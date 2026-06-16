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Así operan los hackers durante Mundial 2026: de entradas falsas al robo de identidades

Campañas con sitios copiados, paquetes de viaje fraudulentos y enlaces engañosos buscan capturar datos personales y credenciales, afectando a hinchas, prensa y voluntarios

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Ciberdelincuentes aprovechan la cita mundialista para estafar a miles de fanáticos del fútbol - crédito S2GRUPO,
Ciberdelincuentes aprovechan la cita mundialista para estafar a miles de fanáticos del fútbol - crédito S2GRUPO,

El Mundial 2026 a parte de ser un espectáculo deportivo global, es también un escenario de riesgo digital. La magnitud del evento, con millones de aficionados conectados, sistemas tecnológicos desplegados en tres países, se convierte en un terreno fértil para los ciberdelincuentes, que ven en el evento una oportunidad única para lanzar ataques y estafas a gran escala.

Desde la venta de entradas falsas hasta el robo masivo de identidades y la manipulación de plataformas, los hackers aprovechan el volumen de datos, el ritmo frenético y la presión operativa para encontrar nuevas vías de ataque.

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La sofisticación y el alcance de las amenazas superan cualquier antecedente, impactando no solo a los aficionados y organizadores, también a proveedores, medios de comunicación y las propias infraestructuras críticas del torneo. En este panorama mundialista, la resiliencia digital se vuelve tan fundamental como la seguridad física.

Para la multinacional de ciberseguridad S2Grupo, la defensa más efectiva comienza por anticipar los métodos de los atacantes, coordinar respuestas rápidas y convertir la ciberseguridad en una prioridad estratégica desde el primer día del evento.

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La magnitud del torneo eleva el riesgo para aficionados y organización, con amenazas que van de fraudes y robo de datos a sabotajes sobre servicios críticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad en el Mundial 2026

  1. Ransomware y secuestro de sistemas

Uno de los mayores peligros es el ransomware, capaz de paralizar sistemas de acreditación, prensa, logística, hoteles o la infraestructura tecnológica de los estadios. Un ataque de este tipo puede afectar directamente la operación del torneo y la reputación de los organizadores, generando pérdidas económicas y caos logístico.

  1. Ataques DDoS y saturación de servicios

La saturación de portales oficiales, aplicaciones, plataformas de venta de entradas y servicios de streaming mediante ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) puede dejar fuera de línea información crítica, bloquear la compra de entradas o provocar interrupciones en transmisiones clave. La consecuencia directa es la frustración del usuario y pérdidas millonarias para la organización.

  1. Phishing y fraude digital

El Mundial es terreno fértil para campañas de phishing: sitios web clonados, sorteos falsos, paquetes de viaje fraudulentos y ventas de entradas falsas buscan aprovecharse de aficionados, periodistas, voluntarios y personal del evento. Basta con un clic en un enlace engañoso o el ingreso de datos personales en una web falsa para caer en la trampa.

  1. Robo de datos y suplantación de identidades

Los datos personales (desde pasaportes y credenciales biométricas hasta información financiera y credenciales de acceso) son extremadamente valiosos. Los hackers buscan obtenerlos para cometer fraude, suplantar identidades o venderlos en mercados clandestinos. Delegaciones deportivas, empleados y proveedores también forman parte del blanco.

Plano cerrado de una mano pálida apoyada en el teclado de una laptop, iluminada por una luz azul fría que emana de la pantalla en un entorno oscuro.
Phishing mundialista, la amenaza que explota sorteos falsos y entradas clonadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Vulnerabilidades en la cadena de suministro

Proveedores de tecnología, transporte, seguridad, telecomunicaciones y catering pueden ser utilizados como puertas de entrada hacia sistemas más críticos si no cuentan con controles adecuados. Un eslabón débil en la cadena puede abrir la puerta a ataques de impacto global.

  1. Infraestructuras críticas bajo amenaza

Redes eléctricas, telecomunicaciones, transporte y centros de datos de estadios inteligentes están en la mira de los ciberdelincuentes. Sabotajes, accesos no autorizados o interrupciones pueden comprometer la seguridad y continuidad del evento.

Cómo proteger los datos y el dinero digital durante la Copa Mundo 2026

  • Utilizar contraseñas robustas, únicas y activar la autenticación multifactor en todas las cuentas sensibles.
  • Verificar siempre la autenticidad de los sitios web antes de realizar compras o ingresar datos personales, evitando enlaces sospechosos y correos no solicitados.
  • Mantener actualizado el software, los sistemas operativos y las aplicaciones para corregir vulnerabilidades conocidas.
  • Instalar y mantener activo un antivirus confiable y soluciones antimalware en todos los dispositivos.
  • Capacitar a empleados, voluntarios y proveedores en buenas prácticas de ciberseguridad, alertando sobre riesgos de phishing e ingeniería social.
  • Segmentar las redes y limitar los privilegios de acceso solo a quienes lo necesiten.
  • Implementar planes de respaldo, monitoreo continuo y respuesta rápida ante incidentes.
  • Supervisar la seguridad de la cadena de suministro y exigir controles estrictos a todos los proveedores tecnológicos y logísticos.

La capacitación y la concienciación de todos los actores involucrados son clave para reducir los riesgos. La experiencia demuestra que el error humano, más que las fallas técnicas, suele ser el origen de los incidentes más graves.

Un incidente digital en un evento como el Mundial puede convertirse en un problema operativo, económico y reputacional, e incluso escalar a una amenaza física. Por ello, la estrategia ganadora será aquella que integre inteligencia de amenazas, vigilancia continua, resiliencia operativa y cooperación público-privada desde la planificación inicial.

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