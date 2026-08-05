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Así luciría Windows 7 si incorporara IA y un renovado menú Inicio

Un nuevo concepto visual reimagina Windows 7 con funciones modernas como búsquedas inteligentes, widgets y un menú Inicio actualizado, manteniendo la esencia del sistema original

Windows 7 dejó de tener todo tipo de soporte desde el 2020.
Windows 7 dejó de tener todo tipo de soporte desde el 2020. (Microsoft)
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Windows 7 podría verse muy diferente si recibiera las funciones de inteligencia artificial y el lenguaje visual de las versiones más recientes del sistema operativo de Microsoft. Esa es la idea detrás de Windows 7 Remastered, un concepto creado por el diseñador AR 4789 que imagina cómo habría evolucionado el popular sistema lanzado en 2009 si continuara desarrollándose en la actualidad.

Aunque no se trata de un producto oficial ni forma parte de los planes de Microsoft, la propuesta ha llamado la atención por combinar la estética clásica de Windows 7 con herramientas modernas como búsquedas impulsadas por IA, widgets y un menú Inicio completamente renovado.

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El proyecto, presentado en un video conceptual, mantiene la esencia visual que convirtió a Windows 7 en uno de los sistemas operativos más recordados por los usuarios, pero incorpora elementos propios de Windows 11 y del lenguaje Fluent Design, caracterizado por transparencias, esquinas redondeadas y una interfaz más limpia.

Concepto de Windows 7 en pleno 2026.
Windows 7 remasterizado por un usuario. (YouTube AR 4789)

Un menú Inicio clásico, pero adaptado a la era moderna

Uno de los cambios más notorios es el regreso del icónico botón de Inicio circular. En lugar del diseño plano utilizado en las versiones más recientes de Windows, el concepto recupera la forma redonda original, aunque con un logotipo actualizado que conserva la identidad de Windows 7 y añade bordes suavizados.

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Al desplegar el menú, la nostalgia da paso a funciones actuales. La interfaz incluye grupos de aplicaciones, widgets con información útil y recordatorios integrados, características que Microsoft incorporó años después en Windows 11. El resultado es un equilibrio entre el diseño clásico y las necesidades actuales de productividad.

La barra de tareas también recibe una actualización. Los iconos adoptan un aspecto más moderno y destaca especialmente el del navegador, que mezcla rasgos visuales de Internet Explorer con Microsoft Edge, reforzando la idea de una evolución gradual en lugar de un cambio radical.

Concepto de Windows 7 en pleno 2026.
Las funciones que podría haber tenido Windows 7 si Microsoft lo hubiera mantenido. (YouTube AR 4789)

La inteligencia artificial transforma el Explorador de archivos

Más allá de los cambios estéticos, el concepto imagina cómo la inteligencia artificial podría mejorar algunas de las funciones más utilizadas del sistema operativo.

El Explorador de archivos presenta una interfaz reorganizada y minimalista inspirada en otro proyecto previo del mismo diseñador. Sin embargo, la principal novedad está en el buscador integrado, que deja atrás las búsquedas tradicionales basadas únicamente en nombres de archivos o palabras exactas.

En esta propuesta, la IA interpreta el significado de lo que escribe el usuario para localizar documentos relacionados, incluso cuando el término utilizado no coincide literalmente con el nombre del archivo. Este tipo de búsqueda semántica permitiría encontrar contenido de forma más rápida y natural, una función que ya comienza a incorporarse en distintos servicios impulsados por inteligencia artificial.

Concepto de Windows 7 en pleno 2026.
Así hubiera evolucionado Windows 7. (YouTube AR 4789)

Configuración unificada y una interfaz más limpia

Otro de los cambios planteados por Windows 7 Remastered es la desaparición del clásico Panel de Control como aplicación independiente.

En su lugar, todas las herramientas de administración del sistema se integran en una única aplicación de Configuración, donde se concentran tanto las opciones modernas como los ajustes avanzados. La propuesta busca simplificar la administración del sistema sin perder acceso a funciones tradicionales.

Los ajustes rápidos también reciben un rediseño importante. El panel incorpora abundantes efectos de transparencia característicos de Fluent Design y reorganiza los controles de conectividad, sonido y energía para facilitar su acceso. Aunque el diseño mantiene la coherencia visual del resto del sistema, algunos detalles, como la incorporación de un botón de cierre en la esquina superior derecha, podrían generar opiniones divididas entre los usuarios más tradicionales.

Concepto de Windows 7 en pleno 2026.
Funciones inteligentes de Windows 7 si no hubiera sido descontinuado. (YouTube AR 4789)

Regresan los gadgets del escritorio

Otro de los guiños a Windows 7 es el regreso de los gadgets del escritorio, una función muy popular durante la época de Windows Vista y Windows 7 que posteriormente desapareció.

En esta reinterpretación no se trata de una copia exacta de aquellos widgets, sino de una versión adaptada a las necesidades actuales. Los usuarios podrían fijar distintos paneles informativos directamente sobre el escritorio para consultar información de un vistazo sin necesidad de abrir aplicaciones adicionales.

Además, el concepto amplía las posibilidades de personalización con nuevos estilos visuales que mantienen la combinación de transparencias y esquinas redondeadas presente en toda la interfaz.

Aunque Windows 7 Remastered es únicamente un ejercicio de diseño y Microsoft no ha anunciado planes para desarrollar una versión similar, el proyecto demuestra cómo uno de los sistemas operativos más populares de la compañía podría adaptarse a la inteligencia artificial y a las tendencias actuales de diseño sin perder la identidad que todavía recuerdan millones de usuarios.

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