

La sofisticación de las campañas de phishing continúa en aumento y representa una amenaza persistente para las empresas. Según ESET, una de las compañías líderes en ciberseguridad, ha surgido una nueva modalidad de fraude digital conocida como EvilTokens.

Se trata de un kit de phishing como servicio, también llamado PhaaS, que puede ser adquirido por cualquier interesado y que ha demostrado evadir los mecanismos de defensa más avanzados, incluyendo páginas oficiales y sistemas de autenticación multifactor.

PUBLICIDAD

A diferencia de otras técnicas, EvilTokens no depende de páginas falsas ni de la recolección de credenciales en sitios clonados. El ataque se dirige directamente a los entornos de Microsoft 365, explotando un método legítimo de autenticación que utiliza códigos de dispositivo. Los delincuentes aprovechan este proceso para transformar un mecanismo de seguridad en un acceso no autorizado a cuentas corporativas.

El procedimiento arranca cuando los atacantes generan un código de dispositivo válido y lo incluyen en mensajes que simulan actividades cotidianas dentro de una organización, como compartir documentos o enviar invitaciones de calendario. Estos mensajes se diseñan para pasar desapercibidos y no levantar sospechas entre los empleados.

PUBLICIDAD

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Los ciberdelincuentes envían códigos auténticos para engañar a empleados y obtener acceso a recursos críticos. (Reuters)

Cuando el destinatario recibe el mensaje, es conducido a una página auténtica de Microsoft, donde se le solicita introducir el código. Puesto que la web es real y el proceso puede incluir autenticación en dos pasos, resulta complicado para la víctima identificar que se trata de un engaño. Sin saberlo, el usuario termina habilitando una sesión que ya ha sido iniciada por los atacantes, quienes obtienen acceso a servicios empresariales como el correo electrónico, OneDrive, Teams y SharePoint.

Amenaza para las empresas

El desarrollo de EvilTokens representa un reto nuevo para los equipos de seguridad informática. Las técnicas convencionales, como la detección de enlaces o páginas fraudulentas, no resultan efectivas porque el engaño se ejecuta completamente dentro de la infraestructura legítima de Microsoft. Esta característica dificulta la identificación y contención del ataque.

La comercialización de este kit como un servicio accesible amplía el alcance de los ciberdelincuentes, quienes pueden poner en riesgo los sistemas de cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector. El acceso a recursos críticos a través de Microsoft 365 puede abrir la puerta a filtraciones de datos, movimientos laterales dentro de la red y vulneraciones continuas.

El proceso de ataque se realiza íntegramente en plataformas legítimas de Microsoft, lo que dificulta su detección. (Reuters)
El proceso de ataque se realiza íntegramente en plataformas legítimas de Microsoft, lo que dificulta su detección. (Reuters)

Prevención y recomendaciones

Frente a esta amenaza, ESET sugiere adoptar medidas que pongan el foco en la prevención y la concienciación del usuario. La recomendación principal consiste en evitar ingresar códigos de autenticación que no hayan sido solicitados por iniciativa propia.

Si se recibe una petición inesperada para introducir un código, aunque el proceso sea dentro de una página auténtica de Microsoft, la acción más segura es desconfiar y consultar con el área de tecnología o con el responsable de seguridad de la empresa.

La formación constante del personal y la actualización de los protocolos de seguridad internos se convierten en herramientas esenciales para evitar caer en este tipo de fraudes. Además, es importante revisar los procedimientos de acceso y reforzar las capas de protección en los servicios corporativos asociados a Microsoft 365.

Ciberataque
La formación del personal y la consulta con áreas de seguridad son claves para frenar este tipo de fraudes. (Reuters)

La aparición de EvilTokens subraya la necesidad de que las organizaciones mantengan una vigilancia permanente sobre los métodos de acceso y las técnicas de ingeniería social que evolucionan rápidamente en el panorama digital. El compromiso de los empleados y la comunicación fluida con los equipos de seguridad son factores determinantes para reducir el impacto de este tipo de ataques.

Temas Relacionados

CiberseguridadMicrosoftPhishingFraude digitalTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevos centros de datos flotantes generan electricidad a partir de las olas del océano

El procesamiento de datos se realiza a bordo, utilizando el océano para refrigerar los equipos sin agua dulce

Nuevos centros de datos flotantes generan electricidad a partir de las olas del océano

Cómo funciona el revolucionario sistema del MIT que les permite a los robots tener memoria espacial similar a la humana

DAAAM combina visión por computadora y mapeo tridimensional para que las máquinas localicen objetos y respondan preguntas sobre su entorno en lenguaje natural, con una precisión hasta 53% superior a los métodos existentes

Cómo funciona el revolucionario sistema del MIT que les permite a los robots tener memoria espacial similar a la humana

Baterías de autos eléctricos que detectan su envejecimiento en tiempo real: el nuevo avance de Europa

El nuevo sistema detecta fallos ocultos dentro de las celdas de autos eléctricos

Baterías de autos eléctricos que detectan su envejecimiento en tiempo real: el nuevo avance de Europa

Aniversario de ‘Las guerreras K-pop’: así será la transmisión de 9 horas de Netflix y otras sorpresas más

El maratón aniversario ofrecerá contenido en vivo para fanáticos de todo el mundo

Aniversario de ‘Las guerreras K-pop’: así será la transmisión de 9 horas de Netflix y otras sorpresas más

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

En su columna en Infobae a la Tarde, Tomás Trapé abordó las tensiones que atraviesan el desarrollo de la inteligencia artificial y planteó cómo distintas concepciones sobre el progreso influyen en la búsqueda de la próxima gran revolución tecnológica

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por el grupo C

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por el grupo C

Cómo funciona el criterio de desempate de los grupos en el Mundial 2026: por qué Argentina podría asegurar la cima en el segundo partido

El contundente mensaje de Cristiano Ronaldo tras la polémica que se desató en Portugal sobre su rendimiento

El ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026 que armó un prestigioso diario y lidera una selección sudamericana

El misterioso “jugo de pepinillos” que tomó un árbitro tras sufrir una lesión en pleno partido del Mundial

TELESHOW

Mauro Icardi habría definido su futuro: el llamativo posteo que reveló su decisión

Mauro Icardi habría definido su futuro: el llamativo posteo que reveló su decisión

Pampita pausó su agenda del Mundial para salir con Martín Pepa y amigos en Miami

Laura Fidalgo habló de su intimidad y contó cuál es su frecuencia sexual: “¿La casita está visitada?”

Las vacaciones de Karina Mazzocco en Brasil: Playas, atardeceres y langostinos

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

INFOBAE AMÉRICA

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

Guatemala: Los 48 Cantones exigen al Ministerio Público una pesquisa por la evasión de un reo en Totonicapán