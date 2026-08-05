Canal de Panamá prevé iniciar reubicaciones por construcción de nuevo embalse a finales de 2027

La Autoridad del Canal de Panamá prevé iniciar las primeras reubicaciones de familias a finales de 2027 como parte del proyecto del embalse de Río Indio. Tomado de la ACP

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé iniciar a finales de 2027 el traslado de las primeras familias que deberán ser reubicadas por la construcción del embalse de Río Indio, uno de los proyectos más importantes para garantizar el suministro de agua del país y la operación de la vía interoceánica.

Paralelamente, la entidad avanza en la ejecución de programas sociales, ambientales y de desarrollo económico en las comunidades de la cuenca, mientras prepara medidas para enfrentar un posible fenómeno de El Niño que podría volver a afectar los niveles de los lagos Gatún y Alajuela.

La información fue dada a conocer por la subadministradora del Canal de Panamá y administradora designada de la ACP, Ilya Espino de Marotta, quien explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de los sitios de reasentamiento, avalúos de terrenos y negociaciones individuales con las familias que deberán trasladarse.

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El proceso abarcará las provincias de Colón, Panamá y Coclé y se desarrollará de manera gradual durante los próximos cuatro años.

Espino de Marotta explicó que la construcción de las viviendas, la titulación de terrenos y las negociaciones con cada familia requieren tiempo, por lo que las primeras reubicaciones se proyectan para finales de 2027.

Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora y administradora designada de la ACP, explicó que el proceso de compensación contempla la valoración de viviendas, terrenos, actividades económicas y aspectos socioculturales de cada familia.. Tomada de la ACP

Si el cronograma se mantiene, la construcción de la presa comenzaría durante 2028, una vez concluyan las primeras etapas del proceso de compensación y reasentamiento.

La futura administradora del Canal destacó que el marco de compensación ya fue acordado con la mayoría de las comunidades y se encuentra disponible públicamente.

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El documento establece las reglas para valorar terrenos, viviendas, actividades económicas y aspectos socioculturales, permitiendo que cada familia negocie directamente con la ACP, sin intermediarios, una solicitud que surgió durante el proceso de consultas desarrollado en la cuenca.

Uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación entre los residentes es el destino de los cementerios ubicados dentro del área que será ocupada por el futuro embalse.

Espino de Marotta aclaró que los camposantos no serán clausurados para impedir el acceso de las familias, sino que dejarán de recibir nuevos entierros para facilitar, en el futuro, los procesos de exhumación de quienes voluntariamente decidan trasladar los restos de sus familiares. La ACP también contempla habilitar nuevos cementerios fuera de la zona que ocupará el lago.

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El programa de Pago por Protección de Bosques ya incorpora a 32 familias y protege unas 300 hectáreas, con la meta de alcanzar 5.000 hectáreas. Tomada de la ACP

Mientras avanzan los preparativos del proyecto, el Canal desarrolla una amplia estrategia de desarrollo comunitario para fortalecer las condiciones de vida de las poblaciones que habitan la cuenca de Río Indio.

Entre las iniciativas se encuentran programas de capacitación en plomería, albañilería, electricidad y reparación de motores fuera de borda, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales cuando comiencen las obras de construcción y mejorar los ingresos de familias que actualmente dependen de actividades agrícolas y del transporte fluvial.

La ACP también impulsa un programa de Pago por Protección de Bosques, mediante el cual las familias reciben un incentivo económico anual por conservar las áreas boscosas dentro de sus propiedades.

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Actualmente 32 familias participan de manera voluntaria en la iniciativa, que ya protege 300 hectáreas de bosque y tiene como meta alcanzar 5.000 hectáreas en los próximos años. Paralelamente, el Canal inició un plan de reforestación que aspira a recuperar 500 hectáreas, de las cuales las primeras 50 ya fueron intervenidas.

Otro componente del programa busca mejorar la conectividad de las comunidades rurales. La ACP ya adjudicó contratos para intervenir 77 caminos de producción, de los cuales 19 kilómetros ya fueron rehabilitados. Además, adjudicó dos contratos para nuevas carreteras y prepara un tercero con el propósito de comunicar poblados que actualmente permanecen aislados dentro de la cuenca.

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La construcción del embalse de Río Indio está prevista para iniciar en 2028, una vez concluya la primera fase del proceso de compensación y reasentamiento de las familias. Tomada de la ACP

Espino de Marotta señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que no se limita únicamente al área que ocupará el embalse. Recordó que el lago cubrirá alrededor del 8% de la cuenca, pero las inversiones sociales y ambientales alcanzan a todas las comunidades de la región, buscando mejorar la calidad de vida incluso antes del inicio de las obras principales.

Vigilancia por El Niño

La próxima administradora del Canal también advirtió que la institución mantiene un seguimiento permanente a las condiciones climáticas ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, similar al registrado entre 2023 y 2024.

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Explicó que tanto el lago Gatún como el lago Alajuela presentan niveles inferiores a los esperados para esta época del año, por lo que la ACP ya comenzó a aplicar medidas preventivas para preservar las reservas de agua.

Entre esas acciones figura la reducción gradual del calado permitido para algunos buques, una decisión que busca disminuir el consumo de agua durante los tránsitos y garantizar la continuidad de las operaciones durante la próxima estación seca.

La ACP monitorea los niveles de los lagos Gatún y Alajuela y prepara medidas para enfrentar un posible fenómeno de El Niño durante la próxima estación seca. (AP Foto/Matias Delacroix)

Espino de Marotta recordó que el Canal informa estas restricciones con al menos un mes de anticipación, permitiendo que las navieras ajusten la planificación de sus viajes.

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La ingeniera precisó que las restricciones que eventualmente se adopten no guardan relación con el abastecimiento de combustibles o gas para Panamá, ya que la mayor parte de los buques que cruzan la vía interoceánica transportan mercancías con destino a mercados internacionales y no al consumo interno del país.

Las declaraciones se dieron durante un conversatorio organizado con motivo de los 10 años de la ampliación del Canal de Panamá, una obra que, según Espino de Marotta, dejó importantes lecciones para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura.

ecordó que la ampliación, inaugurada en 2016 tras nueve años de construcción, generó más de 41.000 empleos, superó desafíos técnicos como paralizaciones de obra y filtraciones, y consolidó la competitividad de la ruta interoceánica.

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Ahora, afirmó, el reto consiste en asegurar el recurso hídrico para las próximas décadas mediante proyectos como Río Indio, que considera esencial para mantener la vigencia del Canal frente a las crecientes exigencias del comercio marítimo mundial.