Así serán los nuevos robotaxis de Uber: vehículos eléctricos, sensores avanzados y viajes sin conductor

Uber prueba su nuevo robotaxi. (Lucid)

Uber continúa reforzando su apuesta por la conducción autónoma y anunció que pondrá en marcha un servicio premium de robotaxis en Houston a mediados de 2027. La ciudad texana se convertirá en el segundo mercado estadounidense de esta iniciativa, que la compañía desarrolla junto con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid y la startup especializada en conducción autónoma Nuro.

La expansión forma parte de una estrategia más amplia que busca desplegar estos vehículos en decenas de ciudades durante los próximos años. Antes de llegar a Houston, las tres empresas planean lanzar el servicio en el Área de la Bahía de San Francisco a finales de 2026, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para Uber en el mercado de los vehículos sin conductor.

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Con este movimiento, la compañía competirá directamente con Waymo, la empresa de conducción autónoma propiedad de Alphabet, que ya ofrece servicios comerciales de robotaxis tanto en San Francisco como en Houston.

Uber empezará a apostar por la conducción autónoma. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Cómo serán los nuevos robotaxis de Uber

La flota estará compuesta por vehículos Lucid Gravity, un SUV eléctrico presentado este año que incorpora una combinación de cámaras de alta resolución, radares y sensores lidar de estado sólido. Estos sistemas permiten al automóvil interpretar el entorno en tiempo real y desplazarse de manera autónoma.

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Mientras Nuro aporta la tecnología de conducción autónoma, Uber será la encargada de gestionar la flota y desarrollar toda la experiencia para los pasajeros, incluyendo la interacción con el vehículo y los servicios asociados al viaje.

Los primeros 100 robotaxis ya se encuentran en fase de pruebas. Actualmente circulan por las calles de Houston con operadores de seguridad al volante, mientras que otras validaciones se realizan mediante circuitos cerrados y simulaciones.

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La cantidad de vehículos destinados a las pruebas aumentará en las próximas semanas, coincidiendo con el inicio de la producción de las primeras unidades comerciales en la planta de Lucid ubicada en Arizona.

Uber empezará a usar autoseléctricos para tener su propia flota de robotaxis. (Lucid)

Las pruebas avanzan en San Francisco

Durante los últimos meses, Nuro ha estado evaluando los SUV Lucid Gravity equipados con su sistema de conducción autónoma en San Francisco. Incluso algunos empleados de Uber ya han podido solicitar estos vehículo s como parte de las pruebas internas.

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Aunque los automóviles todavía cuentan con supervisión humana, la compañía obtuvo recientemente una autorización del Departamento de Vehículos Motorizados de California que le permitirá avanzar hacia la eliminación del conductor de seguridad.

La meta es que los robotaxis comiencen a transportar pasajeros en San Francisco antes de finalizar 2026 y que Houston sea la siguiente ciudad en incorporarse al programa.

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Uber apuesta por los robotaxis y empezará sus pruebas en Houston. (Lucid)

Uber prepara infraestructura para el despliegue

La llegada de los vehículos autónomos también implica la creación de nuevas instalaciones. En Houston, Uber ya cuenta con un centro de operaciones de aproximadamente 50.000 pies cuadrados y una estación de carga exclusiva destinada a la futura flota.

Estas instalaciones serán fundamentales para gestionar el mantenimiento, la recarga y la logística diaria de los robotaxis.

La compañía considera que este tipo de infraestructura será clave para sostener una expansión gradual hacia otros mercados de Estados Unidos y posteriormente a nuevas regiones.

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Uber busca entrar a la competencia por los robotaxis. (Lucid)

Una alianza que impulsa a Lucid y Nuro

El proyecto también representa una oportunidad para sus socios tecnológicos. Nuro modificó su estrategia en 2024 y dejó de fabricar robots de reparto para centrarse en licenciar su software de conducción autónoma a fabricantes y empresas del sector automotor.

Por su parte, Lucid busca fortalecer sus ventas en un mercado de vehículos eléctricos dominado por Tesla. La alianza con Uber podría darle una importante plataforma para aumentar la producción de sus automóviles.

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Uber se comprometió a invertir 500 millones de dólares en Lucid y a adquirir al menos 35.000 vehículos preparados para funcionar como robotaxis. Además, la empresa de transporte compartido también realizó una inversión de alrededor de 500 millones de dólares en Nuro.

Uber forma alianzas para empezar a operar sus primeros robotaxis. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La competencia por los vehículos autónomos se intensifica

El anuncio confirma que la carrera por dominar el mercado de los robotaxis sigue acelerándose. Empresas como Waymo, Tesla y otros fabricantes tecnológicos buscan convertir la conducción autónoma en uno de los próximos grandes negocios de la movilidad.

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Con el lanzamiento previsto para Houston en 2027, Uber pretende consolidarse como uno de los principales actores de esta transformación y acercar un futuro en el que los viajes sin conductor formen parte de la vida cotidiana.